Украина начала самое масштабное строительство оборонительных сооружений за все время войны, - WSJ

Украина развернула крупнейшие с начала вторжения России строительные работы по укреплению линии фронта. Масштабное строительство направлено на сдерживание нового летнего наступления российских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Как пишет издание, украинская армия сейчас делает ставку на быстрое построение противотанковых рвов и колючей проволоки на востоке.

"Армия, которая копает глубже, - это армия, которая выживает", - рассказал журналистам военный инженер Олег, который ответственен за почти 300 километров оборонительных линий в рамках масштабного проекта.

По данным издания, программа укрепления фронта продолжается уже два года. В то же время она сталкивается с постоянными проблемами: задержками, российскими ударами, а также коррупционными скандалами и арестами чиновников.

В частности, за последние полтора года российские войска прорвали несколько слабых участков украинской обороны и воспользовались недостроенными рубежами на севере, начав новое наступление силами около 50 000 человек.

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"Украина надеется, что тройной пояс укреплений сможет остановить аналогичные прорывы на востоке, где Россия ведет бои за Покровск и Константиновку", - говорится в статье.

The Wall Street Journal сообщает, что Украина возводит три пояса обороны:

Первая линия - строится пехотинцами непосредственно у фронта;

Вторая линия - создается инженерными войсками;

Третья линия - формируется местными администрациями для защиты ключевых городов и областных центров.

Цель этих линий обороны - остановить российские войска еще до их прорыва вглубь.

В 2024 году на укрепление выделено более 46 млрд гривен - это почти 2% от общего военного бюджета. Чиновники утверждают, что реальная сумма еще выше, но не раскрывают точных цифр.

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Война быстро меняется. Если в 2022 году основную угрозу представляла артиллерия, и акцент делался на длинные окопы, то сейчас - это дроны. Современные траншеи копают глубже, обустраивают укрытиями для малых групп, а также командными пунктами для операторов БПЛА. Наблюдательные посты потеряли эффективность.

Из-за дефицита тяжелой техники РФ все чаще использует малые мобильные группы на мотоциклах и багги. В ответ украинские войска устанавливают плотную сеть малозаметных металлических спиралей, которые затрудняют движение и делают врага легкой мишенью для дронов.