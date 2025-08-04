Уже 219 человек эвакуировали из микрорайона Корабел в Херсоне, - ОВА

Все больше людей принимают решение в пользу выезда из микрорайона Корабел в Херсоне после удара РФ по автомобильному мосту.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после российских ударов по мосту гуманитарная ситуация в микрорайоне ухудшилась.



"Только сегодня по состоянию на 15.00 из Корабела эвакуировали 219 человек. А всего из 1800 жителей, которые оставались в микрорайоне на момент первых ударов по мосту, удалось вывезти 310 человек. Среди них - 34 ребенка и 41 маломобильный человек", - рассказал глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжается эвакуация из Корабельного района Херсона, привлечено 35 единиц транспорта,- ОВА

По его словам, особое внимание уделяют эвакуации детей.

"В данное время в микрорайоне остаются десять несовершеннолетних. Работаем с их родными. Часть семей уже согласилась эвакуироваться", - добавил Прокудин.

Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.

В Силах обороны юга отметили, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.