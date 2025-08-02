Путін хоче захопити всю Україну. Йому буде важко зробити це, - Трамп

Президент США Дональд Трамп думає, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити всю Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю програмі "Finnerty".

Трамп нагадав, що США введуть санкції проти Росії, втім Путін вже знає як їх обходити та уникати. Однак Трамп здивований, оскільки мав з Путіним "гарні розмови, в ході яких ми могли б покласти край цій ситуації, але раптом почали падати бомби".

Також він назвав російського диктатора "міцним горішком".

"Він, очевидно, міцний горішок, так що в цьому плані нічого не змінилося... Тричі все виходило, і, можливо, він хоче спробувати захопити все (Україну. - Ред.). Думаю, йому буде дуже важко це зробити", - заявив Трамп.

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Раніше Трамп заявив, що з січня втратила у 14 разів більше солдатів, ніж Україна.