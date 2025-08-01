Боголюбов подасть апеляцію на рішення суду Лондона про виплату ПриватБанку понад $2 млрд

Геннадій Боголюбов, один з колишніх співвласників ПриватБанку, має намір подати апеляцію на рішення Високого суду Лондона від 30 липня.

Про це повідомляє Ліга.нет з посиланням на пресслужбу Геннадія Боголюбова, пише Цензор.НЕТ.

Суд визнав, що Боголюбов та Ігор Коломойський незаконно вивели з банку майже 2 мільярди доларів США.

Його адвокати вважають, що суд допустив серйозні помилки у висновках щодо причетності бізнесмена до шахрайства та завдання шкоди банку. Сам Боголюбов наполягає на своїй непричетності.

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Суд задовольнив позов ПриватБанку в повному обсязі. Колишні власники мають виплатити понад $1,7 млрд без урахування відсотків. Як зазначили у пресслужбі банку, остаточна сума з урахуванням нарахувань і юридичних витрат може перевищити $2 млрд.

ПриватБанк уже розпочав процес стягнення збитків.

Нагадаємо, в четвер, 30 липня, Високий суд Лондона задовольнив позов державного "Приватбанку" до його ексвласників - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

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