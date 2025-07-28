МИД о Матвиенко в Женеве: Ее место – на скамье подсудимых, а не на международных конференциях

Спикер МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал визит председателя Совета Федераций России Валентины Матвиенко в Женеву (Швейцария) на Всемирную конференцию спикеров парламентов, посвященную миру.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Место Матвиенко - на скамье подсудимых, а не на международных конференциях. Ее допуск в Женеву является позорным и никогда не должен был состояться.

Матвиенко, которая несет ответственность за геноцид, несет личную ответственность за преступление агрессии и все дальнейшие зверства после того, как публично поддержала использование российских вооруженных сил на территории Украины", - подчеркнул Тихий.

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Украина призывает всех участников, которые "имеют хоть немного самоуважения", воздержаться от рукопожатия с Матвиенко, ведь ее руки запятнаны украинской кровью, отметил он.

"Мы продолжим неутомимо работать над тем, чтобы Валентина Матвиенко получила то, чего она действительно заслуживает, - поездку в Гаагу, где вскоре начнет работу Специальный трибунал по вопросам преступления агрессии против Украины", - добавил представитель украинского МИД.

Напомним, российская делегация во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, соратницей Путина, прибыла в Швейцарию для участия в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов и других мероприятиях Межпарламентского союза, посвященных миру. Украинцы в Швейцарии возмутились этим и вышли на пикет под здание ООН.

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