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Новини Трамп про Путіна
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Путін хоче захопити всю Україну. Йому буде важко зробити це, - Трамп

трамп та путін

Президент США Дональд Трамп думає, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити всю Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю програмі "Finnerty".

Трамп нагадав, що США введуть санкції проти Росії, втім Путін вже знає як їх обходити та уникати. Однак Трамп здивований, оскільки мав з Путіним "гарні розмови, в ході яких ми могли б покласти край цій ситуації, але раптом почали падати бомби".

Також він назвав російського диктатора "міцним горішком".

"Він, очевидно, міцний горішок, так що в цьому плані нічого не змінилося... Тричі все виходило, і, можливо, він хоче спробувати захопити все (Україну. - Ред.). Думаю, йому буде дуже важко це зробити", - заявив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може отримати руйнівні санкції від Трампа після 8 серпня, - постпред США при НАТО Вітакер

Раніше Трамп заявив, що з січня втратила у 14 разів більше солдатів, ніж Україна.

Автор: 

путін володимир (24364) Трамп Дональд (6589) війна в Україні (5504)


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Топ коментарі
+3
"Думаю, йому буде дуже важко це зробити"

Тому Я йому допоможу!!, - заявив Трамп.
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02.08.2025 09:55 Відповісти
+2
якщо куйло "міцний горішок".тоді "трамбон" гнилий смердячий гарбуз"
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02.08.2025 09:51 Відповісти
+2
Кацапські бомжари повністю залежать від косооких комуняк, тому треба ще щимити китайоз.
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02.08.2025 09:54 Відповісти
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якщо куйло "міцний горішок".тоді "трамбон" гнилий смердячий гарбуз"
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02.08.2025 09:51 Відповісти
****** йому за воротнік а не Україну.
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02.08.2025 09:52 Відповісти
Кацапські бомжари повністю залежать від косооких комуняк, тому треба ще щимити китайоз.
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02.08.2025 09:54 Відповісти
Дійшло...
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02.08.2025 09:55 Відповісти
"Думаю, йому буде дуже важко це зробити"

Тому Я йому допоможу!!, - заявив Трамп.
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02.08.2025 09:55 Відповісти
Ніхто так не допомагає пуйлу, як зеленський з єрмаком. Позиція Трампа це теж, на 100%, їхня заслуга.
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02.08.2025 09:59 Відповісти
СвідЄтЄль виборів?
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02.08.2025 10:02 Відповісти
Хочеш сказати, що зєйло вертить рижим 100% як циган сонцем? Дивись, зє загордиться, що він вертить наймогутнішим на планеті агентом Красновим.
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02.08.2025 10:05 Відповісти
Збирався написати таке саме. )
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02.08.2025 10:01 Відповісти
Нічого . Вінниця йому допоможе .
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02.08.2025 09:58 Відповісти
Ганьбище! Вінниця зганьбила себе
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02.08.2025 10:06 Відповісти
У Путлера уся надія на Зеленського !
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02.08.2025 10:02 Відповісти
 
 