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Новости Обстрелы Херсона
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Уже 219 человек эвакуировали из микрорайона Корабел в Херсоне, - ОВА

Удар РФ по мосту в Херсоне 2 августа

Все больше людей принимают решение в пользу выезда из микрорайона Корабел в Херсоне после удара РФ по автомобильному мосту.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после российских ударов по мосту гуманитарная ситуация в микрорайоне ухудшилась.

"Только сегодня по состоянию на 15.00 из Корабела эвакуировали 219 человек. А всего из 1800 жителей, которые оставались в микрорайоне на момент первых ударов по мосту, удалось вывезти 310 человек. Среди них - 34 ребенка и 41 маломобильный человек", - рассказал глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжается эвакуация из Корабельного района Херсона, привлечено 35 единиц транспорта,- ОВА

По его словам, особое внимание уделяют эвакуации детей.

"В данное время в микрорайоне остаются десять несовершеннолетних. Работаем с их родными. Часть семей уже согласилась эвакуироваться", - добавил Прокудин.

Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.

В Силах обороны юга отметили, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.

Автор: 

мост (1037) обстрел (28887) Херсон (2994) Херсонская область (5071) Херсонский район (487)


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34 дитини та 41 маломобільна особа

А можна дізнатись якого *** на 4-тий рік війни досі не евакуйовані ці люди з прифронтового міста, де кожен день їбошать по місту? Чи за це теж цензор забанить? За непотужні питання. Чи знову ухилянти винуваті, і народ з гнильцею? А? Підараси кончені. Геноцидники. Путін-*****, зеля-підарас!
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04.08.2025 20:05 Ответить
Є люди які категорично не хочуть евакуюватись. Поки на голову не прилетить, і то ще будуть сумніватись евакуйовуватись чи ні.
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04.08.2025 20:32 Ответить
 
 