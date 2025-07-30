Песков о выборах в Молдове: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в парламентские выборы в Молдове.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Россия не вмешивается во внутренние дела других стран", - подчеркнул Песков.
В то же время он выразил сожаление, что, по его словам, "избирательные права многих молдаван нарушаются", в том числе тех, кто проживает за пределами страны, в том числе и в России.
Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит масштабное вмешательство в парламентские выборы, запланированные на сентябрь 2025 года.
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+6 Олег Мандрівник #582578
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