Вже 219 людей евакуювали з мікрорайону Корабел у Херсоні, - ОВА

Дедалі більше людей ухвалюють рішення на користь виїзду з мікрорайону Корабел у Херсоні після удару РФ по автомобільному мосту.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після російських ударів по мосту гуманітарна ситуація у мікрорайоні погіршилася.



"Тільки сьогодні станом на 15.00 з Корабела евакуювали 219 людей. А загалом з 1800 жителів, які залишалися у мікрорайоні на момент перших ударів по мосту, вдалося вивезти 310 людей. Серед них – 34 дитини та 41 маломобільна особа", - розповів голова ОВА.

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За його словами, особливу увагу приділяють евакуації дітей.

"Нині у мікрорайоні залишаються десятеро неповнолітніх. Працюємо з їхніми рідними. Частина сімей уже погодилась евакуюватися", - додав Прокудін.

Нагадаємо, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, через що ускладнено логістику.

У Силах оборони півдня наголосили, що росіяни намагаються ізолювати мікрорайон Корабел у Херсоні.