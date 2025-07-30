УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10056 відвідувачів онлайн
Новини
1 529 23

Свириденко ініціювала перезавантаження АРМА: Думу вже звільнили, терміново запустять новий конкурс

арма

Вчора, 29 липня, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко звернулася до президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження Агентства з розшуку та управління активами.

Про це вона повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент підтримав план Уряду. Сьогодні на засіданні Кабміну звільнили голову агентства. Дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники Уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері.

Головне завдання — щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало росії, максимально працювали на оборону та стійкість України", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підстава для звільнення Думи могла б бути іншою, якби вона не подала заяву, - "слуга народу" Радіна

Раніше Цензор.НЕТ, що голова АРМА Олена Дума написала заяву про звільнення з посади.

Автор: 

Свириденко Юлія (398) АРМА (607) Дума Олена (21)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Не перезавантаження, а замітання слідів
показати весь коментар
30.07.2025 12:08 Відповісти
+4
Тьотя з двома підозрами за корупцію все робить під себе та Ze.
Когось вона мені трохи нагадую.
Аааааа, згадав! ВОНА ПРАЦЮЄ!
показати весь коментар
30.07.2025 12:17 Відповісти
+2
Що заважало одразу провести конкурс а не призначати зашкварену Думу? 🤔 Адже вже тоді було багато шуму від активістів і стурбованості міжнародн х партнерів, на які зелена влада за звичкою поклала прутень. Як видно, прутень виявився не важчим за потужний болт паптнерів. Але ж шкоди зелень наробила державі. І не лише матеріальної.
показати весь коментар
30.07.2025 12:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не перезавантаження, а замітання слідів
показати весь коментар
30.07.2025 12:08 Відповісти
Ну і не Свириденко ж ініціювала! 😁 Прилетіла велика звіздюліна від донорів за лукавство і чхання на зобов'язання, відбулася кастрація обіцяного донорами бабла... До чого тут ініціатива неініціативеої Свириденко? 🤔
показати весь коментар
30.07.2025 12:22 Відповісти
так, як з набу сап васк не проскочило!
тому, тепер будуть все перезавантажувати.
готуються до втечі, знищують всі докази.
чекаємо бравурних повідомлень від шмигаля про перевантаження.
показати весь коментар
30.07.2025 12:12 Відповісти
ніхуа сє...
показати весь коментар
30.07.2025 12:15 Відповісти
Тьотя з двома підозрами за корупцію все робить під себе та Ze.
Когось вона мені трохи нагадую.
Аааааа, згадав! ВОНА ПРАЦЮЄ!
показати весь коментар
30.07.2025 12:17 Відповісти
Скоро на інвалідний візочок пересяде))
показати весь коментар
30.07.2025 12:35 Відповісти
Дай Боже і на Качановку.
показати весь коментар
30.07.2025 13:31 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2025 12:45 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2025 12:45 Відповісти
Перша Вана була трохи мудріша...
показати весь коментар
30.07.2025 13:05 Відповісти
У першої Вани були інші критерії

показати весь коментар
30.07.2025 13:14 Відповісти
Що заважало одразу провести конкурс а не призначати зашкварену Думу? 🤔 Адже вже тоді було багато шуму від активістів і стурбованості міжнародн х партнерів, на які зелена влада за звичкою поклала прутень. Як видно, прутень виявився не важчим за потужний болт паптнерів. Але ж шкоди зелень наробила державі. І не лише матеріальної.
показати весь коментар
30.07.2025 12:18 Відповісти
Як шо, пане? ЖАДІБНІСТЬ.
показати весь коментар
30.07.2025 13:32 Відповісти
зеля 40 днів не підписував закон, то це нічого?
показати весь коментар
30.07.2025 12:19 Відповісти
Поки усю зє- камарілью не повісять...догори ногами - діла не буде.
...протестувальники у Києві вже розійшлися?
показати весь коментар
30.07.2025 12:20 Відповісти
І далі буде БЕБ 2.0? Або чергова придворна повія (будь-якої статі!), або ніхто?
показати весь коментар
30.07.2025 12:22 Відповісти
Тобто - визнається її повна не ефективність ? А звіт діяльності буде ?
показати весь коментар
30.07.2025 12:24 Відповісти
Знову неочікувано всіх переможе якась чергова сусідка Зеленского з фахом практикуюча сексологиня.
показати весь коментар
30.07.2025 12:36 Відповісти
просто другая свинья тетя будет жрать с корыта, прошлая уже нажралась
показати весь коментар
30.07.2025 12:43 Відповісти
"представники Уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері." - а де брати представників уряду які підтримують Україну в антикорупційній сфері?
показати весь коментар
30.07.2025 12:53 Відповісти
А навищо радитись с Зелей!Це парафія уряду!
показати весь коментар
30.07.2025 13:17 Відповісти
Так з зЄ ніхто і не радиться, там дєрмак за старшого
показати весь коментар
30.07.2025 13:30 Відповісти
Ви вже конкурс на керівника БЕБ провели і що? І тут так буде. Віри покидькам зеленим ніякої не має...
показати весь коментар
30.07.2025 13:31 Відповісти
 
 