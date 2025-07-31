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Новости Обстрелы Запорожской области
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Удар РФ по колонии на Запорожье: после первого удара укрытие было заблокировано, - ОВА

Удар РФ по Беленьковской колонии

На территории Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области, которую атаковала Россия, было укрытие, но оно было заблокировано после первого удара.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

"На территории колонии было укрытие. Во время воздушной тревоги осужденные имели возможность спуститься в укрытие. Трагедия произошла в связи с тем, что после первого удара укрытие было заблокировано и не было возможности спуститься", - отметил Федоров.

Относительно того, почему осужденных не эвакуировали раньше, Федоров сказал, что это несколько раз обсуждалось на заседании Совета обороны.

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"Было это еще 1,5 - 2 года назад. Все соответствующие материалы были подготовлены, службы между собой согласовывали и анализировали риски, которые есть или могут произойти", - добавил он.

Ранее сообщалось, что из исправительной колонии в Запорожской области, которую российские захватчики атаковали КАБами, эвакуировали всех осужденных.

Напомним, 28 июля 2025 года, ориентировочно в 23:28 вооруженные силы РФ осуществили авиационный удар по территории Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области с помощью четырех управляемых авиационных бомб (КАБ). Сообщалось о 17 погибших и более 40 раненых.

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колония (428) обстрел (28785) Запорожская область (3360)


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https://**********.com.ua/2025/07/31/muzhnist-po-rosijsky-vorog-pochav-kydaty-zhinok-na-shturm-chasovogo-yara/ Мужність по-російськи - ворог почав кидати жінок на штурм Часового Яру (https://www.ukr.net/source/armiyainform-4025.html АрміяINFORM)
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31.07.2025 14:51 Ответить
Ой, бідосі..в колонії для вбивць немає бомбосховища..у 90% житлового фонду немає сховищ! Діти гинуть..
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31.07.2025 15:01 Ответить
ДУ «№99» є установою виконання покарань для тримання чоловіків, що вперше засуджені до позбавлення волі. На момент відвідування перебувало 496 ув'язнених.=====Марино,не перегинайте палицю..
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31.07.2025 15:09 Ответить
Я не перегинаю. Чому в них повинно бути те, чого немає навіть у школах й садках??

Глибоко насрати на них.
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31.07.2025 15:49 Ответить
Ще раз. Це колонія для тих, хто скоїв тяжкий, або особливо тяжкий злочин. Та пофігу, що в перший раз! Це вбивці.
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31.07.2025 15:53 Ответить
ДУ "№99" - це https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=7c7dba3f1b01f245&sxsrf=AE3TifMnpnMNtfbz-5YB1ZSEN2Ly4vibXg%3A1753966975159&q=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F&sa=X&ved=2ahUKEwiY4b2TlOeOAxXph_0HHQbyARoQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfAVtnbYV5FvlMziu4rjcELmRKXnn7wDGBJbr5FZKaBEg-ZygKZDIyDTPRmBpwbts2pquz97yvBhIqMLRvYj8YKpORDrFuXEtB4K3garTH2ufDF8lFHB969LvdojWY1tJ81eZhFd7zY9dQQaIoMHlqxgyNdV_nkaWIxTwkBLXA3vFaxYhq8LM78in2zGLmfEz8YWxmw7U4PvN3uF0ZOToAwkVcObsrcHnRHr2M94gYzBAEo-BFk8UiWfY6ETpKdn0zSsnDEgiyTeLgaJEMkYoyUl&csui=3 Біленьківська виправна колонія (№99), де відбувають покарання чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі. У цій колонії утримуються особи, засуджені за злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості, а також засуджені, переведені з інших установ, згідно з інформацією на сайті Мего-Інфо. ...Марино,вгамуйся..
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31.07.2025 16:04 Ответить
Марино,не хочу з тобою сваритися,але вчи матчасть..
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31.07.2025 17:02 Ответить
 
 