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Свириденко инициировала перезагрузку АРМА: Думу уже уволили, срочно запустят новый конкурс

арма

Вчера, 29 июля, премьер-министр Юлия Свириденко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с инициативой полной перезагрузки Агентства по розыску и управлению активами.

Об этом она сообщила в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент поддержал план правительства. Сегодня на заседании Кабмина уволили главу агентства. Дала поручение срочно запустить новый конкурс. В конкурсную комиссию войдут представители правительства и международные партнеры, которые поддерживают Украину в антикоррупционной сфере.

Главная задача - чтобы все арестованные активы, активы подсанкционных лиц и имущество, принадлежавшее России, максимально работали на оборону и устойчивость Украины", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основание для увольнения Думы могло бы быть другим, если бы она не подала заявление, - "слуга народа" Радина

Ранее Цензор.НЕТ, что глава АРМА Елена Дума написала заявление об увольнении с должности.

Автор: 

Свириденко Юлия (176) АРМА (116) Дума Елена (11)


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Топ комментарии
+14
Не перезавантаження, а замітання слідів
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30.07.2025 12:08 Ответить
+5
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30.07.2025 12:45 Ответить
+4
Тьотя з двома підозрами за корупцію все робить під себе та Ze.
Когось вона мені трохи нагадую.
Аааааа, згадав! ВОНА ПРАЦЮЄ!
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30.07.2025 12:17 Ответить
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Не перезавантаження, а замітання слідів
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30.07.2025 12:08 Ответить
Ну і не Свириденко ж ініціювала! 😁 Прилетіла велика звіздюліна від донорів за лукавство і чхання на зобов'язання, відбулася кастрація обіцяного донорами бабла... До чого тут ініціатива неініціативеої Свириденко? 🤔
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30.07.2025 12:22 Ответить
так, як з набу сап васк не проскочило!
тому, тепер будуть все перезавантажувати.
готуються до втечі, знищують всі докази.
чекаємо бравурних повідомлень від шмигаля про перевантаження.
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30.07.2025 12:12 Ответить
ніхуа сє...
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30.07.2025 12:15 Ответить
Тьотя з двома підозрами за корупцію все робить під себе та Ze.
Когось вона мені трохи нагадую.
Аааааа, згадав! ВОНА ПРАЦЮЄ!
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30.07.2025 12:17 Ответить
Скоро на інвалідний візочок пересяде))
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30.07.2025 12:35 Ответить
Дай Боже і на Качановку.
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30.07.2025 13:31 Ответить
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30.07.2025 12:45 Ответить
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30.07.2025 12:45 Ответить
Перша Вана була трохи мудріша...
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30.07.2025 13:05 Ответить
У першої Вани були інші критерії

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30.07.2025 13:14 Ответить
Що заважало одразу провести конкурс а не призначати зашкварену Думу? 🤔 Адже вже тоді було багато шуму від активістів і стурбованості міжнародн х партнерів, на які зелена влада за звичкою поклала прутень. Як видно, прутень виявився не важчим за потужний болт паптнерів. Але ж шкоди зелень наробила державі. І не лише матеріальної.
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30.07.2025 12:18 Ответить
Як шо, пане? ЖАДІБНІСТЬ.
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30.07.2025 13:32 Ответить
А мо' дурість, мосьпаноньку? 🤔 Може та безрозмірна жадібність йде від такої ж безрозмірної дурості? Бо навіть жадібність має розумні межі? От мене і цікавить, що заважало?
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30.07.2025 13:39 Ответить
Все комплексно, пане, все комплексно.
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30.07.2025 13:59 Ответить
Я теж підозрюю, що там прямопропорційна залежність.
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30.07.2025 14:11 Ответить
зеля 40 днів не підписував закон, то це нічого?
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30.07.2025 12:19 Ответить
Поки усю зє- камарілью не повісять...догори ногами - діла не буде.
...протестувальники у Києві вже розійшлися?
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30.07.2025 12:20 Ответить
І далі буде БЕБ 2.0? Або чергова придворна повія (будь-якої статі!), або ніхто?
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30.07.2025 12:22 Ответить
Тобто - визнається її повна не ефективність ? А звіт діяльності буде ?
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30.07.2025 12:24 Ответить
Знову неочікувано всіх переможе якась чергова сусідка Зеленского з фахом практикуюча сексологиня.
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30.07.2025 12:36 Ответить
просто другая свинья тетя будет жрать с корыта, прошлая уже нажралась
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30.07.2025 12:43 Ответить
"представники Уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері." - а де брати представників уряду які підтримують Україну в антикорупційній сфері?
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30.07.2025 12:53 Ответить
А навищо радитись с Зелей!Це парафія уряду!
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30.07.2025 13:17 Ответить
Так з зЄ ніхто і не радиться, там дєрмак за старшого
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30.07.2025 13:30 Ответить
Ви вже конкурс на керівника БЕБ провели і що? І тут так буде. Віри покидькам зеленим ніякої не має...
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30.07.2025 13:31 Ответить
 
 