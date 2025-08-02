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Новости трамп о путине
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Путин хочет захватить всю Украину. Ему будет трудно сделать это, - Трамп

трамп и путин

Президент США Дональд Трамп думает, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью программе "Finnerty".

Трамп напомнил, что США введут санкции против России, впрочем Путин уже знает как их обходить и избегать. Однако Трамп удивлен, поскольку имел с Путиным "хорошие разговоры, в ходе которых мы могли бы положить конец этой ситуации, но вдруг начали падать бомбы".

Также он назвал российского диктатора "крепким орешком".

"Он, очевидно, крепкий орешек, так что в этом плане ничего не изменилось... Трижды все получалось, и, возможно, он хочет попробовать захватить все (Украину. - Ред.). Думаю, ему будет очень трудно это сделать", - заявил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может получить разрушительные санкции от Трампа после 8 августа, - постпред США при НАТО Уитакер

Ранее Трамп заявил, что с января потеряла в 14 раз больше солдат, чем Украина.

Автор: 

путин владимир (31774) Трамп Дональд (6090) война в Украине (5466)


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Топ комментарии
+22
якщо куйло "міцний горішок".тоді "трамбон" гнилий смердячий гарбуз"
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02.08.2025 09:51 Ответить
+20
"Думаю, йому буде дуже важко це зробити"

Тому Я йому допоможу!!, - заявив Трамп.
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02.08.2025 09:55 Ответить
+20
Ніхто так не допомагає пуйлу, як зеленський з єрмаком. Позиція Трампа це теж, на 100%, їхня заслуга.
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02.08.2025 09:59 Ответить
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якщо куйло "міцний горішок".тоді "трамбон" гнилий смердячий гарбуз"
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02.08.2025 09:51 Ответить
****** йому за воротнік а не Україну.
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02.08.2025 09:52 Ответить
Кацапські бомжари повністю залежать від косооких комуняк, тому треба ще щимити китайоз.
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02.08.2025 09:54 Ответить
Дійшло...
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02.08.2025 09:55 Ответить
"Думаю, йому буде дуже важко це зробити"

Тому Я йому допоможу!!, - заявив Трамп.
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02.08.2025 09:55 Ответить
Ніхто так не допомагає пуйлу, як зеленський з єрмаком. Позиція Трампа це теж, на 100%, їхня заслуга.
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02.08.2025 09:59 Ответить
СвідЄтЄль виборів?
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02.08.2025 10:02 Ответить
Хочеш сказати, що зєйло вертить рижим 100% як циган сонцем? Дивись, зє загордиться, що він вертить наймогутнішим на планеті агентом Красновим.
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02.08.2025 10:05 Ответить
Ніт зебіле. Хочу сказати, що не треба пертися в треніках в Овальний кабінет, хамити і корчити рожі його господарю. Не треба посилати на перемовини єрмака, якщо його прямим текстом вже нах посилають, ще до того, як він рота відкриє. Багато чого не треба. Не треба дебілам ходити на вибори, і не треба пісюаністам командувати військами.
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02.08.2025 10:26 Ответить
Мав і маю того зє як тебе унтерменш, ти ж рідний брат шимзвізди?
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02.08.2025 11:37 Ответить
Не згоден щодо трампа.

трамп робить рівно те, що вимагають виборці. А його виборці - трампісти і мага-дрочери , які в твіторі глузують з наших полонених, радіють обстрілам Києва , і звісно поважають росіян.
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02.08.2025 10:28 Ответить
Ви здивуєтесь, але це теж пряма заслуга солодкої огидної парочки зе-єрмак. Американці новини про Україну дізнаються лише від раша тудей, і інших рашистських змі. Взагалі дивно,що за таких умов вони продовжують допомагати. А хто припинив фінансування трансляції українських новин на англійській мові? А хто позбавив акредитації іноземні ЗМІ в Україні? Ці мерзенні покидьки зробили все можливе, щоб Світ не знав про воєнні злочини рф в Україні. Українці мають помирати тихо, без зайвого шуму.
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02.08.2025 10:37 Ответить
.. так американці на останні події з аетикорупційними законами навіть уваги не звернули. Бо нічого іншого від зелених паскуд і не чекали і не чекають. Сумніву нема..що Трамп..яким би він не був....на зеленому поставив жирний хрест. А у разі перевиборів стовідсотково буде крімінальна справа щодо відмивання коштів на території США... де фігурують коломойські...боголюбови... шефіри і зелений. А антитрампіські дії зеленого у пам*яті Трампа міцно закріплені... Та й всі керівники дружніх держав дуже добре знають...що таке зелений і чого він вартий. Тут сумнівів ніяких.
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02.08.2025 11:09 Ответить
Збирався написати таке саме. )
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02.08.2025 10:01 Ответить
Нічого . Вінниця йому допоможе .
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02.08.2025 09:58 Ответить
Ганьбище! Вінниця зганьбила себе
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02.08.2025 10:06 Ответить
Не змішуйте все в одну купу.Це маніпуляція.Хай Вам щастить!
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02.08.2025 10:16 Ответить
У Путлера уся надія на Зеленського !
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02.08.2025 10:02 Ответить
Не свисти. Він би тоді не верещав що треба скинути владу в Київі. От якраз в ********** на таких як ти щоб скинули Зеленського який не хоче підписати капітуляцію і поставити свого який з радістю все підпише і здасть. І ми знаємо хто пообіцяв ***** віддати Україну аби допоміг скинути Зеленського і повернутись до корита
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02.08.2025 10:21 Ответить
Ну Зеленський точно не агент росії. Але він впевненими кроками веде країну до прірви. Закінчиться все тим що він таки згодиться підписати капітуляцію, але велика вірогідність що на той момент апетити у путіна виростуть.
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02.08.2025 10:56 Ответить
Сказано чітко і коротко. Додам: головна мета нашої верхівки - намолотити бабла. Майбутні кордони мало цікавлять.
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02.08.2025 11:55 Ответить
А чому така впевненість ,що не агент!?Хто більше насрав на шанс вилізти з пост совка як кучмо,овощ і Зелупа !?Країна жидівської клептократії,де виживають обрізані,а нарід ще досих пір ваучери Олбіі Україна в трусах тримають.
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02.08.2025 11:59 Ответить
... а як Вам вислів... не втік..бо чекав!!?? А як Вам вислів... все пішло не так!! А як Вам Стамбульскі угоди 2022 року? ... А як Вам вислів... ..хотів підписати..але не дали..! А може вони разом пообіцяли віддати ***** Україну... Бо то що робив зелений перед війною.. у перші дні війни... під час війни ...по іншому..як здача України розцінювати неможливо.
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02.08.2025 11:17 Ответить
...а я посижу в ложі і подивлюся як путін добиває Україну, хоч це і буде трохи довго і мабуть нудно (д. трамп)
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02.08.2025 10:12 Ответить
Знову дідова маячня ,нарешті пора визначитись ти на стороні міжнародного права, чи вісі зла? путін кривавий терорист це тобі нічого не говорить ?
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02.08.2025 10:16 Ответить
Ну что ты блеешь, репоед лапотный? И чо прячешься под ВПНом? Напрасно тужишься, болезный, твое свинное рыло видно под любым флагом, что-бы ты не хрюкал. И запомни, лапоть, СБУ имеют длинные руки, могет и придушить. Нечаянно.
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02.08.2025 11:27 Ответить
Суть у тому що нема ніякого міжнародного права. Є якісь усталені норми. Але з часом все одно вони змінюються відповідно до ситуації.
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02.08.2025 10:52 Ответить
США самі без причини напали на Ірак і контролюють його. А ви про якісь норми.
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02.08.2025 10:53 Ответить
Санкції хороші коли їх вводять всі і відразу а не по чайній ложці і розтягувати на роки щоб московський режим до них встигав привикати і виробляти до них імунітет
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02.08.2025 10:19 Ответить
Ой, ще Обама пам'ятаю санкції вводив за анексію Криму. До одного місця ті санкції.
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02.08.2025 10:50 Ответить
Ну не всю. Там охочих відновити історичну справедливість і без путіна вистачає.
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02.08.2025 10:49 Ответить
Це вже прогрес розуміння.
Залишилось ще зрозуміти, що тупін хоче не захопити, а знищити Україну і буде повне розуміння.
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02.08.2025 10:59 Ответить
одно ***** другое бебус.мир делят. а у нас в Украине дети гибнут.
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02.08.2025 11:06 Ответить
Потім Трамп знову заявить, що втрата "лише" п'яти областей (Крим, Донецька, Луганська і т.д.) - це вже достатня "поступка" з боку російської *********, бо #уйло могло захопити всю Україну, але "щедро" погодилось цього не робити?

Коли #уйло зрештою відмовиться від маячні про відхід ЗСУ з контрольованих Україною частин чотирьох областей - Трамп заявить, що це теж "поступка", бо кацапи вимагали ці області повністю, а погодились "лише" на те, що по факту контролюють. Дешевий театр дешевих акторів.
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02.08.2025 11:09 Ответить
Поки від Трампа одне кіздабольство.
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02.08.2025 11:15 Ответить
Напевно, просто так віддали ядерну зброю, без усіляких гарантій? І напевно, маємо самі віддуватися у цій боротьбі із коричневою чумою 21-го сторіччя, неважливо навіть, що путлер ставив ультиматум всьому НАТО щодо кордонів до 97-го року?
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02.08.2025 11:15 Ответить
Фєєрічєскій.. ну вот просто еталонний
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02.08.2025 11:25 Ответить
Це ЧУДО! СЛІПИЙ - ПРОЗРІВ!!СЛАВИМО ЙОГО!
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02.08.2025 11:57 Ответить
Цензор, а нахіба ти постійно рекламуєш путіна його світлинами без заблюрування? Як це розуміти?
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02.08.2025 12:07 Ответить
Він не сказав "ми йому цього не дозволимо зробити". Він ніби йому поспівчував: "Бідолашний, скільки ж у тебе важкої роботи попереду".
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02.08.2025 12:09 Ответить
 
 