Самолет подсанкционной Матвиенко долетел до Женевы благодаря разрешению Италии и Франции, - Bloomberg

Соратница диктатора Путина, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая находится под санкциями ЕС, попала на мирную конференцию в Швейцарии после разрешения на пролет российского правительственного самолета с ней от Италии и Франции.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

ЕС запретил российским самолетам входить в его воздушное пространство через несколько дней после начала вторжения в феврале 2022 года, заявив, что государства-члены "будут отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над их территорией".

Несмотря на это, самолет Матвиенко пролетел над Турцией и Средиземным морем, а затем через Италию прибыл в Женеву в понедельник и вылетел в Москву в среду через воздушное пространство Франции и Италии, согласно данным онлайн-отслеживания полетов.

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По словам собеседниками Bloomberg в Риме, знакомых с этим вопросом, Италия разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство по просьбе правительства Швейцарии. Они отметили, что перед предоставлением разрешения итальянское правительство проконсультировалось с властями Франции, которая также получила запрос на пролет.

В Министерстве иностранных дел Швейцарии на запрос Bloomberg напомнили, что могут делать исключения из запрета на въезд, "в частности для полетов, осуществляемых в гуманитарных, медицинских или дипломатических целях".

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Напомним, российская делегация во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, соратницей Путина, прибыла в Швейцарию для участия в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов и других мероприятиях Межпарламентского союза, посвященных миру. Украинцы в Швейцарии возмутились этим и вышли на пикет под здание ООН.

Накануне в Верховной Раде Украины призвали бойкотировать мероприятия с участием подсанкционной Матвиенко на конференции в Женеве.