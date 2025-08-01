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Новости Приватбанк
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Боголюбов подаст апелляцию на решение суда Лондона о выплате ПриватБанку более $2 млрд

олигарх Геннадий Боголюбов

Геннадий Боголюбов, один из бывших совладельцев ПриватБанка, намерен подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона от 30 июля.

Об этом сообщает Лига.нет со ссылкой на пресс-службу Геннадия Боголюбова, пишет Цензор.НЕТ.

Суд признал, что Боголюбов и Игорь Коломойский незаконно вывели из банка почти 2 миллиарда долларов США.

Его адвокаты считают, что суд допустил серьезные ошибки в выводах о причастности бизнесмена к мошенничеству и нанесению ущерба банку. Сам Боголюбов настаивает на своей непричастности.

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Суд удовлетворил иск ПриватБанка в полном объеме. Бывшие владельцы должны выплатить более $1,7 млрд без учета процентов. Как отметили в пресс-службе банка, окончательная сумма с учетом начислений и юридических расходов может превысить $2 млрд.

ПриватБанк уже начал процесс взыскания убытков.

Напомним, в четверг, 30 июля, Высокий суд Лондона удовлетворил иск государственного "ПриватБанка" к его экс-владельцам - Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

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Автор: 

Боголюбов Геннадий (113) ПриватБанк (835)


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та да і коломойша святий з 🤡...вікони з вас падлюк писати ?!...
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01.08.2025 16:06 Ответить
А беня чого мовчить? - рішив шо його карта бита?
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01.08.2025 16:07 Ответить
Задовбали ці пуцеграї а не пора їм по тімячку барткою?
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01.08.2025 16:07 Ответить
 
 