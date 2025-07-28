7-й корпус ДШВ будет работать за счет технологий, - командир корпуса Ласийчук
Основой боевой эффективности 7 корпуса Десантно-штурмовых войск станут технологии. "Технодесант" будет держать самый тяжелый участок фронта - Покровское направление.
Об этом в интервью АрмияInform рассказал Герой Украины, 36-летний полковник Евгений Ласийчук, только что назначенный на должность командира 7 корпуса, информирует Цензор.НЕТ.
До этого он возглавлял 25-ю бригаду.
"Корпус должен работать за счет именно технологий, применения инновационных мер, методов, способов ведения боевых действий, новых тактических приемов", - подчеркнул полковник Ласийчук.
Речь идет о комплексном использовании воздушных и наземных роботов: роботизированных платформ, беспилотников, FPV-дронов, инженерных роботов и даже элементов искусственного интеллекта. По словам командира Корпуса, такие системы применяются для боевой работы, огневого поражения, логистики, разведки, а также выполнения штурмовых действий.
"Десантник штурмовой группы никогда сам не идет, его ведут, применяя крылья; на тяжелых участках применяем роботов. И после этого только идут штурмовые группы", - подчеркнул Евгений Ласийчук.
Кроме ставки на технологии, комкор 7-го Корпуса делает ставку на высокую обученность личного состава, которая достигается за счет постоянной боевой подготовки. "Наше основное правило: десантник не учится только тогда, когда выполняет боевую задачу. Остальное время личный состав должен учиться, совершенствоваться и только увеличивать свои боевые способности - даже как одного человека, как единой боевой единицы".
Командир 7-го Корпуса ДШВ - один из немногих в ВСУ, кто успешно рекрутировал и применял в боевых действиях иностранцев. "Почти в каждой бригаде корпуса есть иностранные группы из США, стран Европы. Иностранцы приходят служить, и тенденция свидетельствует, что количество желающих увеличивается. Довольно часто в качестве мотивации они говорят, что российско-украинская война - это война добра и зла".
Сегодня в состав 7 корпуса входят 25, 77, 79, 81 бригады и 78 полк Десантно-Штурмовых Войск. Корпус будет расширяться.
В рамках корпусной реформы 7-й корпус ДШВ займет полосу ответственности на самом горячем направлении - Покровском. В зону ответственности корпуса будет входить непосредственно оборона города Покровск, на захвате которого сосредоточил свои силы противник.
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Боязно за наших... сподіваюсь нічого такого не чутно? Ну ви зрозуміли ..