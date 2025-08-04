Пєсков прокоментував заяву Трампа про ядерні підводні човни: Дуже акуратно ставимося до цього
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував рішення Трампа перемістити два атомні підводні човни ближче до РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Американські підводні човни і так перебувають на бойовому чергуванні. Це постійний процес. Це перше. Загалом, звичайно, в таку полеміку не хотілося б ніяк втягуватись і не хотілося б це коментувати. Ми дуже акуратно ставимося до будь-яких заяв, пов'язаних із ядерною проблематикою. Ви знаєте, що Росія займає відповідальну позицію, позиція президента Путіна чудово відома", - сказав він.
За словами Пєскова, РФ дуже уважно ставиться до тематики ядерного нерозповсюдження.
"Ми вважаємо, що всі повинні бути дуже і дуже акуратними з ядерною риторикою", - додав речник Путіна.
Також Пєсков прокоментував заяви голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Він зазначив, що "у кожній країні члени керівництва країни мають різні точки зору на події, що відбуваються. Є люди, дуже жорстко налаштовані в США та європейських країнах, тому так буває завжди".
Він заявив, що головною є позиція Путіна, оскільки він формулює зовнішню політику в Росії.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп на тлі ядерних погроз заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва наказав розмістити "у відповідних регіонах" американські атомні підводні човни.
За словами Трампа, американські атомні субмарини передислокували, вони вже перебувають ближче до Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
треба завалити пізд@к Ведмедеву...
Трамп вже так лякав Товстунчика, коли нестримно бажав сісти з ним на перемовини. Навіть авіаносну ударну групу притягнув під КНДР. Товстунчик його вислухав, і запустив ракету в Японське море. І що? Трамп вдав, що нічого не відбулося. Змотав все, і більш не ліз.
Навіть якщо підводні човни будуть поблизу росії щоб московити боялися.
а ті хто кажуть що дімону потрібно закрити рота то є телепні або бовдури
На майбутнє, адмінам: коли ви починаєте цитувати касапів - то в таких випадках, як ото у піськова, завжди попереджайте і наголошуйте, що нічого нового чи цікавого вони не заявили.