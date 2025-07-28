Зеленский и президент Эстонии Карис обсудили масштабирование сотрудничества между странами

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен за солидарность с Украиной и нашими людьми, которые сегодня чтят память всех, кто был казнен, замучен или погиб в российском плену. Спасибо за эти важные слова поддержки и сочувствия. Мы очень ценим всю помощь со стороны Эстонии - военную поддержку, решение выделять ежегодно 0,25 % ВВП на наши оборонные нужды, лидерство в IT-коалиции и обучение и реабилитацию наших воинов", - отметил глава государства.

Собеседники обсудили, как можно масштабировать эти направления сотрудничества.

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Также говорили об антикоррупционной инфраструктуре нашей страны, которая полностью функционирует.

"На прошлой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован мой законопроект, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов. Спасибо за поддержку со стороны Эстонии усилий нашей страны в борьбе с коррупцией. Пригласил Алара Кариса приехать в Украину. Это будет сильный жест поддержки и внимания к украинцам", - добавил Зеленский.

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