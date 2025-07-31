Шмыгаль провел беседу с министром обороны Италии Крозетто: говорили об оборонном сотрудничестве и поставках ПВО

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с министром обороны Италии Гвидо Крозетто.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили развитие совместного производства оружия.

"Поблагодарил Италию за участие в оборонном фонде Евросоюза SAFE на 150 млрд евро. В этом контексте рассчитываем на усиление сотрудничества и развитие важных оборонных проектов между нашими странами и компаниями", - написал Шмыгаль.

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Министр обороны Украины поблагодарил Италию за уже переданное оружие в рамках пакетов военной помощи и за подготовку новых.

"Итальянское оружие существенно помогает в борьбе с агрессором. Проинформировал коллегу о ночной атаке на Киев, вследствие которой погибли гражданские люди, в том числе ребенок. Рассказал об ударах по жилым кварталам Краматорска. Обсудили возможность дополнительной поставки систем ПВО.

Чувствуем мощную поддержку наших итальянских друзей. Укрепляем наше стратегическое партнерство в оборонном секторе. Благодарны Италии за солидарность с Украиной", - добавил Шмыгаль.

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