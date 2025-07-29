В Раде призвали бойкотировать мероприятия с участием подсанкционной Матвиенко на конференции в Женеве.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк призвала партнеров бойкотировать мероприятия с участием подсанкционного председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко во время Всемирной конференции руководителей парламентов в Женеве.

Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и многие другие, я в шоке, что здесь - делегация России, которая состоит из подсанкционных лиц во главе с Матвиенко. Как и многие другие, считаю, что этим людям - не место на Всемирной конференции глав парламентов. Не знаю, что здесь хотят услышать от России. Знаю, что буду говорить я", - отметила заместитель председателя ВРУ.

Она заявила, что будет говорить на саммите правду об Украине - об обстрелах и жертвах, о похищенных детях, которых Россия хочет менять на военнопленных, о противовоздушной обороне, об угрозе, которую РФ несет миру, а также об усилении санкций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД о Матвиенко в Женеве: Ее место - на скамье подсудимых, а не на международных конференциях

Кондратюк считает, что Матвиенко как лицо, которое одобрило вооруженную агрессию и все дальнейшие преступления против Украины, должно сидеть на скамье подсудимых Специального международного трибунала, создание которого поддержала Швейцария.

"Подсанкционные лица не могут спокойно летать на мировые собрания! Не могут распространять свои нарративы на наиболее представительных площадках. В чем тогда смысл санкций?" - подчеркнула вице-спикер Рады.

Она призвала участников конференции к бойкоту любых публичных мероприятий с участием Матвиенко.

"Любое совместное фото или рукопожатие с ней означает стать на сторону агрессора. И это будет обязательно использовано российской пропагандой с целью оправдания преступлений РФ", - добавила Кондратюк.

Также читайте: Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за разрешения Беларуси выступать под государственным флагом

Напомним, российская делегация во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, соратницей Путина прибыла в Швейцарию для участия в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов и других мероприятиях Межпарламентского союза, посвященных миру. Украинцы в Швейцарии возмутились этим и вышли на пикет под здание ООН.