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Новини Ядерна зброя
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Пєсков прокоментував заяву Трампа про ядерні підводні човни: Дуже акуратно ставимося до цього

У Кремлі прокоментували заяву Трампа про ядерні човни

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував рішення Трампа перемістити два атомні підводні човни ближче до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Американські підводні човни і так перебувають на бойовому чергуванні. Це постійний процес. Це перше. Загалом, звичайно, в таку полеміку не хотілося б ніяк втягуватись і не хотілося б це коментувати. Ми дуже акуратно ставимося до будь-яких заяв, пов'язаних із ядерною проблематикою. Ви знаєте, що Росія займає відповідальну позицію, позиція президента Путіна чудово відома", - сказав він.

За словами Пєскова, РФ дуже уважно ставиться до тематики ядерного нерозповсюдження.

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"Ми вважаємо, що всі повинні бути дуже і дуже акуратними з ядерною риторикою", - додав речник Путіна.

Також Пєсков прокоментував заяви голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Він зазначив, що "у кожній країні члени керівництва країни мають різні точки зору на події, що відбуваються. Є люди, дуже жорстко налаштовані в США та європейських країнах, тому так буває завжди".

Він заявив, що головною є позиція Путіна, оскільки він формулює зовнішню політику в Росії.

Також читайте: Путін готовий до зустрічі із Зеленським, потрібна підготовча робота, - Пєсков

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп на тлі ядерних погроз заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва наказав розмістити "у відповідних регіонах" американські атомні підводні човни.

За словами Трампа, американські атомні субмарини передислокували, вони вже перебувають ближче до Росії.

Читайте: Я відчував провину через сварку Зеленського і Трампа у Білому домі, - глава МЗС Британії Леммі

Автор: 

Пєсков Дмитро (1731) росія (67005) США (23952) ядерна зброя (1205) Трамп Дональд (6601)


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Топ коментарі
+4
телепень, чим більше алко дімон щось там теревенькає тим краще, нехай США більше давлять на московитів
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04.08.2025 13:34 Відповісти
+3
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04.08.2025 13:26 Відповісти
+2
Так закрийте рота недоумку мєдвєдєву. Акуратісти срані.
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04.08.2025 13:24 Відповісти
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Так закрийте рота недоумку мєдвєдєву. Акуратісти срані.
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04.08.2025 13:24 Відповісти
телепень, чим більше алко дімон щось там теревенькає тим краще, нехай США більше давлять на московитів
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04.08.2025 13:34 Відповісти
Алкаш-недомірок з великою головою, це озвучувач нічних поллюцій *****. Раніше був жирік, але він здох. Тепер цей підАр.
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04.08.2025 13:52 Відповісти
Спочатку
треба завалити пізд@к Ведмедеву...
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04.08.2025 13:25 Відповісти
телепень навіщо ? ти що живешь на росії і тебе хвилює що з ними буде?
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04.08.2025 13:36 Відповісти
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04.08.2025 13:26 Відповісти
"Ізвіні, радний, мєдвєдєв - єто дєрєвєнскій дурачьок! У нас барін всьо рєшаіть, он - сурьозний мущіна." (звіздабол піськоф)
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04.08.2025 13:27 Відповісти
Переклад: Нам насрать!
Трамп вже так лякав Товстунчика, коли нестримно бажав сісти з ним на перемовини. Навіть авіаносну ударну групу притягнув під КНДР. Товстунчик його вислухав, і запустив ракету в Японське море. І що? Трамп вдав, що нічого не відбулося. Змотав все, і більш не ліз.
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04.08.2025 13:27 Відповісти
*******
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04.08.2025 13:29 Відповісти
Дімона випускайте. Хай покаже кузькіну мать. Разакуратнічалися аони
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04.08.2025 13:32 Відповісти
Пропагандони почули піськуна. Чим пепер страшити будуть 🤣
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04.08.2025 13:35 Відповісти
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04.08.2025 13:43 Відповісти
може краще щоб алкдо дімон погрожував США, для того щоб Трамп та інші бачили з ким мають справи.

Навіть якщо підводні човни будуть поблизу росії щоб московити боялися.
а ті хто кажуть що дімону потрібно закрити рота то є телепні або бовдури
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04.08.2025 13:47 Відповісти
Що-що, але касапські дипломати навчилися що-небудь сказати так, щоб не сказати нічого по сутті. От і піськов так вміє...

На майбутнє, адмінам: коли ви починаєте цитувати касапів - то в таких випадках, як ото у піськова, завжди попереджайте і наголошуйте, що нічого нового чи цікавого вони не заявили.
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04.08.2025 13:48 Відповісти
у дімона акуратно відібрали бухло ))
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04.08.2025 14:08 Відповісти
В Унітазного Йоршика вилупки у Штатах живуть, тому він зараз лише тихенько скавучить з-попід плінтусу.
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04.08.2025 14:14 Відповісти
 
 