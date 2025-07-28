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Новини Росіяни за кордоном
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МЗС про Матвієнко у Женеві: Її місце – на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував візит голови Ради Федерацій Росії Валентини Матвієнко до Женеви (Швейцарії) на Всесвітню конференцію спікерів парламентів, присвячену миру.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Місце Матвієнко – на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях. Її допуск до Женеви є ганебним і ніколи не повинен був відбутися.

Матвієнко, яка несе відповідальність за геноцид, несе особисту відповідальність за злочин агресії та всі подальші звірства після того, як публічно підтримала використання російських збройних сил на території України", - наголосив Тихий.

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Україна закликає всіх учасників, які "мають хоч трохи самоповаги", утриматися від рукостискання з Матвієнко, адже її руки заплямовані українською кров'ю, зауважив він.

"Ми продовжимо невтомно працювати над тим, щоб Валентина Матвієнко отримала те, на що вона справді заслуговує, — поїздку до Гааги, де незабаром розпочне роботу Спеціальний трибунал з питань злочину агресії проти України", - додав речник українського МЗС.

Нагадаємо, російська делегація на чолі з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко, соратницею Путіна, прибула до Швейцарії для участі у шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів та інших заходах Міжпарламентського союзу, присвячених миру. Українці у Швейцарії обурились цим та вийшли на пікет під будівлю ООН.

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Автор: 

росія (66902) Матвієнко Валентина (42) Тихий Георгій (30)


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Топ коментарі
+8
Ви вже їй вибачили воєнні злочини? На якому вокзалі? Хіба що на вокзалі Маріуполя в кайданках на розборі кам'яних завалів...
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28.07.2025 20:08 Відповісти
+6
Цікаво, що на цій конференції скаже наш спікер! Та чи будуть його слухати після скандалу з НАБУ, я вже не кажу про зовнішній вигляд...
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28.07.2025 20:05 Відповісти
+4
ти на Україну преш?
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28.07.2025 20:03 Відповісти
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ти на Україну преш?
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28.07.2025 20:03 Відповісти
А як це так? Що на Вальку-стакан досі санкцій не накладено?!! На шльондру, що очолює верхню палату нелегітимної Думи РФ, досі не накладено санкції?! От що це твориться в цьому світі? Вона ж голосувала за вторгнення в Україну! Чому ця курва має розносити свої сифілітичні висери по Європі?
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28.07.2025 21:02 Відповісти
Місце вальки-біля прилавку в залізничному вокзалі.
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28.07.2025 20:00 Відповісти
Ви вже їй вибачили воєнні злочини? На якому вокзалі? Хіба що на вокзалі Маріуполя в кайданках на розборі кам'яних завалів...
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28.07.2025 20:08 Відповісти
Ви їй не вибачили-і далі що? Їй паралельно. А замочити цю істоту на залізничному вокзалі простіше ніж на якійсь ефемерній лаві підсудних в Гаазі.
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28.07.2025 21:10 Відповісти
Цікаво, що на цій конференції скаже наш спікер! Та чи будуть його слухати після скандалу з НАБУ, я вже не кажу про зовнішній вигляд...
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28.07.2025 20:05 Відповісти
Тонко.
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28.07.2025 20:13 Відповісти
Багатіли швейцарці завжди на кривавих грошах, закатованих євреїв грошики опинилися дивним чином у сейфах Цюріха(
Про яку там совість мова може йти?

Наші біженці розповідають, що ці розумахи чомусь останнім часом прискорили будівництво в горах новобудов-із бетоними укріпленями, запасами їжі та води, соупадєніє?
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28.07.2025 20:18 Відповісти
І тому Іл-96 (чи на чому там вона прилетіла) не заборонили заліт на свою територію навколишні держави Європи.

Цікаво, якісь пояснення будуть?
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28.07.2025 20:17 Відповісти
МЗС .ОГОЛОСІТЬ ШВЕЙЦАРСЬКУ РАШИСТСЬКУ ПОЛІТИЧНУ 3,14ЗДОТУ НА ЧОЛІ ІЗ ЇЇ ПРЕПІЗДЕНТОМ ПЕРСОНАМИ "НОН ГРАТА" РОКІВ НА 5.Ось і весь куй
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28.07.2025 20:26 Відповісти
М'ясників запросили на з'їзд вегетаріанців
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28.07.2025 20:32 Відповісти
Це наслідок повністю провальної зовнішньої політики України,.
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28.07.2025 20:51 Відповісти
"Валька полстакана"-таке поганяло було в Матвієнко по комсомольській роботі.Пітєрці між собою тріпались що палка була на алкоголь з продовженням...
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28.07.2025 21:05 Відповісти
В наркодіспанцир
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28.07.2025 21:19 Відповісти
МЗС, мала б, говорити і діяти, до того як воно, приїде в Женеву! єрмак- проспав...
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28.07.2025 21:21 Відповісти
 
 