Евросоюз в ООН: Призываем Совбез оказывать максимальное давление на РФ для прекращения огня в Украине
Европейский Союз призвал Совет Безопасности ООН обеспечить максимальное давление на Россию с целью прекращения ею войны против Украины.
Об этом заявил временно поверенный в делах Делегации ЕС при ООН Даниэль Бек на заседании Совбеза, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы призываем Совет Безопасности оказать максимальное давление для прекращения огня. Это обеспечило бы пространство для содержательных переговоров, направленных на прекращение агрессивной войны России и достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН и международного права",- заявил дипломат.
Он подчеркнул, что украинцы ежедневно платят самую высокую цену за неспровоцированную и незаконную агрессию РФ.
Также Бек напомнил российской стороне, что умышленные атаки против мирных жителей или гражданских объектов, так же как причинение непропорционального вреда гражданскому населению является военным преступлением.
Кроме этого, представитель ЕС осудил поддержку России со стороны третьих стран и организаций, которая позволяет Кремлю продолжать агрессивную войну против Украины.
"Мы призываем все страны немедленно прекратить любую прямую или косвенную помощь России в ее агрессивной войне",- заявил Бек.
Напоследок он подтвердил непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
"Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил дипломат.
Напомним, что по инициативе Украины 1 августа в 22.00 по киевскому времени началось экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с массированной атакой РФ на Киев 31 июля.
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