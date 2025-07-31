Удар РФ по колонии на Запорожье: после первого удара укрытие было заблокировано, - ОВА

На территории Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области, которую атаковала Россия, было укрытие, но оно было заблокировано после первого удара.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

"На территории колонии было укрытие. Во время воздушной тревоги осужденные имели возможность спуститься в укрытие. Трагедия произошла в связи с тем, что после первого удара укрытие было заблокировано и не было возможности спуститься", - отметил Федоров.

Относительно того, почему осужденных не эвакуировали раньше, Федоров сказал, что это несколько раз обсуждалось на заседании Совета обороны.

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"Было это еще 1,5 - 2 года назад. Все соответствующие материалы были подготовлены, службы между собой согласовывали и анализировали риски, которые есть или могут произойти", - добавил он.

Ранее сообщалось, что из исправительной колонии в Запорожской области, которую российские захватчики атаковали КАБами, эвакуировали всех осужденных.

Напомним, 28 июля 2025 года, ориентировочно в 23:28 вооруженные силы РФ осуществили авиационный удар по территории Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области с помощью четырех управляемых авиационных бомб (КАБ). Сообщалось о 17 погибших и более 40 раненых.