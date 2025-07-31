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Новини Конкурс на керівника БЕБ Новий закон щодо НАБУ і САП
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Чехія вітає ухвалення закону про НАБУ та очікує призначення креівника БЕБ, - МЗС країни

Чехія вітає ухвалення закону про НАБУ та САП

У Чехії вітають ухвалення законопроєкту №13533, який відновлює незалежність антикорупційних органів.

Про це повідомила пресслужба МЗС у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Віримо, що наступні кроки реформ, зокрема боротьба з корупцією, будуть продовжені. Наприклад, призначення керівника Бюро економічної безпеки", - зазначили там.

31 липня Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент його підписав.

Читайте: Голосування за НАБУ - це не все. Потрібне призначення керівника БЕБ та перезавантаження ДБР, - Порошенко

Чехія вітає ухвалення закону про НАБУ та САП

Автор: 

НАБУ (5366) Чехія (1686) Бюро економічної безпеки (712)


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«БЕБ? Ви здається згадали якийсь БЕБ? Як би ми знали що таке БЕБ. Ми навіть не знаємо, що таке БЕБ!»
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31.07.2025 15:27 Відповісти
Financial Investigations Service
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31.07.2025 15:29 Відповісти
Поки півень в ср@ку його не клюне - Керівника БЕБ не призначать. Хочу помилитись!
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31.07.2025 15:29 Відповісти
 
 