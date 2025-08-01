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Новини Обстріли Києва
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Сумська громада оголосила День жалоби на знак солідарності з Києвом

жалоба

Сумській міській громаді 1 серпня оголошено День жалоби на знак солідарності з Києвом, який зазнав масованої ракетної атаки в ніч на 31 липня.

Про це повідомила Сумська МВА в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Під час ворожої атаки на Київ загинула 31 людина, серед них - п'ятеро дітей. Ще 159 людей отримали поранення, у тому числі 16 дітей", - йдеться в повідомленні.

У Сумах вшановують пам’ять загиблих та висловлюють співчуття родинам. "Сумська громада разом із усією країною схиляє голови в жалобі", - зазначили в адміністрації.

Раніше День жалоби 1 серпня також оголосили в Києві, Харкові та Кропивницькому.

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. 

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Автор: 

Київ (19971) Сумська область (4083) жалоба (177)


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01.08.2025 11:52 Відповісти
А ось президент навіть співчуття не висловив.
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01.08.2025 12:00 Відповісти
Слава УКРАЇНІ.
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01.08.2025 12:41 Відповісти
 
 