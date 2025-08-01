Трамп подписал указ о введении пошлин до 50% для десятков стран. Для Украины тариф может составить 10%

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении с 7 августа пошлин на импорт товаров для почти 70 стран и ЕС по ставкам от 10% до 50%.

Самая высокая пошлина 50% введена для Бразилии, для Швейцарии тариф составляет 39%, для Канады - 35%, сообщает Reuters, пишет Бизнес Цензор.

В целом Белый дом обнародовал ставки новой пошлины для почти семи десятков торговых партнеров, для остальных стран, которые не были упомянуты в документе, а следовательно и для Украины, будет действовать базовый тариф 10%.

Некоторые страны достигли "рамочных" торговых соглашений с США, чтобы избежать высоких тарифов в обмен на инвестиции в США или другие уступки, которые будут окончательно зафиксированы позже.

Например, Мексика договорилась о 90-дневной отсрочке повышения пошлин до 30%, хотя текущая ставка 25% остается в силе, а большинство товаров, соответствующих соглашению USMCA, вообще не будут подпадать под действие новых тарифов. В то же время на мексиканскую сталь, алюминий и медь продолжат 50% пошлины, а на автомобили - 25%.

В то же время Канада не смогла договориться с Трампом, который заявил, что правительство страны "не смогло сотрудничать" в прекращении незаконных потоков наркотиков в США. В результате ставка пошлины для этой страны выросла с 25% до 35%.

Как менялись уровни пошлин Трампа для отдельных стран

С Индией переговоры зашли в тупик из-за нежелания Дели открывать сельскохозяйственный рынок и отказа сокращать покупки российской нефти. Недавно Трамп пригрозил стране не только 25% пошлинами, но и "неопределенным штрафом" за сотрудничество с Москвой.

Для Бразилии дипломатическое давление США связано с делом бывшего президента Жаира Болсонару - Вашингтон осуждает уголовное преследование союзника Трампа. Хотя под 50% попадает широкий спектр бразильского экспорта, администрация США вывела из-под удара ряд стратегических позиций, в частности энергетические ресурсы и продукцию Embraer.

Экономисты предупреждают, что новая волна пошлин уже начинает питать инфляцию в самих Соединенных Штатах, где в июне резко подорожали мебель, бытовая техника, одежда и рекреационные товары.

Между тем Апелляционный суд в Вашингтоне критически воспринял использование Трампом Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения таких тарифов, и судебные споры могут продолжаться. Впереди - новая дата 12 августа, до которой Трамп дал Китаю время согласовать "долгосрочное" соглашение, пригрозив иначе еще более жесткими санкциями.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что с 1 августа импортные тарифы для стран без двусторонних соглашений с Вашингтоном будут не менее 15%, а для некоторых "неприятельских" государств будут достигать 50%.