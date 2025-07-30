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Новости Россияне за рубежом
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Самолет подсанкционной Матвиенко долетел до Женевы благодаря разрешению Италии и Франции, - Bloomberg

СМИ узнали, как Матвиенко смогли попасть на конференцию в Женеве несмотря на санкции ЕС.

Соратница диктатора Путина, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая находится под санкциями ЕС, попала на мирную конференцию в Швейцарии после разрешения на пролет российского правительственного самолета с ней от Италии и Франции.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

ЕС запретил российским самолетам входить в его воздушное пространство через несколько дней после начала вторжения в феврале 2022 года, заявив, что государства-члены "будут отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над их территорией".

Несмотря на это, самолет Матвиенко пролетел над Турцией и Средиземным морем, а затем через Италию прибыл в Женеву в понедельник и вылетел в Москву в среду через воздушное пространство Франции и Италии, согласно данным онлайн-отслеживания полетов.

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По словам собеседниками Bloomberg в Риме, знакомых с этим вопросом, Италия разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство по просьбе правительства Швейцарии. Они отметили, что перед предоставлением разрешения итальянское правительство проконсультировалось с властями Франции, которая также получила запрос на пролет.

В Министерстве иностранных дел Швейцарии на запрос Bloomberg напомнили, что могут делать исключения из запрета на въезд, "в частности для полетов, осуществляемых в гуманитарных, медицинских или дипломатических целях".

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Напомним, российская делегация во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, соратницей Путина, прибыла в Швейцарию для участия в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов и других мероприятиях Межпарламентского союза, посвященных миру. Украинцы в Швейцарии возмутились этим и вышли на пикет под здание ООН.

Накануне в Верховной Раде Украины призвали бойкотировать мероприятия с участием подсанкционной Матвиенко на конференции в Женеве.

Автор: 

Италия (1670) Франция (3574) Швейцария (624) Матвиенко Валентина (46)


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Топ комментарии
+6
ЄВРОПЕЙСЬКІ ШЛЮХИ
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30.07.2025 19:19 Ответить
+6
та там багато хто і залишився в цій залі. навіть говорять, що її там з квітами зустрічали. так що гнильцою ******* від італійців, швейцарців і французів за такий дозвіл. дипломатією прикрились. у кацапів немає дипломатії вже давно.
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30.07.2025 19:36 Ответить
+5
валька злітала на шопінг до ЄС. За нею всі інші потягнуться. Тут головне заздалегідь попередити про мету подорожі - "мирна конференція".
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30.07.2025 19:22 Ответить
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Та щоб принизити потім її й вийти зали - хіба це не ефективніше . Хто б знав про відмовлення їй , а так картинка ...
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30.07.2025 19:18 Ответить
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30.07.2025 19:35 Ответить
та там багато хто і залишився в цій залі. навіть говорять, що її там з квітами зустрічали. так що гнильцою ******* від італійців, швейцарців і французів за такий дозвіл. дипломатією прикрились. у кацапів немає дипломатії вже давно.
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30.07.2025 19:36 Ответить
ЄВРОПЕЙСЬКІ ШЛЮХИ
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30.07.2025 19:19 Ответить
Депутати парламентів різних країн залишили виступ підсанкційної Матвієнко. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3566060

А якби її втіхаряне впустили - то було б ефективніше?
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30.07.2025 19:31 Ответить
в Італії та Франції зовсім біда з ППО !

може їм Петріота позичити на час візитів перших рашиських осіб в Європу

.
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30.07.2025 19:35 Ответить
как зеля с европой так и европа с зелей))))
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30.07.2025 20:03 Ответить
Знову треба летіти на обійми з Макроном, щоб поговорити про "посилення ППО" і "посилення тиску на ВВХ"
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30.07.2025 19:20 Ответить
....посилення ППО у Франції

.
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30.07.2025 19:36 Ответить
валька злітала на шопінг до ЄС. За нею всі інші потягнуться. Тут головне заздалегідь попередити про мету подорожі - "мирна конференція".
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30.07.2025 19:22 Ответить
ну і чим Франція та Італія кращі за Угорщину? Орбан хоч відкрито на боці *****, а ці?
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30.07.2025 19:23 Ответить
Якщо не можна, але дуже хочеться, то можна!
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30.07.2025 19:33 Ответить
якщо її не затримали то схоже це війна тфльки для українців, для всіх інших це реаліті шоу
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30.07.2025 19:40 Ответить
Могла через Україну летіти. Залужний би домовився).
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30.07.2025 19:45 Ответить
знову полумєри
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30.07.2025 19:56 Ответить
 
 