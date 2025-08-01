Глава МИД Латвии Браже после обстрела Киева: "Единственный ответ на этот терроризм - сделать Украину сильнее, а Россию слабее"

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отреагировала на ракетный обстрел Киева в ночь на 31 июля, в результате которого погибли 31 гражданский человек, среди них пятеро детей.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Браже назвала эти действия России террористическими и призвала международное сообщество усилить поддержку Украины, одновременно ослабляя военный потенциал России: "Единственный ответ на этот терроризм - сделать Украину сильнее, а Россию слабее. Снижение военного потенциала России является необходимым", - заявила она.

Ранее День траура 1 августа также объявили в Киеве, Харькове и Кропивницком.

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

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