Песков о выборах в Молдове: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в парламентские выборы в Молдове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Россия не вмешивается во внутренние дела других стран", - подчеркнул Песков.

В то же время он выразил сожаление, что, по его словам, "избирательные права многих молдаван нарушаются", в том числе тех, кто проживает за пределами страны, в том числе и в России.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит масштабное вмешательство в парламентские выборы, запланированные на сентябрь 2025 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков: В РФ выработан иммунитет к санкциям