Шмыгаль провел беседу с министром обороны Италии Крозетто: говорили об оборонном сотрудничестве и поставках ПВО
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с министром обороны Италии Гвидо Крозетто.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Стороны обсудили развитие совместного производства оружия.
"Поблагодарил Италию за участие в оборонном фонде Евросоюза SAFE на 150 млрд евро. В этом контексте рассчитываем на усиление сотрудничества и развитие важных оборонных проектов между нашими странами и компаниями", - написал Шмыгаль.
Министр обороны Украины поблагодарил Италию за уже переданное оружие в рамках пакетов военной помощи и за подготовку новых.
"Итальянское оружие существенно помогает в борьбе с агрессором. Проинформировал коллегу о ночной атаке на Киев, вследствие которой погибли гражданские люди, в том числе ребенок. Рассказал об ударах по жилым кварталам Краматорска. Обсудили возможность дополнительной поставки систем ПВО.
Чувствуем мощную поддержку наших итальянских друзей. Укрепляем наше стратегическое партнерство в оборонном секторе. Благодарны Италии за солидарность с Украиной", - добавил Шмыгаль.
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куди ти суєш своє некашерне рило?
тільки зе!лідар, може говорили про оборонну співпрацю та постачання ппо!
про що, зе!поц нам і гундосить, кожного дня.
як же, зе!скоморох заїбав.....
Не всі
йогуртиголомозі однаково корисні!