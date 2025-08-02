Путин хочет захватить всю Украину. Ему будет трудно сделать это, - Трамп

Президент США Дональд Трамп думает, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью программе "Finnerty".

Трамп напомнил, что США введут санкции против России, впрочем Путин уже знает как их обходить и избегать. Однако Трамп удивлен, поскольку имел с Путиным "хорошие разговоры, в ходе которых мы могли бы положить конец этой ситуации, но вдруг начали падать бомбы".

Также он назвал российского диктатора "крепким орешком".

"Он, очевидно, крепкий орешек, так что в этом плане ничего не изменилось... Трижды все получалось, и, возможно, он хочет попробовать захватить все (Украину. - Ред.). Думаю, ему будет очень трудно это сделать", - заявил Трамп.

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Ранее Трамп заявил, что с января потеряла в 14 раз больше солдат, чем Украина.