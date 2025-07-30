Депутаты парламентов разных стран покинули выступление подсанкционной Матвиенко. ВИДЕО

Участники всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве покинули зал во время выступления спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Видео обнародовала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

Не видео - несколько десятков членов делегаций покидают зал во время выступления Матвиенко.

Накануне в Верховной Раде Украины призвали бойкотировать мероприятия с участием подсанкционной Матвиенко на конференции в Женеве.

Напомним, российская делегация во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, соратницей Путина, прибыла в Швейцарию для участия в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов и других мероприятиях Межпарламентского союза, посвященных миру. Украинцы в Швейцарии возмутились этим и вышли на пикет под здание ООН.

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