Глава МЗС Латвії Браже після обстрілу Києва: "Єдина відповідь на цей тероризм - зробити Україну сильнішою, а Росію слабшою"
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже відреагувала на ракетний обстріл Києва у ніч проти 31 липня, внаслідок якого загинули 31 цивільна особа, серед них п’ятеро дітей.
Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Браже назвала ці дії Росії терористичними і закликала міжнародну спільноту посилити підтримку України, одночасно послаблюючи військовий потенціал Росії: "Єдина відповідь на цей тероризм – зробити Україну сильнішою, а Росію слабшою. Зниження військового потенціалу Росії є необхідним", - заявила вона.
Раніше День жалоби 1 серпня також оголосили в Києві, Харкові та Кропивницькому.
Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо Україна буде сильною, то рашка зупиниться і нападе де інде. Наприклад на одну країн Заходу або на їх союзників. Тому Заходу не вигідна навіть заморозка війни. А скільки українців через це помре - це не їх проблема.