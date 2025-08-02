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Евросоюз в ООН: Призываем Совбез оказывать максимальное давление на РФ для прекращения огня в Украине

Даниэль Бек на Совбезе ООН

Европейский Союз призвал Совет Безопасности ООН обеспечить максимальное давление на Россию с целью прекращения ею войны против Украины.

Об этом заявил временно поверенный в делах Делегации ЕС при ООН Даниэль Бек на заседании Совбеза, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы призываем Совет Безопасности оказать максимальное давление для прекращения огня. Это обеспечило бы пространство для содержательных переговоров, направленных на прекращение агрессивной войны России и достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН и международного права",- заявил дипломат.

Он подчеркнул, что украинцы ежедневно платят самую высокую цену за неспровоцированную и незаконную агрессию РФ.

Также Бек напомнил российской стороне, что умышленные атаки против мирных жителей или гражданских объектов, так же как причинение непропорционального вреда гражданскому населению является военным преступлением.

Кроме этого, представитель ЕС осудил поддержку России со стороны третьих стран и организаций, которая позволяет Кремлю продолжать агрессивную войну против Украины.

"Мы призываем все страны немедленно прекратить любую прямую или косвенную помощь России в ее агрессивной войне",- заявил Бек.

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Напоследок он подтвердил непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил дипломат.

Напомним, что по инициативе Украины 1 августа в 22.00 по киевскому времени началось экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с массированной атакой РФ на Киев 31 июля.

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Автор: 

Совбез ООН (1135) Евросоюз (17457)


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ООН не дієздатна. "Право вето" знищило цю організацію і перетворило її на "трибуну балаболів" і високооплачуваних чиновників-паразитів. "Права людини" це ідеологія яка здатна замінити релігію. Якщо "Права людини" ігноруються чиновниками ООН, то навіщо ця організація взагалі потрібна? Потрібно створювати що дієве натомість.
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02.08.2025 02:07 Ответить
Тепер то точно натиснуть

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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02.08.2025 02:22 Ответить
Что то новенькое
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02.08.2025 03:09 Ответить
Путин по всемирному перечню психических болезней - психопат. Психопаты врут убедительно, психопаты все серийные убийцы. Психопаты не имеют эмпатии и чувства совести, как у других людей. Психопаты чувствуя безкарность не останавливаются. Их можно только остановить силой, или их внимание нужно сублимировать и переключить на другую жертву. Путин психопат по перечню всемирного опросника. Это серийный убийца, который получил такую власть большую и его никто не может покарать. А Украинская власть даже не пытается его убить ибо Украинская власть скорее всего контролируется орг преступностью связанной с Путиным и ФСБ и ГРУ. Эта власть даже не пытается убить Путина и всю его власть и все столбы на которых он держиться. Украинская власть - это троян, который помогает Путину. Они поддаются России в войне и грабят Украину ослабляя ее.
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02.08.2025 07:28 Ответить
Про що заклики? А, знову про тиск.
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02.08.2025 08:10 Ответить
Давайте всі потужно натиснемо!!!! Імпотенти слюняві!!!
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02.08.2025 09:32 Ответить
 
 