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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Впертість Кремля ставить Трампа у складне політичне становище, - The Hill

Путін ускладнює політичні розрахунки Трампа пишуть ЗМІ

Два іноземні лідери стали дратувати президента Трампа більше, ніж він очікував: президент Росії Володимир Путін та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

За даними видання, Путін та Нетаньягу "ускладнили політичні розрахунки Трампа на світовій арені", оскільки не бажають змінювати свій курс.

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Найбільш помітні зміни, пише The Hill, відбулися у ставленні Трампа до диктатора Путіна, який відкидає заклики припинити війну проти України. Днями Трамп заявив про рішення відправити два ядерні підводні човни ближче до Росії у відповідь на провокаційні заяви Дмитра Медведєва.

Це контрастує із ситуацією наприкінці лютого, коли Трамп та Джей Ді Венс критикували президента Зеленського у Білому дому.

Автор матеріалу вважає, що причина зміни тону Трампа очевидна - він хоче закінчити війну РФ проти України, а Путін - ні.

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"Трампа, ймовірно, особливо дратувала схильність Путіна до конструктивних або навіть дружніх телефонних розмов з президентом, але через кілька годин Росія розпочинала запеклі бомбардування українських міст", - йдеться в матеріалі.

Однією з причин гніву Трампа є його складне політичне становище, в якому він опинився через впертість Кремля.

Видання вважає малоймовірним те, що Трампа повністю відмовиться від свого скептицизму щодо американської допомоги Україні. Відтак лідер США опиняється в незручному становищі - він не може ні завершити війну, ні переломити її хід на користь України.

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Автор: 

путін володимир (24371) росія (67005) США (23952) Трамп Дональд (6601) війна в Україні (5531)


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Топ коментарі
+4
впертість кремля ставить Трампа у складне політичне становище - раком - чи шо? - але ж Трамп тертий калач - мусить вивернутись
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04.08.2025 15:14 Відповісти
+3
він не може ні завершити війну, ні переломити її хід на користь України

Чому не може?
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04.08.2025 15:11 Відповісти
+3
сСША дай більше зброє а ми розберемося
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04.08.2025 15:13 Відповісти
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він не може ні завершити війну, ні переломити її хід на користь України

Чому не може?
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04.08.2025 15:11 Відповісти
Не хочет
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04.08.2025 15:31 Відповісти
бо як допомагатиме Україні - реднеки йому скажуть "я не за це голосувала" .
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04.08.2025 15:35 Відповісти
А Байдену хто заважав допомагати так, щоб переломити хід війни - також реднеки?
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04.08.2025 15:44 Відповісти
саліван.
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04.08.2025 15:59 Відповісти
Бо хочунчик вже - на пiв шостого, Мелашка не дасть збрехати.
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04.08.2025 15:43 Відповісти
сСША дай більше зброє а ми розберемося
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04.08.2025 15:13 Відповісти
впертість кремля ставить Трампа у складне політичне становище - раком - чи шо? - але ж Трамп тертий калач - мусить вивернутись
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04.08.2025 15:14 Відповісти
Схоже трампон позбавився частини компромату на себе - купив чи вкрав чи домовився з китайозами. Заразом отримав добро повийожуватись з ультиматимами - але в межах розумного.
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04.08.2025 15:14 Відповісти
Як у старому анекдоті:
Їде лицар конем - весь у гімні. Кінь теж - весь у гімні. Дорога - вся в гімні, дерева обабіч - всі у гімні...
І так далі.
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04.08.2025 15:16 Відповісти
Його ставить раком компромат на краснова на лубянці.
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04.08.2025 15:17 Відповісти
Трохи не так...Впертість Трампа в його лояльності до кремлівського куйла,ставить його тепер в досить складне політичне становище у вигляді ідіота,нікчеми і долбой.ба
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04.08.2025 15:17 Відповісти
"Упоротий" з "упоротим" зіткнувся... І обоє "закусили вудила"...
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04.08.2025 15:21 Відповісти
Впертість Трампа ставить Кремль у вигідне політичне становище.
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04.08.2025 15:27 Відповісти
Тю, не може випорожнитися, нефiг знущатися над дупою... Геть таких (на лiкування). Солодкоiжка якийсь.
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04.08.2025 15:40 Відповісти
ЗЫ... тiпо злиплося у нього.
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04.08.2025 15:44 Відповісти
 
 