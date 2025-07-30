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Новини Росіяни за кордоном
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Літак підсанкційної Матвієнко долетів до Женеви завдяки дозволу Італії та Франції, - Bloomberg

ЗМІ дізнались, як Матвієнко змогли потрапити на конференцію в Женеві попри санкції ЄС

Соратниця диктатора Путіна, спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, яка перебуває під санкціями ЄС, потрапила на мирну конференцію у Швейцарії після дозволу на проліт російського урядового літака з нею від Італії та Франції.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

ЄС заборонив російським літакам входити в його повітряний простір через кілька днів після початку вторгнення в лютому 2022 року, заявивши, що держави-члени "відмовлятимуть у дозволі на посадку, зліт або проліт над їхньою територією".

Попри це, літак Матвієнко пролетів над Туреччиною і Середземним морем, а потім через Італію прибув до Женеви в понеділок і вилетів до Москви в середу через повітряний простір Франції та Італії, згідно з даними онлайн-відстеження польотів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутати парламентів різних країн залишили виступ підсанкційної Матвієнко. ВIДЕО

За словами співрозмовниками Bloomberg у Римі, обізнаних з цим питанням, Італія дозволила російському літаку ввійти у свій повітряний простір на прохання уряду Швейцарії. Вони зазначили, що перед наданням дозволу італійський уряд проконсультувався з владою Франції, яка також отримала запит на проліт.

У Міністерстві закордонних справ Швейцарії на запит Bloomberg нагадали, що можуть робити виключення із заборони на вʼїзд, "зокрема для польотів, що здійснюються з гуманітарною, медичною або дипломатичною метою".

Читайте також: У Раді закликали бойкотувати заходи за участі підсанкційної Матвієнко на конференції в Женеві

Нагадаємо, російська делегація на чолі з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко, соратницею Путіна, прибула до Швейцарії для участі у шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів та інших заходах Міжпарламентського союзу, присвячених миру. Українці у Швейцарії обурились цим та вийшли на пікет під будівлю ООН.

Напередодні у Верховній Раді України закликали бойкотувати заходи за участі підсанкційної Матвієнко на конференції в Женеві.

Автор: 

Італія (1604) Франція (3141) Швейцарія (880) Матвієнко Валентина (46)


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Топ коментарі
+5
та там багато хто і залишився в цій залі. навіть говорять, що її там з квітами зустрічали. так що гнильцою ******* від італійців, швейцарців і французів за такий дозвіл. дипломатією прикрились. у кацапів немає дипломатії вже давно.
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30.07.2025 19:36 Відповісти
+4
ЄВРОПЕЙСЬКІ ШЛЮХИ
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30.07.2025 19:19 Відповісти
+2
валька злітала на шопінг до ЄС. За нею всі інші потягнуться. Тут головне заздалегідь попередити про мету подорожі - "мирна конференція".
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30.07.2025 19:22 Відповісти
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Та щоб принизити потім її й вийти зали - хіба це не ефективніше . Хто б знав про відмовлення їй , а так картинка ...
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30.07.2025 19:18 Відповісти
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30.07.2025 19:35 Відповісти
та там багато хто і залишився в цій залі. навіть говорять, що її там з квітами зустрічали. так що гнильцою ******* від італійців, швейцарців і французів за такий дозвіл. дипломатією прикрились. у кацапів немає дипломатії вже давно.
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30.07.2025 19:36 Відповісти
ЄВРОПЕЙСЬКІ ШЛЮХИ
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30.07.2025 19:19 Відповісти
Депутати парламентів різних країн залишили виступ підсанкційної Матвієнко. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3566060

А якби її втіхаряне впустили - то було б ефективніше?
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30.07.2025 19:31 Відповісти
в Італії та Франції зовсім біда з ППО !

може їм Петріота позичити на час візитів перших рашиських осіб в Європу

.
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30.07.2025 19:35 Відповісти
как зеля с европой так и европа с зелей))))
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30.07.2025 20:03 Відповісти
Знову треба летіти на обійми з Макроном, щоб поговорити про "посилення ППО" і "посилення тиску на ВВХ"
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30.07.2025 19:20 Відповісти
....посилення ППО у Франції

.
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30.07.2025 19:36 Відповісти
валька злітала на шопінг до ЄС. За нею всі інші потягнуться. Тут головне заздалегідь попередити про мету подорожі - "мирна конференція".
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30.07.2025 19:22 Відповісти
ну і чим Франція та Італія кращі за Угорщину? Орбан хоч відкрито на боці *****, а ці?
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30.07.2025 19:23 Відповісти
Якщо не можна, але дуже хочеться, то можна!
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30.07.2025 19:33 Відповісти
якщо її не затримали то схоже це війна тфльки для українців, для всіх інших це реаліті шоу
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30.07.2025 19:40 Відповісти
Могла через Україну летіти. Залужний би домовився).
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30.07.2025 19:45 Відповісти
знову полумєри
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30.07.2025 19:56 Відповісти
 
 