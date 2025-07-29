У Раді закликали бойкотувати заходи за участі підсанкційної Матвієнко на конференції в Женеві

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала партнерів бойкотувати заходи за участі підсанкційної голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко під час Всесвітньої конференції керівників парламентів у Женеві.

Про це вона написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і багато інших, я в шоці, що тут делегація Росії, яка складається з підсанкційних осіб на чолі з Матвієнко. Як і багато інших, вважаю, що цим людям не місце на Всесвітній конференції голів парламентів. Не знаю, що тут хочуть почути від Росії. Знаю, що говоритиму я", - зазначила заступниця голови ВРУ.

Вона заявила, що говоритиме на саміті правду про Україну –– про обстріли та жертви, про викрадених дітей, який Росія хоче міняти на військовополонених, про протиповітряну оборону, про загрозу, яку РФ несе світу, а також про посилення санкцій.

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Кондратюк вважає, що Матвієнко як особа, яка схвалила збройну агресію і всі подальші злочини проти України, має сидіти на лаві підсудних Спеціального міжнародного трибуналу, створення якого, підтримала Швейцарія.

"Підсанкційні особи не можуть спокійно літати на світові зібрання! Не можуть поширювати свої наративи на найбільш представницьких майданчиках. У чому тоді зміст санкцій?", - наголосила віцеспікерка Ради.

Вона закликала учасників конференції до бойкоту будь-яких публічних заходів за участі Матвієнко.

"Будь-яке спільне фото чи рукостискання з нею – означає стати на бік агресора. І це буде обов’язково використано російською пропагандою з метою виправдання злочинів РФ", - додала Кондратюк.

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Нагадаємо, російська делегація на чолі з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко, соратницею Путіна, прибула до Швейцарії для участі у шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів та інших заходах Міжпарламентського союзу, присвячених миру. Українці у Швейцарії обурились цим та вийшли на пікет під будівлю ООН.