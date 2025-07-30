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Депутати парламентів різних країн залишили виступ підсанкційної Матвієнко. ВIДЕО

Учасники всесвітньої конференції спікерів парламентів у Женеві залишили залу під час виступу спікерки Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко.

Відео оприлюднила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.

Не відео - кілька десятків членів делегацій залишають залу під час виступу Матвієнко.

Напередодні у Верховній Раді України закликали бойкотувати заходи за участі підсанкційної Матвієнко на конференції в Женеві

Нагадаємо, російська делегація на чолі з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко, соратницею Путіна, прибула до Швейцарії для участі у шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів та інших заходах Міжпарламентського союзу, присвячених миру. Українці у Швейцарії обурились цим та вийшли на пікет під будівлю ООН.

Читайте: Голові Радфеду РФ Матвієнко, яка поширювала фейки про ЗСУ та санкціонувала війну, повідомлено про підозру, - СБУ

Автор: 

бойкот (94) росія (66930) Матвієнко Валентина (45)


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Топ коментарі
+19
Головне, як ця ***** добралася в центр Європи? І як там здравствує влада Швейцарії?
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30.07.2025 14:03 Відповісти
+10
Мабуть слід спитати нашу послицю, котра втекла і сидить там як мишка.
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30.07.2025 14:17 Відповісти
+9
А чому, згідно постанови Інтерполу, вона не була заарештована як терористка країни-агресорки!?
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30.07.2025 14:09 Відповісти
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Головне, як ця ***** добралася в центр Європи? І як там здравствує влада Швейцарії?
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30.07.2025 14:03 Відповісти
Точно не літаком Аерофлоту.
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30.07.2025 14:06 Відповісти
- Владімір Владіміравич, я нє пайму, как ані маглі? Ми вєдь вялікіє?
- Валя нє траві мнє душу. Я ващє для ніх *****
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30.07.2025 14:51 Відповісти
А чому, згідно постанови Інтерполу, вона не була заарештована як терористка країни-агресорки!?
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30.07.2025 14:09 Відповісти
Евгения Чирикова вместе с украинскими и швейцарскими активистами запустила петицию* к правительству Швейцарии с требованием предоставить ту же площадку IPU в Женеве, где выступала одна из сообщниц диктатора Путина Валентина Матвиенко, для показа расследователького фильма «Система террора» о похищениях, пытках и секретных тюрьмах для гражданских украинцев с оккупированных территорий. И не только показать фильм, но и предоставить трибуну гражданским украинским узникам и их родственникам, а также правозащитникам и экспертам

Ссылка на петицию https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchng.it%2F7VJxhxVQnQ%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExVDZqUzhjb1pwRno3Y1hJUAEefPvzLU-lxjkWaEQo1euGmcEOCxRoMi5zt51UDEzz4QivYXqcwxb6NSHIjfM_aem_WrhnHmcLvctiW1SFgs8yLw&h=AT2zqOMOSruUJfRZ8cKSo3Aoy13moAkKhhV0i86svMGjbMKNdHjzTmAJLoe5FQxkMObxKF_CzHFV-5oXH-QEIVW4GVd9NX0wC6g6WyKQ4rK2xfUd1RotAk_CHtSNQSSd6URWwHosa1YKjt1D&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3WpH7MTHhjXQqx7XBizGF9H_VrbzJpZbJQTDX0Ec2TB91a2UwXFvfNjvCq0ApB2VbDjGaaqB2mSQIFvaJMeLzXzo8y6R_jb_tXUGfcjL-wzok_PeHdIQokrjIGQwWvz-Rst5Px1G-d1kjkZo5vau7o-VjbP3m50XveENZh4TTFp9oLvZ0S5e2elHERBlSOw0dtbNNrotZfWJspXA3NY9IJKQ https://chng.it/7VJxhxVQnQ (https://chng.it/z6kYWMx9R6?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExVDZqUzhjb1pwRno3Y1hJUAEeMvLIF21MQ1RxKaXOL0lumTcr8b1V3goxQ4UbiOCMSEn9vckI8qiLFWZNpaI_aem_pjGFIWXtTn710Nc-M-0H1g https://chng.it/z6kYWMx9R6)
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30.07.2025 14:12 Відповісти
Проживала раніше у рашці, переїхала до Естонії.
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30.07.2025 14:16 Відповісти
Мабуть слід спитати нашу послицю, котра втекла і сидить там як мишка.
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30.07.2025 14:17 Відповісти
Но мармизу нажаль не набили.
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30.07.2025 14:07 Відповісти
Чому у неї досі не проломлений череп? вона ж буде шопиться по магазинам. Де ці активісти, коли вони так треба?
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30.07.2025 14:08 Відповісти
Ось справжня проєвропейська, продемократична, процивілізована
реакція всього Світу на кремлівську бабу-балаболку, що прибхалася вішати макарони на вуха по завданню птн-птх!
Світ за Україну! Світ проти раши!
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30.07.2025 14:08 Відповісти
От така ґрьобана демократія
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30.07.2025 14:41 Відповісти
Краще б ту тварину заарештували і обміняли хоча б на політичних в'язнів
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30.07.2025 14:10 Відповісти
ой, у нас в женеві афігенна послиця.
як, вона потужно запобігала цій події?
а, ніяк! бо вона кур'єр коломойського, готівку носити із банка в банку.
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30.07.2025 14:11 Відповісти
А як вона могла запобігти? Морду набити валькє-стакан чи залу "замінувати"? Хто не хоче слухати брєд цієї шалави ті вийшли з залу. Жаль, що не показали залу скільки залишилось толерастів послухати цю гниду.
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30.07.2025 14:41 Відповісти
то, яж і кажу.
у нас в послицях: рестораорка, зоотехнік, мін'єтчіца, кур'єр мєнтовка ...
хто завгодно, окрім професіоналів.
а, освічені дипломати, десь вештаються у пошуках роботи.
і саме оті освічені дипломати, добре знають що треба робити, щоб запобігти подібній *****!
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30.07.2025 14:46 Відповісти
У послах зараз випускники Трускавця
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30.07.2025 14:51 Відповісти
Та це зрозуміло. А як на вашу думку повинен діяти професіонал, ну з тих хто роботу шукає?
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30.07.2025 14:59 Відповісти
як що, я напишу, як велить серце, ти образишся і мене забанять.
що, ще, за когось, я маю подумати? і навіть, зробити?
може, тобі труселя простирнути?
призначайте мене послом!
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30.07.2025 15:04 Відповісти
Мене твої труселя взагалі не цікавлять. Ти з теми не з'їжжай. Скажи конкретно, що повинен був робити посол, щоб цю стару манду не пустили до зали?
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30.07.2025 15:07 Відповісти
Питання в тому, чи треба було нашій парламентській делегації взагалі брати участь в цьому заході
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30.07.2025 14:14 Відповісти
ну виж читали буде шаройобитись по крамницям а наші що хуже наша послиця їх і буде водити
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30.07.2025 14:36 Відповісти
Але ж дозволили виїхати..і банду
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30.07.2025 14:40 Відповісти
А де заява МЗС з приводу візиту підсанкційних так званих депутатів рф ,а де українська діаспора і біженці вони мали ту рашиську делегацію "гарно" зустріти.
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30.07.2025 14:40 Відповісти
Що ви хочете, коли посольством керує малороска . Таа мабуть і усі підлегли рашу *******
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30.07.2025 14:42 Відповісти
ПОЗОР керивництву Швейцарії що впустили вбивцю до країни
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30.07.2025 14:41 Відповісти
Та дайте їй повний стакан, вона не тільки червони труси віддасть ...
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30.07.2025 14:56 Відповісти
Надо было подняться на трибуну и плюнуть этой старой шалаве в харю...
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30.07.2025 15:05 Відповісти
Та похеру. На Кацапії покажуть тільки її і скажуть, що зал сидів присоромлений від її виступу. Або щось подібне висеруть.
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30.07.2025 15:21 Відповісти
 
 