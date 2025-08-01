Сумська громада оголосила День жалоби на знак солідарності з Києвом

Сумській міській громаді 1 серпня оголошено День жалоби на знак солідарності з Києвом, який зазнав масованої ракетної атаки в ніч на 31 липня.

Про це повідомила Сумська МВА в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Під час ворожої атаки на Київ загинула 31 людина, серед них - п'ятеро дітей. Ще 159 людей отримали поранення, у тому числі 16 дітей", - йдеться в повідомленні.

У Сумах вшановують пам’ять загиблих та висловлюють співчуття родинам. "Сумська громада разом із усією країною схиляє голови в жалобі", - зазначили в адміністрації.

Раніше День жалоби 1 серпня також оголосили в Києві, Харкові та Кропивницькому.

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

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