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Новости Влияние РФ на выборы в Молдове
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Песков о выборах в Молдове: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран

пєсков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в парламентские выборы в Молдове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Россия не вмешивается во внутренние дела других стран", - подчеркнул Песков.

В то же время он выразил сожаление, что, по его словам, "избирательные права многих молдаван нарушаются", в том числе тех, кто проживает за пределами страны, в том числе и в России.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит масштабное вмешательство в парламентские выборы, запланированные на сентябрь 2025 года.

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Автор: 

Молдова (1899) Песков Дмитрий (1977)


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Топ комментарии
+10
Якщо кацап ворушить губами - він бреше.
А, якщо кацап не бреше - він мертвий.
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30.07.2025 17:06 Ответить
+7
І ніколи ні на кого не нападала, як казав мерин лавров.
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30.07.2025 17:05 Ответить
+6
Если видишь москаля, который не врёт - ткни его палкой, скорее всего он сдох
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30.07.2025 17:09 Ответить
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І ніколи ні на кого не нападала, як казав мерин лавров.
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30.07.2025 17:05 Ответить
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30.07.2025 17:06 Ответить
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30.07.2025 17:12 Ответить
Якщо кацап ворушить губами - він бреше.
А, якщо кацап не бреше - він мертвий.
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30.07.2025 17:06 Ответить
Піськов - брехло .
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30.07.2025 17:06 Ответить
Вас повышено со звания капитан очевидность до майор ясен хрен
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30.07.2025 17:11 Ответить
Видадуть ще одне ім'я
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30.07.2025 17:23 Ответить
Їбанат! - а Придністров"я хто від Молдови відрізав?
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30.07.2025 17:07 Ответить
Валіза, це твоє справжнє діло, а піз...ж залиш для вашого алкаша Медведєва. Проспиться, з білочкою порадиться і видасть якусь ху....ню
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30.07.2025 17:09 Ответить
Если видишь москаля, который не врёт - ткни его палкой, скорее всего он сдох
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30.07.2025 17:09 Ответить
Зєля і трампакс не дадуть збрехати.
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30.07.2025 17:11 Ответить
Яка цинічна і мерзена істота, здохи паскуда разом з кривавим терористом путіном
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30.07.2025 17:16 Ответить
А в нього діти у ЕС. Треба вигнати
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30.07.2025 17:25 Ответить
Наче ж і не 1 квітня сьогодні... "но это сделало мой день!" LOL....
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30.07.2025 17:27 Ответить
Ну само-собой кто бы сумневался... , как ***** подохнет Письков видимо захочет трудоустроится в 95 Квартал...
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30.07.2025 17:30 Ответить
Чогось пригадалося...
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30.07.2025 17:31 Ответить
Якеш ты брехло пИська!)
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30.07.2025 18:54 Ответить
 
 