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Новости Разговор Зеленского и президента Эстонии Кариса
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Зеленский и президент Эстонии Карис обсудили масштабирование сотрудничества между странами

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен за солидарность с Украиной и нашими людьми, которые сегодня чтят память всех, кто был казнен, замучен или погиб в российском плену. Спасибо за эти важные слова поддержки и сочувствия. Мы очень ценим всю помощь со стороны Эстонии - военную поддержку, решение выделять ежегодно 0,25 % ВВП на наши оборонные нужды, лидерство в IT-коалиции и обучение и реабилитацию наших воинов", - отметил глава государства.

Собеседники обсудили, как можно масштабировать эти направления сотрудничества.

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Также говорили об антикоррупционной инфраструктуре нашей страны, которая полностью функционирует.

"На прошлой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован мой законопроект, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов. Спасибо за поддержку со стороны Эстонии усилий нашей страны в борьбе с коррупцией. Пригласил Алара Кариса приехать в Украину. Это будет сильный жест поддержки и внимания к украинцам", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21376) Эстония (1476)


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Топ комментарии
+2
" чергове зелене мастурбування "...
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28.07.2025 20:17 Ответить
+1
У Зеленского нова струя - масштабування.
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28.07.2025 20:01 Ответить
+1
Спостерігаю невеличкі зміни у активному журналістському словничкові.
Потужність та незламність непомітно відійшли, як такі, що дискредитували себе. Натомість помічаємо кластери, унікальні цілі та масштабування тощо.
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28.07.2025 20:33 Ответить
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Маштабатор хреновий
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28.07.2025 19:50 Ответить
А це що таке ? Масштабування !
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28.07.2025 19:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dgbI1Qvmzpc

це спосіб мародерні випрошувати бабло - ось приблизно к на відео
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28.07.2025 21:10 Ответить
У Зеленского нова струя - масштабування.
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28.07.2025 20:01 Ответить
" чергове зелене мастурбування "...
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28.07.2025 20:17 Ответить
Спостерігаю невеличкі зміни у активному журналістському словничкові.
Потужність та незламність непомітно відійшли, як такі, що дискредитували себе. Натомість помічаємо кластери, унікальні цілі та масштабування тощо.
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28.07.2025 20:33 Ответить
класний термін придумали - масштабування, хоч зменшуй, а хочеш збільшуй і все одно буде масштабування. 🤣
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28.07.2025 20:38 Ответить
Президент Естонії, а зеля незрозуміло що за птиця. Нелегетимний?
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28.07.2025 21:44 Ответить
Треба було ще щось про кластери !
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28.07.2025 21:45 Ответить
 
 