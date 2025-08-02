Євросоюз в ООН: Закликаємо Радбез чинити максимальний тиск на РФ для припинення вогню в Україні
Європейський Союз закликав Раду Безпеки ООН забезпечити максимальний тиск на Росію з метою припинення нею війни проти України.
Про це заявив тимчасово повірений у справах Делегації ЄС при ООН Даніель Бек на засіданні Радбезу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми закликаємо Раду Безпеки чинити максимальний тиск для припинення вогню. Це забезпечило б простір для змістовних переговорів, спрямованих на припинення агресивної війни Росії та досягнення всеохоплюючого, справедливого й міцного миру, який ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права",- заявив дипломат.
Він наголосив, що українці щодня платять найвищу ціну за неспровоковану й незаконну агресію РФ.
Також Бек нагадав російській стороні, що навмисні атаки проти мирних жителів або цивільних об'єктів, так само як заподіяння непропорційної шкоди цивільному населенню є воєнним злочином.
Окрім цього, представник ЄС засудив підтримку Росії з боку третіх країн та організацій, яка дозволяє Кремлю продовжувати агресивну війну проти України.
"Ми закликаємо всі країни негайно припинити будь-яку пряму чи непряму допомогу Росії в її агресивній війні",- заявив Бек.
Наостанок він підтвердив непохитну підтримку ЄС незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
"Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив дипломат.
Нагадаємо, що з ініціативи України 1 серпня о 22.00 за київським часом розпочалося екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з масованою атакою РФ на Київ 31 липня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль