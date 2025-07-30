Госдеп о сокращении ультиматума для РФ: Время для неправильных интерпретаций прошло

В Государственном департаменте США объяснили, что президент Дональд Трамп был терпеливым к России, однако в Кремле неверно интерпретировали терпеливость главы Белого дома.

Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Он (президент Трамп - Ред.) был терпеливым, и это, наверное, было неверно воспринято некоторыми людьми. Поэтому я думаю, что время для неправильных интерпретаций прошло", - сказала Брюс.

Она напомнила, что президент говорил о введении санкций, а также вторичных санкций "потому что определенные страны получают выгоду от покупки российской нефти". Брюс отметила, что президент имеет полномочия по введению таких ограничений, и это решение зависит от него.

"Очевидно, президент Трамп доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он - серьезный человек, и мы видим результаты этого по всему миру", - заявила пресс-секретарь.

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Напомним Трамп сократил дедлайн России для завершения войны против Украины до 10 дней, начиная с 29 июля.