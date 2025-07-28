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Фон дер Ляйен и Трамп говорили об Украине во время торговых переговоров, - еврокомиссар Шефчович

Встреча фон дер Ляйен и Трампа

Европейский Союз и Соединенные Штаты имеют очень близкую позицию по геополитическим вопросам, в частности российско-украинской войны. Это накануне обсуждали Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен.

Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Речь шла не только о торговле", - намекнул еврокомиссар, добавив, что стороны обсуждали "чувствительные" геополитические вопросы.

Шефчович считает, что для ЕС заключить торговое соглашение с США "это не только о торговле, но и о безопасности, об Украине, о текущей геополитической нестабильности".

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"Как я могу судить по вчерашней дискуссии, они (ЕС и США - ред.) имеют очень близкую позицию по актуальным геополитическим вопросам", - отметил Шефчович.

Он высоко оценил тот факт, что две крупнейшие экономики и два близких союзника "могут открыто обсуждать все чувствительные темы".

Напомним, Урсула фон дер Ляйен 27 июля встретилась с Дональдом Трампом в Шотландии для обсуждения торговых отношений между Евросоюзом и США на фоне заявлений блока о нежелании вступать в торговую войну.

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Автор: 

США (27574) Евросоюз (17439) Трамп Дональд (6052) Урсула фон дер Ляйен (575) война в Украине (5375)


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"Фон дер Ляєн та Трамп обговорили Україну під час торговельних перемовин..."
Європейський Союз та Сполучені Штати мають дуже близьку позицію щодо геополітичних питань, зокрема російсько-української війни Джерело: https://censor.net/ua/n3565655

Домовились про мито на продаж України?
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28.07.2025 15:33 Ответить
 
 