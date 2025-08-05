Рязанский НПЗ почти вдвое сократил свои перерабатывающие мощности после атаки украинских дронов, - Reuters.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий нефтяной компании "Роснефть", сократил около половины своих перерабатывающих мощностей после атаки украинских беспилотников, произошедшей на прошлой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в нефтеперерабатывающей отрасли.

Со 2 августа на предприятии остановлены две установки первичной переработки нефти - КДУ-3 мощностью 8 600 тонн в сутки и КДУ-4 мощностью 11 400 тонн в сутки.

Сейчас продолжает работать только установка КДУ-6 с суточной мощностью 23 200 тонн, что составляет около 48% от общей перерабатывающей мощности завода.

"Рязанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий нефтяной компании 'Роснефть', остановил около половины своих перерабатывающих мощностей со 2 августа после атаки украинских беспилотников на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

По данным отраслевых источников, в прошлом году Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн тонн нефти, произведя 2,3 млн тонн автомобильных бензинов, 3,4 млн тонн дизельного топлива, 4,2 млн тонн мазута и 1,0 млн тонн авиационного керосина.

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Также со 2 августа был остановлен Новокуйбышевский НПЗ "Роснефти", который пострадал от атак беспилотников.

Напомним, в ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям РФ, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства. Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранения гражданских жителей. Были поражены Рязанский и Новокуйбешевский НПЗ и база горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт".