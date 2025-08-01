Україна почала наймасштабніше будівництво оборонних споруд за весь час війни, - WSJ

Україна розгорнула найбільші з початку вторгнення Росії будівельні роботи з укріплення лінії фронту. Масштабне будівництво спрямоване на стримування нового літнього наступу російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Як пише видання, українська армія наразі робить ставку на швидку побудову протитанкових ровів та колючих дротів на сході.

"Армія, яка копає глибше, - це армія, яка виживає", - розповів журналістам військовий інженер Олег, який відповідальний за майже 300 кілометрів оборонних ліній в рамках масштабного проєкту.

За даними видання, програма зміцнення фронту триває вже два роки. Водночас вона стикається з постійними проблемами: затримками, російськими ударами, а також корупційними скандалами й арештами посадовців.

Зокрема, за останні півтора року російські війська прорвали кілька слабких ділянок української оборони і скористалися недобудованими рубежами на півночі, розпочавши новий наступ силами близько 50 000 осіб.

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"Україна сподівається, що потрійний пояс укріплень зможе зупинити аналогічні прориви на сході, де Росія веде бої за Покровськ і Костянтинівку", - йдеться у статті.

The Wall Street Journal повідомляє, що Україна зводить три пояси оборони:

Перша лінія – будується піхотинцями безпосередньо біля фронту;

Друга лінія – створюється інженерними військами;

Третя лінія – формується місцевими адміністраціями для захисту ключових міст і обласних центрів.

Мета цих ліній оборони - зупинити російські війська ще до їх прориву вглиб.

У 2024 році на укріплення виділено понад 46 млрд гривень - це майже 2% від загального військового бюджету. Чиновники стверджують, що реальна сума ще вища, але не розкривають точних цифр.

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Війна швидко змінюється. Якщо у 2022 році основну загрозу становила артилерія, і акцент робився на довгі окопи, то нині – це дрони. Сучасні траншеї копають глибше, облаштовують укриттями для малих груп, а також командними пунктами для операторів БПЛА. Спостережні пости втратили ефективність.

Через дефіцит важкої техніки РФ дедалі частіше використовує малі мобільні групи на мотоциклах і баггі. У відповідь українські війська встановлюють щільну мережу малопомітних металевих спіралей, які ускладнюють рух і роблять ворога легкою мішенню для дронів.