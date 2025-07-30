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Новини Заяви Трампа
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Держдеп про скорочення терміну ультиматиму для РФ: Час для неправильних інтерпретацій минув

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс

У Державному департаменті США пояснили, що президент Дональд Трамп був терплячим до Росії, однак в Кремлі невірно інтерпретували терплячість глави Білого дому.

Про це заявила речниця зовнішньополітичного відомства США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Він (президент Трамп – Ред.) був терплячим, і це, напевно, було невірно сприйнято деякими людьми. Тож я думаю, що час для неправильних інтерпретацій минув", - сказала Брюс.

Вона нагадала, що президент говорив про запровадження санкцій, а також вторинних санкцій "бо певні країни отримують вигоду від купівлі російської нафти". Брюс зазначила, що президент має повноваження щодо введення таких обмежень, і це рішення залежить від нього.

"Очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він – серйозна людина, і ми бачимо результати цього по всьому світу", - заявила речниця.

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Нагадаємо Трамп скоротив дедлайн Росії для завершення війни проти України до 10 днів, починаючи від 29 липня.

Автор: 

росія (66930) санкції (12482) Трамп Дональд (6566)


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Одні "терпіли"..
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30.07.2025 01:57 Відповісти
з таким "счьотчіком" буйло з підворотні ще не мав справ, не по-пацанськи веде себе донні.

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30.07.2025 02:24 Відповісти
Клоуни.
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30.07.2025 02:27 Відповісти
Ви певні?
А якщо Трамп псіхане і натисне червону кнопку ?

.
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30.07.2025 02:30 Відповісти
"Президент Трамп серйозна людина і ставитись до нього треба серйозно..."

серйозна заявка!
чи узгодження вона з донні, бо мають бути серйозні дії!

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30.07.2025 02:28 Відповісти
Хай держдеп посадить доні на пряму лінію з алкодімоном, і він там почує стільки інтерпритацій шо за обі щоки хватить, а далі з повним ****** жуйте і гадайте чи то ковтати, чи виплюнути. Чи як то кажуть, правільні то бджоли (кацапи) чи ні, а от же че правільний в них мед (обіцянки і прагнення)!
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30.07.2025 02:36 Відповісти
 
 