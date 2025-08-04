Впертість Кремля ставить Трампа у складне політичне становище, - The Hill

Два іноземні лідери стали дратувати президента Трампа більше, ніж він очікував: президент Росії Володимир Путін та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

За даними видання, Путін та Нетаньягу "ускладнили політичні розрахунки Трампа на світовій арені", оскільки не бажають змінювати свій курс.

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Найбільш помітні зміни, пише The Hill, відбулися у ставленні Трампа до диктатора Путіна, який відкидає заклики припинити війну проти України. Днями Трамп заявив про рішення відправити два ядерні підводні човни ближче до Росії у відповідь на провокаційні заяви Дмитра Медведєва.

Це контрастує із ситуацією наприкінці лютого, коли Трамп та Джей Ді Венс критикували президента Зеленського у Білому дому.

Автор матеріалу вважає, що причина зміни тону Трампа очевидна - він хоче закінчити війну РФ проти України, а Путін - ні.

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"Трампа, ймовірно, особливо дратувала схильність Путіна до конструктивних або навіть дружніх телефонних розмов з президентом, але через кілька годин Росія розпочинала запеклі бомбардування українських міст", - йдеться в матеріалі.

Однією з причин гніву Трампа є його складне політичне становище, в якому він опинився через впертість Кремля.

Видання вважає малоймовірним те, що Трампа повністю відмовиться від свого скептицизму щодо американської допомоги Україні. Відтак лідер США опиняється в незручному становищі - він не може ні завершити війну, ні переломити її хід на користь України.

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