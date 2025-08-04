Доба на Запоріжжі: 405 ударів по 10 населених пунктах, три людини загинули
Впродовж минулої доби, 3 серпня, окупанти завдали 405 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Внаслідок атаки на Степногірську громаду загинули три людини. Також ворог:
- здійснив авіаційний удар по Білогірʼю;
- атакував 296 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Малинівку.
- накрив 4 обстрілами з РСЗВ Степногірськ, Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку.
- завдав 104 артилерійські удари по території Степногірська, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Малинівки.
"Надійшло 16 повідомлень про руйнування квартир, нежитлових будівель, мереж комунікацій, приватних будинків та автівок", - зазначив Федоров.
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