Сумская громада объявила День траура в знак солидарности с Киевом
Сумской городской громаде 1 августа объявлен День траура в знак солидарности с Киевом, который подвергся массированной ракетной атаке в ночь на 31 июля.
Об этом сообщила Сумская ГОА в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"Во время вражеской атаки на Киев погиб 31 человек, среди них - пятеро детей. Еще 159 человек получили ранения, в том числе 16 детей", - говорится в сообщении.
В Сумах чтят память погибших и выражают соболезнования семьям. "Сумская громада вместе со всей страной склоняет головы в трауре", - отметили в администрации.
Ранее День траура 1 августа также объявили в Киеве, Харькове и Кропивницком.
Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.
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