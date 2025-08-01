Глава МЗС Латвії Браже після обстрілу Києва: "Єдина відповідь на цей тероризм - зробити Україну сильнішою, а Росію слабшою"

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже відреагувала на ракетний обстріл Києва у ніч проти 31 липня, внаслідок якого загинули 31 цивільна особа, серед них п’ятеро дітей.

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Браже назвала ці дії Росії терористичними і закликала міжнародну спільноту посилити підтримку України, одночасно послаблюючи військовий потенціал Росії: "Єдина відповідь на цей тероризм – зробити Україну сильнішою, а Росію слабшою. Зниження військового потенціалу Росії є необхідним", - заявила вона.

Раніше День жалоби 1 серпня також оголосили в Києві, Харкові та Кропивницькому.

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

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