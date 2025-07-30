Свириденко инициировала перезагрузку АРМА: Думу уже уволили, срочно запустят новый конкурс
Вчера, 29 июля, премьер-министр Юлия Свириденко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с инициативой полной перезагрузки Агентства по розыску и управлению активами.
Об этом она сообщила в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент поддержал план правительства. Сегодня на заседании Кабмина уволили главу агентства. Дала поручение срочно запустить новый конкурс. В конкурсную комиссию войдут представители правительства и международные партнеры, которые поддерживают Украину в антикоррупционной сфере.
Главная задача - чтобы все арестованные активы, активы подсанкционных лиц и имущество, принадлежавшее России, максимально работали на оборону и устойчивость Украины", - отметила она.
Ранее Цензор.НЕТ, что глава АРМА Елена Дума написала заявление об увольнении с должности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тому, тепер будуть все перезавантажувати.
готуються до втечі, знищують всі докази.
чекаємо бравурних повідомлень від шмигаля про перевантаження.
Когось вона мені трохи нагадую.
Аааааа, згадав! ВОНА ПРАЦЮЄ!
...протестувальники у Києві вже розійшлися?
свиньятетя будет жрать с корыта, прошлая уже нажралась