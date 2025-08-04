Сутки в Запорожской области: 405 ударов по 10 населенным пунктам, три человека погибли
За прошедшие сутки, 3 августа, оккупанты нанесли 405 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
В результате атаки на Степногорскую громаду погибли три человека. Также враг:
- совершил авиационный удар по Белогорью;
- атаковал 296 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Малиновку.
- накрыл 4 обстрелами из РСЗО Степногорск, Гуляйполе, Малую Токмачку, Новоданиловку.
- нанес 104 артиллерийских удара по территории Степногорска, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Малиновки.
"Поступило 16 сообщений о разрушении квартир, нежилых зданий, сетей коммуникаций, частных домов и автомобилей", - отметил Федоров.
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