Враг не оставляет попыток вклиниться в оборону ВСУ на Лиманском направлении, 57 российских штурмов остановлено на Покровском, - Генштаб. КАРТЫ

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за минувшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 90 авиаударов, сбросил 149 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5 922 обстрела, в том числе 61 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 859 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов, в частности:

Терновое - Днепропетровская область;

Константиновка, Иванополье, Марково, Светлое - Донецкая область;

Зализнычное, Белогорье, Новоандреевка, Беленькое - Запорожская область;

Львово - Херсонская область.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло десять боестолкновений. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 308 обстрелов, в том числе, восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого и Красного Первого.

На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполевка и в сторону Дроновки и Серебрянки.

На Сиверском направлении наши воины остановили четыре атаки противника вблизи Григорьевки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русина Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое, Зеленый Кут и Дачное.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили пять атак захватчиков.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, склад боеприпасов и два артиллерийских средства противника.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1 050 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, 39 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 192 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты и 91 единицу автомобильной техники оккупантов.

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