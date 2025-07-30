Літак підсанкційної Матвієнко долетів до Женеви завдяки дозволу Італії та Франції, - Bloomberg

Соратниця диктатора Путіна, спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, яка перебуває під санкціями ЄС, потрапила на мирну конференцію у Швейцарії після дозволу на проліт російського урядового літака з нею від Італії та Франції.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

ЄС заборонив російським літакам входити в його повітряний простір через кілька днів після початку вторгнення в лютому 2022 року, заявивши, що держави-члени "відмовлятимуть у дозволі на посадку, зліт або проліт над їхньою територією".

Попри це, літак Матвієнко пролетів над Туреччиною і Середземним морем, а потім через Італію прибув до Женеви в понеділок і вилетів до Москви в середу через повітряний простір Франції та Італії, згідно з даними онлайн-відстеження польотів.

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За словами співрозмовниками Bloomberg у Римі, обізнаних з цим питанням, Італія дозволила російському літаку ввійти у свій повітряний простір на прохання уряду Швейцарії. Вони зазначили, що перед наданням дозволу італійський уряд проконсультувався з владою Франції, яка також отримала запит на проліт.

У Міністерстві закордонних справ Швейцарії на запит Bloomberg нагадали, що можуть робити виключення із заборони на вʼїзд, "зокрема для польотів, що здійснюються з гуманітарною, медичною або дипломатичною метою".

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Нагадаємо, російська делегація на чолі з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко, соратницею Путіна, прибула до Швейцарії для участі у шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів та інших заходах Міжпарламентського союзу, присвячених миру. Українці у Швейцарії обурились цим та вийшли на пікет під будівлю ООН.

Напередодні у Верховній Раді України закликали бойкотувати заходи за участі підсанкційної Матвієнко на конференції в Женеві.