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Новости Конкурс на руководителя БЭБ Новый закон о НАБУ и САП
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Чехия приветствует принятие закона о НАБУ и ожидает назначения руководителя БЭБ, - МИД страны

Чехия приветствует принятие закона о НАБУ и САП

В Чехии приветствуют принятие законопроекта №13533, восстанавливающий независимость антикоррупционных органов.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Верим, что следующие шаги реформ, в частности - борьба с коррупцией, будут продолжены. Например, назначение руководителя Бюро экономической безопасности", - отметили там.

31 июля Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент его подписал.

Читайте: Голосование за НАБУ - это не все. Нужно назначение руководителя БЭБ и перезагрузка ГБР, - Порошенко

Чехия приветствует принятие закона о НАБУ и САП

Автор: 

НАБУ (4479) Чехия (1771) Бюро экономической безопасности (238)


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«БЕБ? Ви здається згадали якийсь БЕБ? Як би ми знали що таке БЕБ. Ми навіть не знаємо, що таке БЕБ!»
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31.07.2025 15:27 Ответить
Financial Investigations Service
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31.07.2025 15:29 Ответить
Поки півень в ср@ку його не клюне - Керівника БЕБ не призначать. Хочу помилитись!
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31.07.2025 15:29 Ответить
 
 