7-й корпус ДШВ працюватиме за рахунок технологій, - командир корпусу Ласійчук
Основою бойової ефективності 7 корпусу Десантно-штурмових військ стануть технології. "Технодесант" триматиме найважчу ділянку фронту - Покровський напрямок.
Про це в інтерв’ю АрміяInform розповів Герой України, 36-річний полковник Євген Ласійчук, щойно призначений на посаду командира 7 корпусу, інформує Цензор.НЕТ.
До цього він очолював 25-у бригаду.
"Корпус має працювати за рахунок саме технологій, застосування інноваційних заходів, методів, способів ведення бойових дій, нових тактичних прийомів", — наголосив полковник Ласійчук.
Йдеться про комплексне використання повітряних і наземних роботів: роботизованих платформ, безпілотників, FPV-дронів, інженерних роботів і навіть елементів штучного інтелекту. За словами командира Корпусу, такі системи застосовуються для бойової роботи, вогневого ураження, логістики, розвідки, а також виконання штурмових дій.
"Десантник штурмової групи ніколи сам не йде, його ведуть, застосовуючи крила; на важких ділянках застосовуємо роботів. І після цього лише йдуть штурмові групи", — підкреслив Євген Ласійчук.
Окрім ставки на технології, комкор 7-го Корпусу робить ставку на високу навченість особового складу, яка досягається за рахунок постійної бойової підготовки. "Наше основне правило: десантник не навчається тільки тоді, коли виконує бойове завдання. Решту часу особовий склад повинен навчатися, вдосконалюватись і тільки збільшувати свої бойові спроможності — навіть як однієї людини, як єдиної бойової одиниці".
Командир 7-го Корпусу ДШВ – один з небагатьох в ЗСУ, хто успішно рекрутував та застосовував у бойових діях іноземців. "Майже в кожній бригаді корпусу є іноземні групи зі США, країн Європи. Іноземці приходять служити, і тенденція свідчить, що кількість охочих збільшується. Досить часто в якості мотивації вони кажуть, що російсько-українська війна — це війна добра і зла".
Сьогодні до складу 7 корпусу входять 25, 77, 79, 81 бригади і 78 полк Десантно-Штурмових Військ. Корпус буде розширюватися.
В рамках корпусної реформи 7-й корпус ДШВ займе смугу відповідальності на найгарячішому напрямку – Покровському. В зону відповідальності корпусу буде входити безпосередньо оборона міста Покровськ, на захопленні якого зосередив свої сили противник.
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