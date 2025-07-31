Шмигаль провів розмову з міністром оборони Італії Крозетто: говорили про оборонну співпрацю та постачання ППО

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили розвиток спільних виробництв зброї.

"Подякував Італії за участь в оборонному фонді Євросоюзу SAFE на 150 млрд євро. У цьому контексті розраховуємо на посилення співпраці та розвиток важливих оборонних проєктів між нашими країнами та компаніями", - написав Шмигаль.

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Міністр оборони України подякував Італії за вже передану зброю в межах пакетів військової допомоги та за підготовку нових.

"Італійська зброя суттєво допомагає в боротьбі з агресором. Поінформував колегу про нічну атаку на Київ, внаслідок якої загинули цивільні люди, зокрема дитина. Розповів про удари по житлових кварталах Краматорська. Обговорили можливість додаткового постачання систем ППО.

Відчуваємо потужну підтримку наших італійських друзів. Зміцнюємо наше стратегічне партнерство в оборонному секторі. Вдячні Італії за солідарність з Україною", - додав Шмигаль.

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