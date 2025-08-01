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Новини Обстріли Києва
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Глава МЗС Латвії Браже після обстрілу Києва: "Єдина відповідь на цей тероризм - зробити Україну сильнішою, а Росію слабшою"

Браже про застосування санкцій проти РФ

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже відреагувала на ракетний обстріл Києва у ніч проти 31 липня, внаслідок якого загинули 31 цивільна особа, серед них п’ятеро дітей.

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Браже назвала ці дії Росії терористичними і закликала міжнародну спільноту посилити підтримку України, одночасно послаблюючи військовий потенціал Росії: "Єдина відповідь на цей тероризм – зробити Україну сильнішою, а Росію слабшою. Зниження військового потенціалу Росії є необхідним", - заявила вона.

Раніше День жалоби 1 серпня також оголосили в Києві, Харкові та Кропивницькому.

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 103 рази росіяни атакували Харків у липні: одна людина загинула, ще 164 - постраждали, з них 20 - діти. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Київ (19971) Латвія (1386) обстріл (30130)


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Топ коментарі
+1
Так це лише пусті слова, що протирічять діям.
Якщо Україна буде сильною, то рашка зупиниться і нападе де інде. Наприклад на одну країн Заходу або на їх союзників. Тому Заходу не вигідна навіть заморозка війни. А скільки українців через це помре - це не їх проблема.
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01.08.2025 14:11 Відповісти
+1
У тебе явно склероз..🤣🤣я повторюю тобі в 7 раз -🤣🤣з 1991 року після того як вибрали кравчука (тьфу...тьфу..тьфу....завжди спльовую після того як вимовлю це прізвище))) не голосував жодного разу крім 14,,,--мав надію на порошенка.
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01.08.2025 14:59 Відповісти
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Ми це чуємо вже 4й рік🤣🤣🤣
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01.08.2025 13:59 Відповісти
Так це лише пусті слова, що протирічять діям.
Якщо Україна буде сильною, то рашка зупиниться і нападе де інде. Наприклад на одну країн Заходу або на їх союзників. Тому Заходу не вигідна навіть заморозка війни. А скільки українців через це помре - це не їх проблема.
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01.08.2025 14:11 Відповісти
Україна була сильною при Порошенку. Хто її послабив?
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01.08.2025 14:13 Відповісти
"Україна була сильною при совку"...якою при совку була чисельність Української Армії?
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01.08.2025 14:21 Відповісти
Тобто по твоєму свинарчуки..кононенки.. медведчуки..ахметовчуки ..коломойчуки..і.т.д привели до влади Зеленського.
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01.08.2025 14:23 Відповісти
А ти за кого у другому турі 2019 голосував?
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01.08.2025 14:35 Відповісти
У тебе явно склероз..🤣🤣я повторюю тобі в 7 раз -🤣🤣з 1991 року після того як вибрали кравчука (тьфу...тьфу..тьфу....завжди спльовую після того як вимовлю це прізвище))) не голосував жодного разу крім 14,,,--мав надію на порошенка.
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01.08.2025 14:59 Відповісти
ваша міжнародна спільнота може тільки занепакоєння висловлювати. Поки кацапи з китайозами та корейцями Україну нищять
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01.08.2025 14:08 Відповісти
А що може наша зелена спільнота?
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01.08.2025 14:14 Відповісти
 
 