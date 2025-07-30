Пєсков про вибори в Молдові: Росія не втручається у внутрішні справи інших країн
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має наміру втручатися у парламентські вибори в Молдові.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Росія не втручається у внутрішні справи інших країн", - наголосив Пєсков.
Водночас він висловив жаль, що, за його словами, "виборчі права багатьох молдаван порушуються", зокрема тих, хто проживає за межами країни, зокрема й у Росії.
Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готує масштабне втручання у парламентські вибори, заплановані на вересень 2025 року.
Топ коментарі
+10 Герхард
показати весь коментар30.07.2025 17:06 Відповісти Посилання
+7 vitaliymkua
показати весь коментар30.07.2025 17:05 Відповісти Посилання
+6 Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар30.07.2025 17:09 Відповісти Посилання
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