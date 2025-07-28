Фон дер Ляйен и Трамп говорили об Украине во время торговых переговоров, - еврокомиссар Шефчович
Европейский Союз и Соединенные Штаты имеют очень близкую позицию по геополитическим вопросам, в частности российско-украинской войны. Это накануне обсуждали Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен.
Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Речь шла не только о торговле", - намекнул еврокомиссар, добавив, что стороны обсуждали "чувствительные" геополитические вопросы.
Шефчович считает, что для ЕС заключить торговое соглашение с США "это не только о торговле, но и о безопасности, об Украине, о текущей геополитической нестабильности".
"Как я могу судить по вчерашней дискуссии, они (ЕС и США - ред.) имеют очень близкую позицию по актуальным геополитическим вопросам", - отметил Шефчович.
Он высоко оценил тот факт, что две крупнейшие экономики и два близких союзника "могут открыто обсуждать все чувствительные темы".
Напомним, Урсула фон дер Ляйен 27 июля встретилась с Дональдом Трампом в Шотландии для обсуждения торговых отношений между Евросоюзом и США на фоне заявлений блока о нежелании вступать в торговую войну.
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Європейський Союз та Сполучені Штати мають дуже близьку позицію щодо геополітичних питань, зокрема російсько-української війни Джерело: https://censor.net/ua/n3565655
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