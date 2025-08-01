Боголюбов подаст апелляцию на решение суда Лондона о выплате ПриватБанку более $2 млрд
Геннадий Боголюбов, один из бывших совладельцев ПриватБанка, намерен подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона от 30 июля.
Об этом сообщает Лига.нет со ссылкой на пресс-службу Геннадия Боголюбова, пишет Цензор.НЕТ.
Суд признал, что Боголюбов и Игорь Коломойский незаконно вывели из банка почти 2 миллиарда долларов США.
Его адвокаты считают, что суд допустил серьезные ошибки в выводах о причастности бизнесмена к мошенничеству и нанесению ущерба банку. Сам Боголюбов настаивает на своей непричастности.
Суд удовлетворил иск ПриватБанка в полном объеме. Бывшие владельцы должны выплатить более $1,7 млрд без учета процентов. Как отметили в пресс-службе банка, окончательная сумма с учетом начислений и юридических расходов может превысить $2 млрд.
ПриватБанк уже начал процесс взыскания убытков.
Напомним, в четверг, 30 июля, Высокий суд Лондона удовлетворил иск государственного "ПриватБанка" к его экс-владельцам - Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
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