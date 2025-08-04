Доба на Запоріжжі: 405 ударів по 10 населених пунктах, три людини загинули

Впродовж минулої доби, 3 серпня, окупанти завдали 405 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки на Степногірську громаду загинули три людини. Також ворог:

здійснив авіаційний удар по Білогірʼю;

атакував 296 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Малинівку.

накрив 4 обстрілами з РСЗВ Степногірськ, Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку.

завдав 104 артилерійські удари по території Степногірська, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Малинівки.

"Надійшло 16 повідомлень про руйнування квартир, нежитлових будівель, мереж комунікацій, приватних будинків та автівок", - зазначив Федоров.

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