Зеленский и президент Эстонии Карис обсудили масштабирование сотрудничества между странами
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Эстонии Аларом Карисом.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарен за солидарность с Украиной и нашими людьми, которые сегодня чтят память всех, кто был казнен, замучен или погиб в российском плену. Спасибо за эти важные слова поддержки и сочувствия. Мы очень ценим всю помощь со стороны Эстонии - военную поддержку, решение выделять ежегодно 0,25 % ВВП на наши оборонные нужды, лидерство в IT-коалиции и обучение и реабилитацию наших воинов", - отметил глава государства.
Собеседники обсудили, как можно масштабировать эти направления сотрудничества.
Также говорили об антикоррупционной инфраструктуре нашей страны, которая полностью функционирует.
"На прошлой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован мой законопроект, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов. Спасибо за поддержку со стороны Эстонии усилий нашей страны в борьбе с коррупцией. Пригласил Алара Кариса приехать в Украину. Это будет сильный жест поддержки и внимания к украинцам", - добавил Зеленский.
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це спосіб мародерні випрошувати бабло - ось приблизно к на відео
Потужність та незламність непомітно відійшли, як такі, що дискредитували себе. Натомість помічаємо кластери, унікальні цілі та масштабування тощо.