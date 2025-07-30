Свириденко инициировала перезагрузку АРМА: Думу уже уволили, срочно запустят новый конкурс

Вчера, 29 июля, премьер-министр Юлия Свириденко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с инициативой полной перезагрузки Агентства по розыску и управлению активами.

Об этом она сообщила в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент поддержал план правительства. Сегодня на заседании Кабмина уволили главу агентства. Дала поручение срочно запустить новый конкурс. В конкурсную комиссию войдут представители правительства и международные партнеры, которые поддерживают Украину в антикоррупционной сфере.

Главная задача - чтобы все арестованные активы, активы подсанкционных лиц и имущество, принадлежавшее России, максимально работали на оборону и устойчивость Украины", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основание для увольнения Думы могло бы быть другим, если бы она не подала заявление, - "слуга народа" Радина

Ранее Цензор.НЕТ, что глава АРМА Елена Дума написала заявление об увольнении с должности.