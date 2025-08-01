Сумская громада объявила День траура в знак солидарности с Киевом

Сумской городской громаде 1 августа объявлен День траура в знак солидарности с Киевом, который подвергся массированной ракетной атаке в ночь на 31 июля.

Об этом сообщила Сумская ГОА в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Во время вражеской атаки на Киев погиб 31 человек, среди них - пятеро детей. Еще 159 человек получили ранения, в том числе 16 детей", - говорится в сообщении.

В Сумах чтят память погибших и выражают соболезнования семьям. "Сумская громада вместе со всей страной склоняет головы в трауре", - отметили в администрации.

Ранее День траура 1 августа также объявили в Киеве, Харькове и Кропивницком.

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аллея Праведников в Бабьем Яру повреждена в результате атаки РФ на Киев. ФОТО