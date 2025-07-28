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МИД о Матвиенко в Женеве: Ее место – на скамье подсудимых, а не на международных конференциях

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

Спикер МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал визит председателя Совета Федераций России Валентины Матвиенко в Женеву (Швейцария) на Всемирную конференцию спикеров парламентов, посвященную миру.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Место Матвиенко - на скамье подсудимых, а не на международных конференциях. Ее допуск в Женеву является позорным и никогда не должен был состояться.

Матвиенко, которая несет ответственность за геноцид, несет личную ответственность за преступление агрессии и все дальнейшие зверства после того, как публично поддержала использование российских вооруженных сил на территории Украины", - подчеркнул Тихий.

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Украина призывает всех участников, которые "имеют хоть немного самоуважения", воздержаться от рукопожатия с Матвиенко, ведь ее руки запятнаны украинской кровью, отметил он.

"Мы продолжим неутомимо работать над тем, чтобы Валентина Матвиенко получила то, чего она действительно заслуживает, - поездку в Гаагу, где вскоре начнет работу Специальный трибунал по вопросам преступления агрессии против Украины", - добавил представитель украинского МИД.

Напомним, российская делегация во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, соратницей Путина, прибыла в Швейцарию для участия в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов и других мероприятиях Межпарламентского союза, посвященных миру. Украинцы в Швейцарии возмутились этим и вышли на пикет под здание ООН.

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Автор: 

россия (96709) Матвиенко Валентина (43) Тихий Георгий (30)


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Топ комментарии
+8
Ви вже їй вибачили воєнні злочини? На якому вокзалі? Хіба що на вокзалі Маріуполя в кайданках на розборі кам'яних завалів...
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28.07.2025 20:08 Ответить
+6
Цікаво, що на цій конференції скаже наш спікер! Та чи будуть його слухати після скандалу з НАБУ, я вже не кажу про зовнішній вигляд...
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28.07.2025 20:05 Ответить
+4
ти на Україну преш?
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28.07.2025 20:03 Ответить
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ти на Україну преш?
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28.07.2025 20:03 Ответить
А як це так? Що на Вальку-стакан досі санкцій не накладено?!! На шльондру, що очолює верхню палату нелегітимної Думи РФ, досі не накладено санкції?! От що це твориться в цьому світі? Вона ж голосувала за вторгнення в Україну! Чому ця курва має розносити свої сифілітичні висери по Європі?
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28.07.2025 21:02 Ответить
Місце вальки-біля прилавку в залізничному вокзалі.
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28.07.2025 20:00 Ответить
Ви вже їй вибачили воєнні злочини? На якому вокзалі? Хіба що на вокзалі Маріуполя в кайданках на розборі кам'яних завалів...
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28.07.2025 20:08 Ответить
Ви їй не вибачили-і далі що? Їй паралельно. А замочити цю істоту на залізничному вокзалі простіше ніж на якійсь ефемерній лаві підсудних в Гаазі.
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28.07.2025 21:10 Ответить
Цікаво, що на цій конференції скаже наш спікер! Та чи будуть його слухати після скандалу з НАБУ, я вже не кажу про зовнішній вигляд...
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28.07.2025 20:05 Ответить
Тонко.
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28.07.2025 20:13 Ответить
Багатіли швейцарці завжди на кривавих грошах, закатованих євреїв грошики опинилися дивним чином у сейфах Цюріха(
Про яку там совість мова може йти?

Наші біженці розповідають, що ці розумахи чомусь останнім часом прискорили будівництво в горах новобудов-із бетоними укріпленями, запасами їжі та води, соупадєніє?
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28.07.2025 20:18 Ответить
І тому Іл-96 (чи на чому там вона прилетіла) не заборонили заліт на свою територію навколишні держави Європи.

Цікаво, якісь пояснення будуть?
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28.07.2025 20:17 Ответить
МЗС .ОГОЛОСІТЬ ШВЕЙЦАРСЬКУ РАШИСТСЬКУ ПОЛІТИЧНУ 3,14ЗДОТУ НА ЧОЛІ ІЗ ЇЇ ПРЕПІЗДЕНТОМ ПЕРСОНАМИ "НОН ГРАТА" РОКІВ НА 5.Ось і весь куй
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28.07.2025 20:26 Ответить
М'ясників запросили на з'їзд вегетаріанців
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28.07.2025 20:32 Ответить
Це наслідок повністю провальної зовнішньої політики України,.
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28.07.2025 20:51 Ответить
"Валька полстакана"-таке поганяло було в Матвієнко по комсомольській роботі.Пітєрці між собою тріпались що палка була на алкоголь з продовженням...
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28.07.2025 21:05 Ответить
В наркодіспанцир
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28.07.2025 21:19 Ответить
МЗС, мала б, говорити і діяти, до того як воно, приїде в Женеву! єрмак- проспав...
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28.07.2025 21:21 Ответить
 
 