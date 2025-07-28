Ворог продовжує штурми на Покровському напрямку, намагається відрізати Покровськ від логістики, - 59-та ОШБр

Нині росіяни намагаються обходити Покровськ Донецької області, відрізати його від логістики та взяти в кільце, щоб захопити це місто малими силами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Суспільному" розповів офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Тарас Мишак.

Він зазначив, що наразі росіяни обрали іншу тактику. Ворог намагається обійти Покровськ, щоб відрізати його від логістики.

"Звичайно ж, без логістики неможливо вести війну, без підвозу боєприпасів, живої сили, харчів, банально, неможливо продовжувати вести бойові дії, вони на це якраз і розраховують, щоб взяти Покровськ в кільце і після того захопити місто такими, можна сказати, малими силами. Але їм поки що це не вдається. Вони продовжують зазвати значних втрат і, як бачите, самі по карті, ще Покровськ далекий від оточення", - розповів Мишак.

Він додав, що на цьому напрямку війська РФ зазнають великих втрат. Мишак вказує, що армія країни-агресора має добре підготовлені екіпажі дронів. Окупанти застосовують активно як FPV-дрони, так і дрони на оптоволокні та безпілотники типу "Шахед", "Молнія" та "Ланцет", а також керовані авіаційні бомби та артилерію для завдання ударів по позиціях Сил оборони.

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Нагадаємо, напередодні в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російські окупанти мають певне просування між Покровськом та Костянтинівкою на Донеччині.