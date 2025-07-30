Депутати парламентів різних країн залишили виступ підсанкційної Матвієнко. ВIДЕО

Учасники всесвітньої конференції спікерів парламентів у Женеві залишили залу під час виступу спікерки Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко.

Відео оприлюднила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.

Не відео - кілька десятків членів делегацій залишають залу під час виступу Матвієнко.

Напередодні у Верховній Раді України закликали бойкотувати заходи за участі підсанкційної Матвієнко на конференції в Женеві

Нагадаємо, російська делегація на чолі з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко, соратницею Путіна, прибула до Швейцарії для участі у шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів та інших заходах Міжпарламентського союзу, присвячених миру. Українці у Швейцарії обурились цим та вийшли на пікет під будівлю ООН.

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