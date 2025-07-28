МЗС про Матвієнко у Женеві: Її місце – на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях

Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував візит голови Ради Федерацій Росії Валентини Матвієнко до Женеви (Швейцарії) на Всесвітню конференцію спікерів парламентів, присвячену миру.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Місце Матвієнко – на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях. Її допуск до Женеви є ганебним і ніколи не повинен був відбутися.

Матвієнко, яка несе відповідальність за геноцид, несе особисту відповідальність за злочин агресії та всі подальші звірства після того, як публічно підтримала використання російських збройних сил на території України", - наголосив Тихий.

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Україна закликає всіх учасників, які "мають хоч трохи самоповаги", утриматися від рукостискання з Матвієнко, адже її руки заплямовані українською кров'ю, зауважив він.

"Ми продовжимо невтомно працювати над тим, щоб Валентина Матвієнко отримала те, на що вона справді заслуговує, — поїздку до Гааги, де незабаром розпочне роботу Спеціальний трибунал з питань злочину агресії проти України", - додав речник українського МЗС.

Нагадаємо, російська делегація на чолі з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко, соратницею Путіна, прибула до Швейцарії для участі у шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів та інших заходах Міжпарламентського союзу, присвячених миру. Українці у Швейцарії обурились цим та вийшли на пікет під будівлю ООН.

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