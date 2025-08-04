Вже 219 людей евакуювали з мікрорайону Корабел у Херсоні, - ОВА
Дедалі більше людей ухвалюють рішення на користь виїзду з мікрорайону Корабел у Херсоні після удару РФ по автомобільному мосту.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, після російських ударів по мосту гуманітарна ситуація у мікрорайоні погіршилася.
"Тільки сьогодні станом на 15.00 з Корабела евакуювали 219 людей. А загалом з 1800 жителів, які залишалися у мікрорайоні на момент перших ударів по мосту, вдалося вивезти 310 людей. Серед них – 34 дитини та 41 маломобільна особа", - розповів голова ОВА.
За його словами, особливу увагу приділяють евакуації дітей.
"Нині у мікрорайоні залишаються десятеро неповнолітніх. Працюємо з їхніми рідними. Частина сімей уже погодилась евакуюватися", - додав Прокудін.
Нагадаємо, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, через що ускладнено логістику.
У Силах оборони півдня наголосили, що росіяни намагаються ізолювати мікрорайон Корабел у Херсоні.
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А можна дізнатись якого *** на 4-тий рік війни досі не евакуйовані ці люди з прифронтового міста, де кожен день їбошать по місту? Чи за це теж цензор забанить? За непотужні питання. Чи знову ухилянти винуваті, і народ з гнильцею? А? Підараси кончені. Геноцидники. Путін-*****, зеля-підарас!