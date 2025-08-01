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Новости Обстрелы Киева
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Сумская громада объявила День траура в знак солидарности с Киевом

жалоба

Сумской городской громаде 1 августа объявлен День траура в знак солидарности с Киевом, который подвергся массированной ракетной атаке в ночь на 31 июля.

Об этом сообщила Сумская ГОА в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Во время вражеской атаки на Киев погиб 31 человек, среди них - пятеро детей. Еще 159 человек получили ранения, в том числе 16 детей", - говорится в сообщении.

В Сумах чтят память погибших и выражают соболезнования семьям. "Сумская громада вместе со всей страной склоняет головы в трауре", - отметили в администрации.

Ранее День траура 1 августа также объявили в Киеве, Харькове и Кропивницком.

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

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Автор: 

Киев (25954) Сумская область (3527) траур (241)


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Дякуємо.
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01.08.2025 11:52 Ответить
А ось президент навіть співчуття не висловив.
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01.08.2025 12:00 Ответить
Слава УКРАЇНІ.
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01.08.2025 12:41 Ответить
 
 