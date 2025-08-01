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Новости Строительство фортификаций
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Украина начала самое масштабное строительство оборонительных сооружений за все время войны, - WSJ

оборона, фортификация

Украина развернула крупнейшие с начала вторжения России строительные работы по укреплению линии фронта. Масштабное строительство направлено на сдерживание нового летнего наступления российских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Как пишет издание, украинская армия сейчас делает ставку на быстрое построение противотанковых рвов и колючей проволоки на востоке.

"Армия, которая копает глубже, - это армия, которая выживает", - рассказал журналистам военный инженер Олег, который ответственен за почти 300 километров оборонительных линий в рамках масштабного проекта.

По данным издания, программа укрепления фронта продолжается уже два года. В то же время она сталкивается с постоянными проблемами: задержками, российскими ударами, а также коррупционными скандалами и арестами чиновников.

В частности, за последние полтора года российские войска прорвали несколько слабых участков украинской обороны и воспользовались недостроенными рубежами на севере, начав новое наступление силами около 50 000 человек.

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"Украина надеется, что тройной пояс укреплений сможет остановить аналогичные прорывы на востоке, где Россия ведет бои за Покровск и Константиновку", - говорится в статье.

The Wall Street Journal сообщает, что Украина возводит три пояса обороны:

  • Первая линия - строится пехотинцами непосредственно у фронта;
  • Вторая линия - создается инженерными войсками;
  • Третья линия - формируется местными администрациями для защиты ключевых городов и областных центров.

Цель этих линий обороны - остановить российские войска еще до их прорыва вглубь.

В 2024 году на укрепление выделено более 46 млрд гривен - это почти 2% от общего военного бюджета. Чиновники утверждают, что реальная сумма еще выше, но не раскрывают точных цифр.

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Война быстро меняется. Если в 2022 году основную угрозу представляла артиллерия, и акцент делался на длинные окопы, то сейчас - это дроны. Современные траншеи копают глубже, обустраивают укрытиями для малых групп, а также командными пунктами для операторов БПЛА. Наблюдательные посты потеряли эффективность.

Из-за дефицита тяжелой техники РФ все чаще использует малые мобильные группы на мотоциклах и багги. В ответ украинские войска устанавливают плотную сеть малозаметных металлических спиралей, которые затрудняют движение и делают врага легкой мишенью для дронов.

Автор: 

Украина (45063) фортификации (140)


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Топ комментарии
+23
Наймасштабніше крадівництво?
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01.08.2025 07:04 Ответить
+21
Блт...
У серпні почалося укріплення проти літнього наступу, який почався у травні.

А 3 місяці ЗЄ-стратеги золоті унітази купували та з НАБУ боролися.
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01.08.2025 07:24 Ответить
+19
Не пройшло і 4-х років!
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01.08.2025 07:07 Ответить
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Наймасштабніше крадівництво?
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01.08.2025 07:04 Ответить
Кирюша Тимошенко зробить Вові Зеленському добрий гешефт
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01.08.2025 07:31 Ответить
Прокинулися!
Ну то доброго ранку!
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01.08.2025 07:05 Ответить
"спрямоване на стримування нового літнього наступу" - а коли він почнеться? Нема й нема...
То ж мабуть не наступ був ще з початку весни?
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01.08.2025 08:13 Ответить
Та хто там прокинувся, бабло велике додатково вчора надали СОУ то буде чернишовим шо красти.
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01.08.2025 08:21 Ответить
Не пройшло і 4-х років!
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01.08.2025 07:07 Ответить
Ну що за поспіх,що за метушня???Головне квіти висадити,лавки в парках,альтанки,бруківку б замінити,або нову покласти,а не ось це все!!!Ще з рік могло б почекати це будівництво!!!
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01.08.2025 07:30 Ответить
А ви звернули увагу, як стримують ворого біля Покровська квіти, висаджені мером та комунальниками ще минулого року?
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01.08.2025 08:15 Ответить
Якби були адекватними президент, законодавча та виконавча гілки влади то робили це ще з 2021 року.
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01.08.2025 07:10 Ответить
А може в 2014 році,після окупації Криму і частини Луганської і Донецької обл.?
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01.08.2025 07:22 Ответить
А звідки ж ЗЄ війська відводив у 2019?
Що ЗЄ розміновував?

От саме з тих укріплегь, які були побудовні з 2014.

Більше того, на тих укріпленнях, що ЗЄ не здав до 2022 війська ще майже рік трималися.
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01.08.2025 07:28 Ответить
Вам ****** Порох муляє,повилазили гниди!
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01.08.2025 07:31 Ответить
А може спитаєш військових з яких укріплень найвеличніше лайно відводило війська в чисте поле в тих же Донецькій та Луганській областях? Тобі не муляє, що деякі ділянки фронту на тому, що було побудовано до 2019-го трималися 3 роки? Чи "ета другоє"?
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01.08.2025 07:35 Ответить
А тоді замінували чонгарський міст і кримський перешийок , і не пригадуєш хто його розмінував ?
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01.08.2025 08:50 Ответить
так вже літо закінчується
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01.08.2025 07:14 Ответить
А гроші ? Виділили ж додаткові кошти на оборону. Їх треба ...
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01.08.2025 07:37 Ответить
Блт...
У серпні почалося укріплення проти літнього наступу, який почався у травні.

А 3 місяці ЗЄ-стратеги золоті унітази купували та з НАБУ боролися.
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01.08.2025 07:24 Ответить
"Тарапіца нєнада...".
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01.08.2025 07:26 Ответить
Геть тупорилого ішака, який іменує себе верховним головкомом. Це обкурене чмо, і тільки воно в першу чергу винне в тому стані, в якому знаходиться країна.
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01.08.2025 07:27 Ответить
Банда ідіотів у керма.....
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01.08.2025 07:31 Ответить
З цім згоден
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01.08.2025 08:11 Ответить
... верховний гівнокомандувач - святиня для 73% !!!
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01.08.2025 07:39 Ответить
Все шо до цього будували - наплювати і забути - от зараз набудуєм - може
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01.08.2025 07:47 Ответить
Дуже сумніваюсь у реальності цього так званого будівництва
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01.08.2025 07:50 Ответить
Не смешите мои тапочки.
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01.08.2025 08:06 Ответить
Ех, дороги, дороги, взялися за вас, але ми все продумали будуватимемо захисні споруди, а до них прокладати дороги
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01.08.2025 08:08 Ответить
І шатли, якими кацапи зможуть зручно доїхати, як у лютому 2022.
Шатли наше все.
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01.08.2025 08:20 Ответить
Курва зелена і всі його виборці
вам коли говорили починати будувати укріплення ????
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01.08.2025 08:42 Ответить
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01.08.2025 08:56 Ответить
То ж скільки мільярд ів міндічі всілякі з арахаміями на тому відмиють?!
Во бізнес! А споруди то таке, вони їм по маямах з монаками нахер потрібні...
А ви кажете ракети, зброя...
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01.08.2025 08:48 Ответить
вони будують укріплення для русні ..як вже неодноразово було - що болотні істоти захоплювали укріплення без бою - просто заходили
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01.08.2025 08:58 Ответить
Вже відмили.
Тепер задача зліпити якусь ***** з лайна та гілок, щоб виправдати витрати.
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01.08.2025 09:21 Ответить
Жили в тюмені. Один радгосп звітує---збільшили надої в два рази. Журналісти почали з'ясовувати----------виявляється----------в тому році надоювали по склянці молока від корови. А в цьому збільшили надої в два рази------по дві склянки. І це мені завжди згадується, коли чую обіцянки від зелених------------про захисні споруди, зброю, патрони, міни та багато іншого.
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01.08.2025 09:02 Ответить
Що серозно, це повний треш... У нової сосни немає бентлі...
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01.08.2025 09:03 Ответить
Ну так, серпень - найкращий місяць щоб почати будувати захист від літнього наступу. Карочє, якщо крадіїв на вила не саджати - ділов не буде в країні. Фізична ліквідація. Без цього риги не відпустять країну, вливаючи гроші у кишені чиновників, взяті з наших податків, ними вони нас і знищують. Офігєнна схема. І вона працює на ворога.
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01.08.2025 09:07 Ответить
якщо би ви бачили де будують ( з військової точки зору), що будують і як, то ви би самі захотіли би розстріляти будівельників і приймаючих будівництво.
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01.08.2025 09:09 Ответить
Яке б то не було велике будiвництво (крадiвництво), глибоко ешелоноване, талпаiоп, уклонiст намбэ ван... але ж бо до нього , як до жирафа може нарештi й дiйшло. ЗЫ... тока стыдаюся запытаты, мол, по чем он подрывать краiну зсередыны всякими там НАБУ? Виходить , ще не дiйшло остолопу.
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01.08.2025 09:28 Ответить
 
 