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Новини Вплив РФ на вибори у Молдові
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Пєсков про вибори в Молдові: Росія не втручається у внутрішні справи інших країн

пєсков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має наміру втручатися у парламентські вибори в Молдові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Росія не втручається у внутрішні справи інших країн", - наголосив Пєсков.

Водночас він висловив жаль, що, за його словами, "виборчі права багатьох молдаван порушуються", зокрема тих, хто проживає за межами країни, зокрема й у Росії.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готує масштабне втручання у парламентські вибори, заплановані на вересень 2025 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков: У РФ вироблений імунітет щодо санкцій

Автор: 

Молдова (2105) Пєсков Дмитро (1729)


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Топ коментарі
+10
Якщо кацап ворушить губами - він бреше.
А, якщо кацап не бреше - він мертвий.
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30.07.2025 17:06 Відповісти
+7
І ніколи ні на кого не нападала, як казав мерин лавров.
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30.07.2025 17:05 Відповісти
+6
Если видишь москаля, который не врёт - ткни его палкой, скорее всего он сдох
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30.07.2025 17:09 Відповісти
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І ніколи ні на кого не нападала, як казав мерин лавров.
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30.07.2025 17:05 Відповісти
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30.07.2025 17:06 Відповісти
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30.07.2025 17:12 Відповісти
Якщо кацап ворушить губами - він бреше.
А, якщо кацап не бреше - він мертвий.
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30.07.2025 17:06 Відповісти
Піськов - брехло .
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30.07.2025 17:06 Відповісти
Вас повышено со звания капитан очевидность до майор ясен хрен
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30.07.2025 17:11 Відповісти
Видадуть ще одне ім'я
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30.07.2025 17:23 Відповісти
Їбанат! - а Придністров"я хто від Молдови відрізав?
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30.07.2025 17:07 Відповісти
Валіза, це твоє справжнє діло, а піз...ж залиш для вашого алкаша Медведєва. Проспиться, з білочкою порадиться і видасть якусь ху....ню
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30.07.2025 17:09 Відповісти
Если видишь москаля, который не врёт - ткни его палкой, скорее всего он сдох
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30.07.2025 17:09 Відповісти
Зєля і трампакс не дадуть збрехати.
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30.07.2025 17:11 Відповісти
Яка цинічна і мерзена істота, здохи паскуда разом з кривавим терористом путіном
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30.07.2025 17:16 Відповісти
А в нього діти у ЕС. Треба вигнати
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30.07.2025 17:25 Відповісти
Наче ж і не 1 квітня сьогодні... "но это сделало мой день!" LOL....
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30.07.2025 17:27 Відповісти
Ну само-собой кто бы сумневался... , как ***** подохнет Письков видимо захочет трудоустроится в 95 Квартал...
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30.07.2025 17:30 Відповісти
Чогось пригадалося...
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30.07.2025 17:31 Відповісти
Якеш ты брехло пИська!)
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30.07.2025 18:54 Відповісти
 
 