Упрямство Кремля ставит Трампа в сложное политическое положение, - The Hill

Два иностранных лидера стали раздражать президента Трампа больше, чем он ожидал: президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

По данным издания, Путин и Нетаньяху "усложнили политические расчеты Трампа на мировой арене", поскольку не желают менять свой курс.

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Наиболее заметные изменения, пишет The Hill, произошли в отношении Трампа к диктатору Путину, который отвергает призывы прекратить войну против Украины. На днях Трамп заявил о решении отправить две ядерные подводные лодки ближе к России в ответ на провокационные заявления Дмитрия Медведева.

Это контрастирует с ситуацией в конце февраля, когда Трамп и Джей Ди Вэнс критиковали президента Зеленского в Белом доме.

Автор материала считает, что причина изменения тона Трампа очевидна - он хочет закончить войну РФ против Украины, а Путин - нет.

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"Трампа, вероятно, особенно раздражала склонность Путина к конструктивным или даже дружеским телефонным разговорам с президентом, но через несколько часов Россия начинала ожесточенные бомбардировки украинских городов", - говорится в материале.

Одной из причин гнева Трампа является его сложное политическое положение, в котором он оказался из-за упрямства Кремля.

Издание считает маловероятным то, что Трампа полностью откажется от своего скептицизма относительно американской помощи Украине. Поэтому лидер США оказывается в неудобном положении - он не может ни завершить войну, ни переломить ее ход в пользу Украины.

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