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Новини Розмова Зеленського та президента Естонії Каріса
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Зеленський та президент Естонії Каріс обговорили масштабування співпраці між країнами

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Естонії Аларом Карісом.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Вдячний за солідарність з Україною та нашими людьми, які сьогодні вшановують памʼять усіх, хто був страчений, закатований або загинув у російському полоні. Дякую за ці важливі слова підтримки та співчуття. Ми дуже цінуємо всю допомогу з боку Естонії – військову підтримку, рішення виділяти щороку 0,25 % ВВП на наші оборонні потреби, лідерство в IT-коаліції та навчання й реабілітацію наших воїнів", - зазначив глава держави.

Співрозмовники обговорили, як можна масштабувати ці напрями співпраці.

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Також говорили про антикорупційну інфраструктуру нашої країни, яка повністю функціонує.

"Минулого тижня у Верховній Раді було зареєстровано мій законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів. Дякую за підтримку з боку Естонії зусиль нашої країни в боротьбі з корупцією. Запросив Алара Каріса приїхати до України. Це буде сильний жест підтримки та уваги до українців", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24900) Естонія (1669)


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Маштабатор хреновий
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28.07.2025 19:50 Відповісти
А це що таке ? Масштабування !
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28.07.2025 19:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dgbI1Qvmzpc

це спосіб мародерні випрошувати бабло - ось приблизно к на відео
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28.07.2025 21:10 Відповісти
У Зеленского нова струя - масштабування.
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28.07.2025 20:01 Відповісти
" чергове зелене мастурбування "...
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28.07.2025 20:17 Відповісти
Спостерігаю невеличкі зміни у активному журналістському словничкові.
Потужність та незламність непомітно відійшли, як такі, що дискредитували себе. Натомість помічаємо кластери, унікальні цілі та масштабування тощо.
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28.07.2025 20:33 Відповісти
класний термін придумали - масштабування, хоч зменшуй, а хочеш збільшуй і все одно буде масштабування. 🤣
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28.07.2025 20:38 Відповісти
 
 