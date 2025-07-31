Удар РФ по колонії на Запоріжжі: після першого удару укриття було заблоковано, - ОВА

На території Біленьківської виправної колонії в Запорізькій області, яку атакувала Росія, було укриття, але воно було заблоковано після першого удару.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"На території колонії було укриття. Під час повітряної тривоги засуджені мали змогу спуститися в укриття. Трагедія сталася у зв’язку з тим, що після першого удару укриття було заблоковано і не було можливості спуститися", - зазначив Федоров.

Стосовно того, чому засуджених не евакуювали раніше, Федоров сказав, що це кілька разів обговорювалося на засіданні Ради оборони.

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"Було це ще 1,5 – 2 роки тому. Всі відповідні матеріали були підготовлені, служби між собою узгоджували і аналізували ризики, які є або можуть статися", - додав він.

Раніше повідомлялося, що з виправної колонії в Запорізькій області, яку російські загарбники атакували КАБами, евакуювали всіх засуджених.

Нагадаємо, 28 липня 2025 року, орієнтовно о 23:28 збройні сили РФ здійснили авіаційний удар по території Біленьківської виправної колонії у Запорізькій області за допомогою чотирьох керованих авіаційних бомб (КАБ). Повідомлялося про 17 загиблих та понад 40 поранених.