Чехия приветствует принятие закона о НАБУ и ожидает назначения руководителя БЭБ, - МИД страны

В Чехии приветствуют принятие законопроекта №13533, восстанавливающий независимость антикоррупционных органов.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Верим, что следующие шаги реформ, в частности - борьба с коррупцией, будут продолжены. Например, назначение руководителя Бюро экономической безопасности", - отметили там.

31 июля Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент его подписал.

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