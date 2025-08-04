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Новости Ядерное оружие
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Песков прокомментировал заявление Трампа о ядерных подводных лодках: Очень аккуратно относимся к этому

В Кремле прокомментировали заявление Трампа о ядерных подводных лодках

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал решение Трампа переместить две атомные подводные лодки ближе к РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс. Это первое. В общем, конечно, в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это комментировать. Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. Вы знаете, что Россия занимает ответственную позицию, позиция президента Путина прекрасно известна", - сказал он.

По словам Пескова, РФ очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения.

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"Мы считаем, что все должны быть очень и очень аккуратными с ядерной риторикой", - добавил пресс-секретарь Путина.

Также Песков прокомментировал заявления председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Он отметил, что "в каждой стране члены руководства страны имеют разные точки зрения на происходящие события. Есть люди, очень жестко настроенные в США и европейских странах, поэтому так бывает всегда".

Он заявил, что главной является позиция Путина, поскольку он формулирует внешнюю политику в России.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп на фоне ядерных угроз заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева приказал разместить "в соответствующих регионах" американские атомные подводные лодки.

По словам Трампа, американские атомные субмарины передислоцировали, они уже находятся ближе к России.

Читайте: Я чувствовал вину из-за ссоры Зеленского и Трампа в Белом доме, - глава МИД Британии Лемми

Автор: 

Песков Дмитрий (1979) россия (96771) США (27627) ядерное оружие (1385) Трамп Дональд (6100)


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Топ комментарии
+6
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04.08.2025 13:26 Ответить
+5
Так закрийте рота недоумку мєдвєдєву. Акуратісти срані.
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04.08.2025 13:24 Ответить
+5
телепень, чим більше алко дімон щось там теревенькає тим краще, нехай США більше давлять на московитів
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04.08.2025 13:34 Ответить
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Так закрийте рота недоумку мєдвєдєву. Акуратісти срані.
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04.08.2025 13:24 Ответить
телепень, чим більше алко дімон щось там теревенькає тим краще, нехай США більше давлять на московитів
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04.08.2025 13:34 Ответить
Алкаш-недомірок з великою головою, це озвучувач нічних поллюцій *****. Раніше був жирік, але він здох. Тепер цей підАр.
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04.08.2025 13:52 Ответить
Спочатку
треба завалити пізд@к Ведмедеву...
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04.08.2025 13:25 Ответить
телепень навіщо ? ти що живешь на росії і тебе хвилює що з ними буде?
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04.08.2025 13:36 Ответить
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04.08.2025 13:26 Ответить
"Ізвіні, радний, мєдвєдєв - єто дєрєвєнскій дурачьок! У нас барін всьо рєшаіть, он - сурьозний мущіна." (звіздабол піськоф)
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04.08.2025 13:27 Ответить
Переклад: Нам насрать!
Трамп вже так лякав Товстунчика, коли нестримно бажав сісти з ним на перемовини. Навіть авіаносну ударну групу притягнув під КНДР. Товстунчик його вислухав, і запустив ракету в Японське море. І що? Трамп вдав, що нічого не відбулося. Змотав все, і більш не ліз.
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04.08.2025 13:27 Ответить
*******
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04.08.2025 13:29 Ответить
Дімона випускайте. Хай покаже кузькіну мать. Разакуратнічалися аони
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04.08.2025 13:32 Ответить
Пропагандони почули піськуна. Чим пепер страшити будуть 🤣
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04.08.2025 13:35 Ответить
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04.08.2025 13:43 Ответить
може краще щоб алкдо дімон погрожував США, для того щоб Трамп та інші бачили з ким мають справи.

Навіть якщо підводні човни будуть поблизу росії щоб московити боялися.
а ті хто кажуть що дімону потрібно закрити рота то є телепні або бовдури
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04.08.2025 13:47 Ответить
Що-що, але касапські дипломати навчилися що-небудь сказати так, щоб не сказати нічого по сутті. От і піськов так вміє...

На майбутнє, адмінам: коли ви починаєте цитувати касапів - то в таких випадках, як ото у піськова, завжди попереджайте і наголошуйте, що нічого нового чи цікавого вони не заявили.
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04.08.2025 13:48 Ответить
у дімона акуратно відібрали бухло ))
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04.08.2025 14:08 Ответить
В Унітазного Йоршика вилупки у Штатах живуть, тому він зараз лише тихенько скавучить з-попід плінтусу.
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04.08.2025 14:14 Ответить
В смысле, наконец то заткнули пасть непросыхающему обмылку?
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04.08.2025 15:00 Ответить
 
 