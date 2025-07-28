Фон дер Ляєн та Трамп говорили про Україну під час торговельних перемовин, - єврокомісар Шефчович

Європейський Союз та Сполучені Штати мають дуже близьку позицію щодо геополітичних питань, зокрема російсько-української війни. Це напередодні обговорювали Дональд Трамп та Урсула фон дер Ляєн.

Про це на брифінгу у Брюсселі повідомив єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Йшлося не лише про торгівлю", - натякнув єврокомісар, додавши, що сторони обговорювали "чутливі" геополітичні питання.

Шефчович вважає, що для ЄС укласти торговельну угоду зі США "це не лише про торгівлю, а й про безпеку, про Україну, про поточну геополітичну нестабільність".

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"Як я можу судити з вчорашньої дискусії, вони (ЄС та США, – ред.) мають дуже близьку позицію щодо актуальних геополітичних питань", - зазначив Шефчович.

Він високо оцінив той факт, що дві найбільші економіки та два близькі союзники "можуть відкрито обговорювати всі чутливі теми".

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн 27 липня зустрілася з Дональдом Трампом в Шотландії задля обговорення торговельних відносин між Євросоюзом та США на тлі заяв блоку про небажання вступати в торговельну війну.

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