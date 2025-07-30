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Новости Заявления Трампа
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Госдеп о сокращении ультиматума для РФ: Время для неправильных интерпретаций прошло

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс

В Государственном департаменте США объяснили, что президент Дональд Трамп был терпеливым к России, однако в Кремле неверно интерпретировали терпеливость главы Белого дома.

Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Он (президент Трамп - Ред.) был терпеливым, и это, наверное, было неверно воспринято некоторыми людьми. Поэтому я думаю, что время для неправильных интерпретаций прошло", - сказала Брюс.

Она напомнила, что президент говорил о введении санкций, а также вторичных санкций "потому что определенные страны получают выгоду от покупки российской нефти". Брюс отметила, что президент имеет полномочия по введению таких ограничений, и это решение зависит от него.

"Очевидно, президент Трамп доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он - серьезный человек, и мы видим результаты этого по всему миру", - заявила пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин никак не отреагировал на мой дедлайн для мира с Украиной. Это позор, - Трамп

Напомним Трамп сократил дедлайн России для завершения войны против Украины до 10 дней, начиная с 29 июля.

Автор: 

россия (96722) санкции (11715) Трамп Дональд (6075)


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Топ комментарии
+6
Хай держдеп посадить доні на пряму лінію з алкодімоном, і він там почує стільки інтерпритацій шо за обі щоки хватить, а далі з повним ****** жуйте і гадайте чи то ковтати, чи виплюнути. Чи як то кажуть, правільні то бджоли (кацапи) чи ні, а от же че правільний в них мед (обіцянки і прагнення)!
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30.07.2025 02:36 Ответить
+5
Виявляється, всі проблеми були через неправильну інтерпретацію мінету.
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30.07.2025 04:59 Ответить
+3
Одні "терпіли"..
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30.07.2025 01:57 Ответить
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Одні "терпіли"..
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30.07.2025 01:57 Ответить
з таким "счьотчіком" буйло з підворотні ще не мав справ, не по-пацанськи веде себе донні.

.
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30.07.2025 02:24 Ответить
Клоуни.
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30.07.2025 02:27 Ответить
Ви певні?
А якщо Трамп псіхане і натисне червону кнопку ?

.
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30.07.2025 02:30 Ответить
йому принесуть колу
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30.07.2025 06:31 Ответить
"Президент Трамп серйозна людина і ставитись до нього треба серйозно..."

серйозна заявка!
чи узгодження вона з донні, бо мають бути серйозні дії!

.
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30.07.2025 02:28 Ответить
Хай держдеп посадить доні на пряму лінію з алкодімоном, і він там почує стільки інтерпритацій шо за обі щоки хватить, а далі з повним ****** жуйте і гадайте чи то ковтати, чи виплюнути. Чи як то кажуть, правільні то бджоли (кацапи) чи ні, а от же че правільний в них мед (обіцянки і прагнення)!
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30.07.2025 02:36 Ответить
Виявляється, всі проблеми були через неправильну інтерпретацію мінету.
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30.07.2025 04:59 Ответить
Руда потвора і його молода команда..
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30.07.2025 06:27 Ответить
Сцикливі болтуни.Уявляю як у кремлі іржуть з цих безхребетних.
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30.07.2025 07:29 Ответить
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30.07.2025 08:40 Ответить
 
 