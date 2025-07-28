Зеленський та президент Естонії Каріс обговорили масштабування співпраці між країнами
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Естонії Аларом Карісом.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Вдячний за солідарність з Україною та нашими людьми, які сьогодні вшановують памʼять усіх, хто був страчений, закатований або загинув у російському полоні. Дякую за ці важливі слова підтримки та співчуття. Ми дуже цінуємо всю допомогу з боку Естонії – військову підтримку, рішення виділяти щороку 0,25 % ВВП на наші оборонні потреби, лідерство в IT-коаліції та навчання й реабілітацію наших воїнів", - зазначив глава держави.
Співрозмовники обговорили, як можна масштабувати ці напрями співпраці.
Також говорили про антикорупційну інфраструктуру нашої країни, яка повністю функціонує.
"Минулого тижня у Верховній Раді було зареєстровано мій законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів. Дякую за підтримку з боку Естонії зусиль нашої країни в боротьбі з корупцією. Запросив Алара Каріса приїхати до України. Це буде сильний жест підтримки та уваги до українців", - додав Зеленський.
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це спосіб мародерні випрошувати бабло - ось приблизно к на відео
Потужність та незламність непомітно відійшли, як такі, що дискредитували себе. Натомість помічаємо кластери, унікальні цілі та масштабування тощо.