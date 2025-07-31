Чехія вітає ухвалення закону про НАБУ та очікує призначення креівника БЕБ, - МЗС країни
У Чехії вітають ухвалення законопроєкту №13533, який відновлює незалежність антикорупційних органів.
Про це повідомила пресслужба МЗС у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Віримо, що наступні кроки реформ, зокрема боротьба з корупцією, будуть продовжені. Наприклад, призначення керівника Бюро економічної безпеки", - зазначили там.
31 липня Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.
Згодом президент його підписав.
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Pan Lipko
показати весь коментар31.07.2025 15:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар31.07.2025 15:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергій Ткаченко #605744
показати весь коментар31.07.2025 15:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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