Чехия приветствует принятие закона о НАБУ и ожидает назначения руководителя БЭБ, - МИД страны
В Чехии приветствуют принятие законопроекта №13533, восстанавливающий независимость антикоррупционных органов.
Об этом сообщила пресс-служба МИД в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Верим, что следующие шаги реформ, в частности - борьба с коррупцией, будут продолжены. Например, назначение руководителя Бюро экономической безопасности", - отметили там.
31 июля Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент его подписал.
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Pan Lipko
показать весь комментарий31.07.2025 15:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий31.07.2025 15:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергій Ткаченко #605744
показать весь комментарий31.07.2025 15:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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