Путін хоче захопити всю Україну. Йому буде важко зробити це, - Трамп
Президент США Дональд Трамп думає, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити всю Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю програмі "Finnerty".
Трамп нагадав, що США введуть санкції проти Росії, втім Путін вже знає як їх обходити та уникати. Однак Трамп здивований, оскільки мав з Путіним "гарні розмови, в ході яких ми могли б покласти край цій ситуації, але раптом почали падати бомби".
Також він назвав російського диктатора "міцним горішком".
"Він, очевидно, міцний горішок, так що в цьому плані нічого не змінилося... Тричі все виходило, і, можливо, він хоче спробувати захопити все (Україну. - Ред.). Думаю, йому буде дуже важко це зробити", - заявив Трамп.
Раніше Трамп заявив, що з січня втратила у 14 разів більше солдатів, ніж Україна.
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Тому Я йому допоможу!!, - заявив Трамп.