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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Упрямство Кремля ставит Трампа в сложное политическое положение, - The Hill

Путин усложняет политические расчеты Трампа, пишут СМИ

Два иностранных лидера стали раздражать президента Трампа больше, чем он ожидал: президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

По данным издания, Путин и Нетаньяху "усложнили политические расчеты Трампа на мировой арене", поскольку не желают менять свой курс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ сможет избежать санкций, если заключит мирное соглашение с Украиной, - Трамп

Наиболее заметные изменения, пишет The Hill, произошли в отношении Трампа к диктатору Путину, который отвергает призывы прекратить войну против Украины. На днях Трамп заявил о решении отправить две ядерные подводные лодки ближе к России в ответ на провокационные заявления Дмитрия Медведева.

Это контрастирует с ситуацией в конце февраля, когда Трамп и Джей Ди Вэнс критиковали президента Зеленского в Белом доме.

Автор материала считает, что причина изменения тона Трампа очевидна - он хочет закончить войну РФ против Украины, а Путин - нет.

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"Трампа, вероятно, особенно раздражала склонность Путина к конструктивным или даже дружеским телефонным разговорам с президентом, но через несколько часов Россия начинала ожесточенные бомбардировки украинских городов", - говорится в материале.

Одной из причин гнева Трампа является его сложное политическое положение, в котором он оказался из-за упрямства Кремля.

Издание считает маловероятным то, что Трампа полностью откажется от своего скептицизма относительно американской помощи Украине. Поэтому лидер США оказывается в неудобном положении - он не может ни завершить войну, ни переломить ее ход в пользу Украины.

Читайте: Песков прокомментировал заявление Трампа о ядерных подводных лодках: Очень аккуратно относимся к этому

Автор: 

путин владимир (31780) россия (96771) США (27627) Трамп Дональд (6100) война в Украине (5493)


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Топ комментарии
+5
він не може ні завершити війну, ні переломити її хід на користь України

Чому не може?
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04.08.2025 15:11 Ответить
+5
впертість кремля ставить Трампа у складне політичне становище - раком - чи шо? - але ж Трамп тертий калач - мусить вивернутись
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04.08.2025 15:14 Ответить
+4
сСША дай більше зброє а ми розберемося
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04.08.2025 15:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
він не може ні завершити війну, ні переломити її хід на користь України

Чому не може?
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04.08.2025 15:11 Ответить
Не хочет
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04.08.2025 15:31 Ответить
бо як допомагатиме Україні - реднеки йому скажуть "я не за це голосувала" .
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04.08.2025 15:35 Ответить
А Байдену хто заважав допомагати так, щоб переломити хід війни - також реднеки?
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04.08.2025 15:44 Ответить
саліван.
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04.08.2025 15:59 Ответить
Бо хочунчик вже - на пiв шостого, Мелашка не дасть збрехати.
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04.08.2025 15:43 Ответить
Тому що для цього треба відростити яйця, а це дуже важко.
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04.08.2025 16:37 Ответить
сСША дай більше зброє а ми розберемося
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04.08.2025 15:13 Ответить
Уже вряд ли сами разберемся даже с достаточным количеством оружия ибо воевать некому слишком много уклонистов .Парадокс ,когда были добровольцы хоть отбавляй не было оружия ,а сейчас и с оружием вроде все хорошо намечается но нету добровольцев
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04.08.2025 16:40 Ответить
впертість кремля ставить Трампа у складне політичне становище - раком - чи шо? - але ж Трамп тертий калач - мусить вивернутись
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04.08.2025 15:14 Ответить
Схоже трампон позбавився частини компромату на себе - купив чи вкрав чи домовився з китайозами. Заразом отримав добро повийожуватись з ультиматимами - але в межах розумного.
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04.08.2025 15:14 Ответить
Як у старому анекдоті:
Їде лицар конем - весь у гімні. Кінь теж - весь у гімні. Дорога - вся в гімні, дерева обабіч - всі у гімні...
І так далі.
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04.08.2025 15:16 Ответить
Його ставить раком компромат на краснова на лубянці.
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04.08.2025 15:17 Ответить
Трохи не так...Впертість Трампа в його лояльності до кремлівського куйла,ставить його тепер в досить складне політичне становище у вигляді ідіота,нікчеми і долбой.ба
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04.08.2025 15:17 Ответить
"Упоротий" з "упоротим" зіткнувся... І обоє "закусили вудила"...
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04.08.2025 15:21 Ответить
Впертість Трампа ставить Кремль у вигідне політичне становище.
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04.08.2025 15:27 Ответить
Тю, не може випорожнитися, нефiг знущатися над дупою... Геть таких (на лiкування). Солодкоiжка якийсь.
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04.08.2025 15:40 Ответить
ЗЫ... тiпо злиплося у нього.
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04.08.2025 15:44 Ответить
Трампон Трампакс, ***** тебя нагнул и поставил!!! Может тамагавки ?!
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04.08.2025 16:13 Ответить
 
 