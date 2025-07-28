Фон дер Ляєн та Трамп говорили про Україну під час торговельних перемовин, - єврокомісар Шефчович
Європейський Союз та Сполучені Штати мають дуже близьку позицію щодо геополітичних питань, зокрема російсько-української війни. Це напередодні обговорювали Дональд Трамп та Урсула фон дер Ляєн.
Про це на брифінгу у Брюсселі повідомив єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Йшлося не лише про торгівлю", - натякнув єврокомісар, додавши, що сторони обговорювали "чутливі" геополітичні питання.
Шефчович вважає, що для ЄС укласти торговельну угоду зі США "це не лише про торгівлю, а й про безпеку, про Україну, про поточну геополітичну нестабільність".
"Як я можу судити з вчорашньої дискусії, вони (ЄС та США, – ред.) мають дуже близьку позицію щодо актуальних геополітичних питань", - зазначив Шефчович.
Він високо оцінив той факт, що дві найбільші економіки та два близькі союзники "можуть відкрито обговорювати всі чутливі теми".
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн 27 липня зустрілася з Дональдом Трампом в Шотландії задля обговорення торговельних відносин між Євросоюзом та США на тлі заяв блоку про небажання вступати в торговельну війну.
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Європейський Союз та Сполучені Штати мають дуже близьку позицію щодо геополітичних питань, зокрема російсько-української війни Джерело: https://censor.net/ua/n3565655
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