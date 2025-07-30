Свириденко ініціювала перезавантаження АРМА: Думу вже звільнили, терміново запустять новий конкурс

Вчора, 29 липня, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко звернулася до президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження Агентства з розшуку та управління активами.

Про це вона повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент підтримав план Уряду. Сьогодні на засіданні Кабміну звільнили голову агентства. Дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники Уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері.

Головне завдання — щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало росії, максимально працювали на оборону та стійкість України", - зазначила вона.

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