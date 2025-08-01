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Новости Обстрелы Киева
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Глава МИД Латвии Браже после обстрела Киева: "Единственный ответ на этот терроризм - сделать Украину сильнее, а Россию слабее"

Браже о применении санкций против РФ

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отреагировала на ракетный обстрел Киева в ночь на 31 июля, в результате которого погибли 31 гражданский человек, среди них пятеро детей.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Браже назвала эти действия России террористическими и призвала международное сообщество усилить поддержку Украины, одновременно ослабляя военный потенциал России: "Единственный ответ на этот терроризм - сделать Украину сильнее, а Россию слабее. Снижение военного потенциала России является необходимым", - заявила она.

Ранее День траура 1 августа также объявили в Киеве, Харькове и Кропивницком.

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 103 раза россияне атаковали Харьков в июле: один человек погиб, еще 164 - пострадали, из них 20 - дети. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Киев (25954) Латвия (1370) обстрел (28806)


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Топ комментарии
+1
Так це лише пусті слова, що протирічять діям.
Якщо Україна буде сильною, то рашка зупиниться і нападе де інде. Наприклад на одну країн Заходу або на їх союзників. Тому Заходу не вигідна навіть заморозка війни. А скільки українців через це помре - це не їх проблема.
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01.08.2025 14:11 Ответить
+1
Україна була сильною при Януковичу. Хто її послабив?
Україна була сильною при Ющенко. Хто її послабив?
Україна була сильною при Кучмі. Хто її послабив?
Україна була сильною при Кравчуку. Хто її послабив?
Україна була сильною при совку. Хто її послабив?
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01.08.2025 14:17 Ответить
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Ми це чуємо вже 4й рік🤣🤣🤣
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01.08.2025 13:59 Ответить
Так це лише пусті слова, що протирічять діям.
Якщо Україна буде сильною, то рашка зупиниться і нападе де інде. Наприклад на одну країн Заходу або на їх союзників. Тому Заходу не вигідна навіть заморозка війни. А скільки українців через це помре - це не їх проблема.
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01.08.2025 14:11 Ответить
Україна була сильною при Порошенку. Хто її послабив?
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01.08.2025 14:13 Ответить
Україна була сильною при Януковичу. Хто її послабив?
Україна була сильною при Ющенко. Хто її послабив?
Україна була сильною при Кучмі. Хто її послабив?
Україна була сильною при Кравчуку. Хто її послабив?
Україна була сильною при совку. Хто її послабив?
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01.08.2025 14:17 Ответить
"Україна була сильною при совку"...якою при совку була чисельність Української Армії?
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01.08.2025 14:21 Ответить
Так всі знають..свинарчуки..кононенки.. медведчуки..ахметовчуки ..коломойчуки..і.т.д
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01.08.2025 14:19 Ответить
Тобто по твоєму свинарчуки..кононенки.. медведчуки..ахметовчуки ..коломойчуки..і.т.д привели до влади Зеленського.
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01.08.2025 14:23 Ответить
Тільки тупий або дурак цього не бачить..Ти ти думаєш люди голосували за шашлики та какая разніца ???люди голосували проти цієї олігархічної системи яка 30років грпбує українців..але ця система підсунула українцям ще більшого гада ніж були до цього
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01.08.2025 14:33 Ответить
А ти за кого у другому турі 2019 голосував?
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01.08.2025 14:35 Ответить
ваша міжнародна спільнота може тільки занепакоєння висловлювати. Поки кацапи з китайозами та корейцями Україну нищять
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01.08.2025 14:08 Ответить
А що може наша зелена спільнота?
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01.08.2025 14:14 Ответить
 
 