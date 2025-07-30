Депутаты парламентов разных стран покинули выступление подсанкционной Матвиенко. ВИДЕО
Участники всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве покинули зал во время выступления спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.
Видео обнародовала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.
Не видео - несколько десятков членов делегаций покидают зал во время выступления Матвиенко.
Накануне в Верховной Раде Украины призвали бойкотировать мероприятия с участием подсанкционной Матвиенко на конференции в Женеве.
Напомним, российская делегация во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, соратницей Путина, прибыла в Швейцарию для участия в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов и других мероприятиях Межпарламентского союза, посвященных миру. Украинцы в Швейцарии возмутились этим и вышли на пикет под здание ООН.
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реакція всього Світу на кремлівську бабу-балаболку, що прибхалася вішати макарони на вуха по завданню птн-птх!
Світ за Україну! Світ проти раши!
як, вона потужно запобігала цій події?
а, ніяк! бо вона кур'єр коломойського, готівку носити із банка в банку.
у нас в послицях: рестораорка, зоотехнік, мін'єтчіца, кур'єр мєнтовка ...
хто завгодно, окрім професіоналів.
а, освічені дипломати, десь вештаються у пошуках роботи.
і саме оті освічені дипломати, добре знають що треба робити, щоб запобігти подібній *****!
що, ще, за когось, я маю подумати? і навіть, зробити?
може, тобі труселя простирнути?
призначайте мене послом!