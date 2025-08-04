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Новини Обстріли Херсона
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Вже 219 людей евакуювали з мікрорайону Корабел у Херсоні, - ОВА

Удар РФ по мосту в Херсоні 2 серпня

Дедалі більше людей ухвалюють рішення на користь виїзду з мікрорайону Корабел у Херсоні після удару РФ по автомобільному мосту.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після російських ударів по мосту гуманітарна ситуація у мікрорайоні погіршилася.

"Тільки сьогодні станом на 15.00 з Корабела евакуювали 219 людей. А загалом з 1800 жителів, які залишалися у мікрорайоні на момент перших ударів по мосту, вдалося вивезти 310 людей. Серед них – 34 дитини та 41 маломобільна особа", - розповів голова ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триває евакуація з Корабельного району Херсона, залучено 35 одиниць транспорту,- ОВА

За його словами, особливу увагу приділяють евакуації дітей.

"Нині у мікрорайоні залишаються десятеро неповнолітніх. Працюємо з їхніми рідними. Частина сімей уже погодилась евакуюватися", - додав Прокудін.

Нагадаємо, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, через що ускладнено логістику. 

У Силах оборони півдня наголосили, що росіяни намагаються ізолювати мікрорайон Корабел у Херсоні. 

Автор: 

міст (1251) обстріл (30210) Херсон (3541) Херсонська область (6068) Херсонський район (496)


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34 дитини та 41 маломобільна особа

А можна дізнатись якого *** на 4-тий рік війни досі не евакуйовані ці люди з прифронтового міста, де кожен день їбошать по місту? Чи за це теж цензор забанить? За непотужні питання. Чи знову ухилянти винуваті, і народ з гнильцею? А? Підараси кончені. Геноцидники. Путін-*****, зеля-підарас!
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04.08.2025 20:05 Відповісти
Є люди які категорично не хочуть евакуюватись. Поки на голову не прилетить, і то ще будуть сумніватись евакуйовуватись чи ні.
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04.08.2025 20:32 Відповісти
 
 