Песков прокомментировал заявление Трампа о ядерных подводных лодках: Очень аккуратно относимся к этому

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал решение Трампа переместить две атомные подводные лодки ближе к РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс. Это первое. В общем, конечно, в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это комментировать. Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. Вы знаете, что Россия занимает ответственную позицию, позиция президента Путина прекрасно известна", - сказал он.

По словам Пескова, РФ очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения.

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"Мы считаем, что все должны быть очень и очень аккуратными с ядерной риторикой", - добавил пресс-секретарь Путина.

Также Песков прокомментировал заявления председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Он отметил, что "в каждой стране члены руководства страны имеют разные точки зрения на происходящие события. Есть люди, очень жестко настроенные в США и европейских странах, поэтому так бывает всегда".

Он заявил, что главной является позиция Путина, поскольку он формулирует внешнюю политику в России.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп на фоне ядерных угроз заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева приказал разместить "в соответствующих регионах" американские атомные подводные лодки.

По словам Трампа, американские атомные субмарины передислоцировали, они уже находятся ближе к России.

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