Путин хочет захватить всю Украину. Ему будет трудно сделать это, - Трамп
Президент США Дональд Трамп думает, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью программе "Finnerty".
Трамп напомнил, что США введут санкции против России, впрочем Путин уже знает как их обходить и избегать. Однако Трамп удивлен, поскольку имел с Путиным "хорошие разговоры, в ходе которых мы могли бы положить конец этой ситуации, но вдруг начали падать бомбы".
Также он назвал российского диктатора "крепким орешком".
"Он, очевидно, крепкий орешек, так что в этом плане ничего не изменилось... Трижды все получалось, и, возможно, он хочет попробовать захватить все (Украину. - Ред.). Думаю, ему будет очень трудно это сделать", - заявил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что с января потеряла в 14 раз больше солдат, чем Украина.
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Тому Я йому допоможу!!, - заявив Трамп.
трамп робить рівно те, що вимагають виборці. А його виборці - трампісти і мага-дрочери , які в твіторі глузують з наших полонених, радіють обстрілам Києва , і звісно поважають росіян.
солодкоїогидної парочки зе-єрмак. Американці новини про Україну дізнаються лише від раша тудей, і інших рашистських змі. Взагалі дивно,що за таких умов вони продовжують допомагати. А хто припинив фінансування трансляції українських новин на англійській мові? А хто позбавив акредитації іноземні ЗМІ в Україні? Ці мерзенні покидьки зробили все можливе, щоб Світ не знав про воєнні злочини рф в Україні. Українці мають помирати тихо, без зайвого шуму.
Залишилось ще зрозуміти, що тупін хоче не захопити, а знищити Україну і буде повне розуміння.
Коли #уйло зрештою відмовиться від маячні про відхід ЗСУ з контрольованих Україною частин чотирьох областей - Трамп заявить, що це теж "поступка", бо кацапи вимагали ці області повністю, а погодились "лише" на те, що по факту контролюють. Дешевий театр дешевих акторів.