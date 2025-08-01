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Новини Будівництво фортифікацій
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Україна почала наймасштабніше будівництво оборонних споруд за весь час війни, - WSJ

оборона,фортифікація

Україна розгорнула найбільші з початку вторгнення Росії будівельні роботи з укріплення лінії фронту. Масштабне будівництво спрямоване на стримування нового літнього наступу російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Як пише видання, українська армія наразі робить ставку на швидку побудову протитанкових ровів та колючих дротів на сході.

"Армія, яка копає глибше, - це армія, яка виживає", - розповів журналістам військовий інженер Олег, який відповідальний за майже 300 кілометрів оборонних ліній в рамках масштабного проєкту.

За даними видання, програма зміцнення фронту триває вже два роки. Водночас вона стикається з постійними проблемами: затримками, російськими ударами, а також корупційними скандалами й арештами посадовців.

Зокрема, за останні півтора року російські війська прорвали кілька слабких ділянок української оборони і скористалися недобудованими рубежами на півночі, розпочавши новий наступ силами близько 50 000 осіб.

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"Україна сподівається, що потрійний пояс укріплень зможе зупинити аналогічні прориви на сході, де Росія веде бої за Покровськ і Костянтинівку", - йдеться у статті.

The Wall Street Journal повідомляє, що Україна зводить три пояси оборони:

  • Перша лінія – будується піхотинцями безпосередньо біля фронту;
  • Друга лінія – створюється інженерними військами;
  • Третя лінія – формується місцевими адміністраціями для захисту ключових міст і обласних центрів.

Мета цих ліній оборони - зупинити російські війська ще до їх прориву вглиб.

У 2024 році на укріплення виділено понад 46 млрд гривень - це майже 2% від загального військового бюджету. Чиновники стверджують, що реальна сума ще вища, але не розкривають точних цифр.

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Війна швидко змінюється. Якщо у 2022 році основну загрозу становила артилерія, і акцент робився на довгі окопи, то нині – це дрони. Сучасні траншеї копають глибше, облаштовують укриттями для малих груп, а також командними пунктами для операторів БПЛА. Спостережні пости втратили ефективність.

Через дефіцит важкої техніки РФ дедалі частіше використовує малі мобільні групи на мотоциклах і баггі. У відповідь українські війська встановлюють щільну мережу малопомітних металевих спіралей, які ускладнюють рух і роблять ворога легкою мішенню для дронів.

Автор: 

Україна (6011) фортифікації (172)


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Топ коментарі
+38
Наймасштабніше крадівництво?
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01.08.2025 07:04 Відповісти
+32
Блт...
У серпні почалося укріплення проти літнього наступу, який почався у травні.

А 3 місяці ЗЄ-стратеги золоті унітази купували та з НАБУ боролися.
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01.08.2025 07:24 Відповісти
+31
Не пройшло і 4-х років!
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01.08.2025 07:07 Відповісти
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Наймасштабніше крадівництво?
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01.08.2025 07:04 Відповісти
Кирюша Тимошенко зробить Вові Зеленському добрий гешефт
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01.08.2025 07:31 Відповісти
Прокинулися!
Ну то доброго ранку!
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01.08.2025 07:05 Відповісти
"спрямоване на стримування нового літнього наступу" - а коли він почнеться? Нема й нема...
То ж мабуть не наступ був ще з початку весни?
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01.08.2025 08:13 Відповісти
Та хто там прокинувся, бабло велике додатково вчора надали СОУ то буде чернишовим шо красти.
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01.08.2025 08:21 Відповісти
Не пройшло і 4-х років!
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01.08.2025 07:07 Відповісти
Ну що за поспіх,що за метушня???Головне квіти висадити,лавки в парках,альтанки,бруківку б замінити,або нову покласти,а не ось це все!!!Ще з рік могло б почекати це будівництво!!!
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01.08.2025 07:30 Відповісти
А ви звернули увагу, як стримують ворого біля Покровська квіти, висаджені мером та комунальниками ще минулого року?
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01.08.2025 08:15 Відповісти
ткж було і е у дружківкі
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01.08.2025 09:50 Відповісти
Якби були адекватними президент, законодавча та виконавча гілки влади то робили це ще з 2021 року.
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01.08.2025 07:10 Відповісти
А може в 2014 році,після окупації Криму і частини Луганської і Донецької обл.?
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01.08.2025 07:22 Відповісти
А звідки ж ЗЄ війська відводив у 2019?
Що ЗЄ розміновував?

От саме з тих укріплегь, які були побудовні з 2014.

Більше того, на тих укріпленнях, що ЗЄ не здав до 2022 війська ще майже рік трималися.
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01.08.2025 07:28 Відповісти
Вам ****** Порох муляє,повилазили гниди!
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01.08.2025 07:31 Відповісти
А може спитаєш військових з яких укріплень найвеличніше лайно відводило війська в чисте поле в тих же Донецькій та Луганській областях? Тобі не муляє, що деякі ділянки фронту на тому, що було побудовано до 2019-го трималися 3 роки? Чи "ета другоє"?
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01.08.2025 07:35 Відповісти
А тоді замінували чонгарський міст і кримський перешийок , і не пригадуєш хто його розмінував ?
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01.08.2025 08:50 Відповісти
Клован, поцікався питанням, а потім пиши, щоб не виглядати безугло
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01.08.2025 09:28 Відповісти
так по-декуди і робилося...

але, я добре пам`ятаю як висміювали Cтіну Яценюка різні шуфричі з Бабами юлями, коломойські з підручними кварталами 95....
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01.08.2025 09:56 Відповісти
так вже літо закінчується
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01.08.2025 07:14 Відповісти
А гроші ? Виділили ж додаткові кошти на оборону. Їх треба ...
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01.08.2025 07:37 Відповісти
Блт...
У серпні почалося укріплення проти літнього наступу, який почався у травні.

А 3 місяці ЗЄ-стратеги золоті унітази купували та з НАБУ боролися.
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01.08.2025 07:24 Відповісти
"Тарапіца нєнада...".
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01.08.2025 07:26 Відповісти
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01.08.2025 09:37 Відповісти
Геть тупорилого ішака, який іменує себе верховним головкомом. Це обкурене чмо, і тільки воно в першу чергу винне в тому стані, в якому знаходиться країна.
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01.08.2025 07:27 Відповісти
Банда ідіотів у керма.....
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01.08.2025 07:31 Відповісти
З цім згоден
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01.08.2025 08:11 Відповісти
... верховний гівнокомандувач - святиня для 73% !!!
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01.08.2025 07:39 Відповісти
Не брешiть , бiльша частина73-х вiдсотникiв - це вiдказники, правда в сторону Бойко("толкова людина") поглядають, та й на хМураева задивляються, той як i наше чмо, передвиборчо обiсцяе всих папереднiкав - на палю. Ось така муйня, малята.
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01.08.2025 09:44 Відповісти
Все шо до цього будували - наплювати і забути - от зараз набудуєм - може
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01.08.2025 07:47 Відповісти
Дуже сумніваюсь у реальності цього так званого будівництва
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01.08.2025 07:50 Відповісти
Не смешите мои тапочки.
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01.08.2025 08:06 Відповісти
Ех, дороги, дороги, взялися за вас, але ми все продумали будуватимемо захисні споруди, а до них прокладати дороги
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01.08.2025 08:08 Відповісти
І шатли, якими кацапи зможуть зручно доїхати, як у лютому 2022.
Шатли наше все.
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01.08.2025 08:20 Відповісти
Курва зелена і всі його виборці
вам коли говорили починати будувати укріплення ????
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01.08.2025 08:42 Відповісти
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01.08.2025 08:56 Відповісти
віслюк -щмаркля обдолбане
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01.08.2025 09:54 Відповісти
То ж скільки мільярд ів міндічі всілякі з арахаміями на тому відмиють?!
Во бізнес! А споруди то таке, вони їм по маямах з монаками нахер потрібні...
А ви кажете ракети, зброя...
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01.08.2025 08:48 Відповісти
вони будують укріплення для русні ..як вже неодноразово було - що болотні істоти захоплювали укріплення без бою - просто заходили
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01.08.2025 08:58 Відповісти
Вже відмили.
Тепер задача зліпити якусь ***** з лайна та гілок, щоб виправдати витрати.
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01.08.2025 09:21 Відповісти
Жили в тюмені. Один радгосп звітує---збільшили надої в два рази. Журналісти почали з'ясовувати----------виявляється----------в тому році надоювали по склянці молока від корови. А в цьому збільшили надої в два рази------по дві склянки. І це мені завжди згадується, коли чую обіцянки від зелених------------про захисні споруди, зброю, патрони, міни та багато іншого.
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01.08.2025 09:02 Відповісти
Що серозно, це повний треш... У нової сосни немає бентлі...
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01.08.2025 09:03 Відповісти
Ну так, серпень - найкращий місяць щоб почати будувати захист від літнього наступу. Карочє, якщо крадіїв на вила не саджати - ділов не буде в країні. Фізична ліквідація. Без цього риги не відпустять країну, вливаючи гроші у кишені чиновників, взяті з наших податків, ними вони нас і знищують. Офігєнна схема. І вона працює на ворога.
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01.08.2025 09:07 Відповісти
якщо би ви бачили де будують ( з військової точки зору), що будують і як, то ви би самі захотіли би розстріляти будівельників і приймаючих будівництво.
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01.08.2025 09:09 Відповісти
будівельників не чипай там більшість буцифікованих з болячками а тих хто проєктував у хрен яких місцквостях і тих хто приймае то е відмивае моржу тих на гиляку чи буцигарню
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01.08.2025 10:00 Відповісти
Яке б то не було велике будiвництво (крадiвництво), глибоко ешелоноване, талпаiоп, уклонiст намбэ ван... але ж бо до нього , як до жирафа може нарештi й дiйшло. ЗЫ... тока стыдаюся запытаты, мол, по чем он подрывать краiну зсередыны всякими там НАБУ? Виходить , ще не дiйшло остолопу.
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01.08.2025 09:28 Відповісти
Тобто бльще красти почали))). Там потужний Кириило Тимошенко ща набудує. Те шо набудували - то без сіток, то просто у полі. Ідіоти по совєцьким книжкам риютт
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01.08.2025 09:32 Відповісти
Найвеличніший підкине трошки асіальту
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01.08.2025 09:34 Відповісти
дуже своєчасно..., 22 рік - було не на часі, 23 рік - навіщо вони, ми ж наступаємо..., 24 рік - ну так, може воно й потрібно, треба дивитися, скіко дають грошей...
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01.08.2025 09:46 Відповісти
Панi та панове, хто би що ся не казав, але ж бо, в цьому роцi вiйна закiнчиться. Нам добрi(божi) сили допомагають. Вчора пiв ДальньогоСходуЦапорилii цунамi i землетрус , як Фома х... язиком злизав. I те ще пусте, бо на протязi мiнiмум мiсяця будуть повтори землетрусо-цунамi i можуть бути ще страшнiшими. Такi катаклiзми у сейсмiчних зонах трапляються раз на 300 рокiв, ондого.
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01.08.2025 09:55 Відповісти
Їжак - птах гордий: ногою не копнеш - не полетить.
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01.08.2025 09:58 Відповісти
 
 