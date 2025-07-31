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Новости Поддержка Украины Италией
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Шмыгаль провел беседу с министром обороны Италии Крозетто: говорили об оборонном сотрудничестве и поставках ПВО

Шмыгаль провел беседу с министром обороны Италии Крозетто

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с министром обороны Италии Гвидо Крозетто.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили развитие совместного производства оружия.

"Поблагодарил Италию за участие в оборонном фонде Евросоюза SAFE на 150 млрд евро. В этом контексте рассчитываем на усиление сотрудничества и развитие важных оборонных проектов между нашими странами и компаниями", - написал Шмыгаль.

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Министр обороны Украины поблагодарил Италию за уже переданное оружие в рамках пакетов военной помощи и за подготовку новых.

"Итальянское оружие существенно помогает в борьбе с агрессором. Проинформировал коллегу о ночной атаке на Киев, вследствие которой погибли гражданские люди, в том числе ребенок. Рассказал об ударах по жилым кварталам Краматорска. Обсудили возможность дополнительной поставки систем ПВО.

Чувствуем мощную поддержку наших итальянских друзей. Укрепляем наше стратегическое партнерство в оборонном секторе. Благодарны Италии за солидарность с Украиной", - добавил Шмыгаль.

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Автор: 

Италия (1672) ПВО (2999) помощь (8030) Шмыгаль Денис (2793)


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шмигаль!
куди ти суєш своє некашерне рило?
тільки зе!лідар, може говорили про оборонну співпрацю та постачання ппо!
про що, зе!поц нам і гундосить, кожного дня.
як же, зе!скоморох заїбав.....
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31.07.2025 19:27 Ответить
(дивлячись на фото):
Не всі йогурти голомозі однаково корисні!
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31.07.2025 19:29 Ответить
Це як в кінокомедіі Сеньйор Робінзон (1976): про що кіно? А. Знову про море.🤣
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31.07.2025 19:44 Ответить
говорили про оборонну співпрацю та постачання ППО и о погоді.
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31.07.2025 20:33 Ответить
А шмигаль запитував клозету, чому пропустили літак з курвою матвієнко
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31.07.2025 20:46 Ответить
 
 