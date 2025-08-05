Рязанский НПЗ почти вдвое сократил свои перерабатывающие мощности после атаки украинских дронов, - Reuters.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий нефтяной компании "Роснефть", сократил около половины своих перерабатывающих мощностей после атаки украинских беспилотников, произошедшей на прошлой неделе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в нефтеперерабатывающей отрасли.
Со 2 августа на предприятии остановлены две установки первичной переработки нефти - КДУ-3 мощностью 8 600 тонн в сутки и КДУ-4 мощностью 11 400 тонн в сутки.
Сейчас продолжает работать только установка КДУ-6 с суточной мощностью 23 200 тонн, что составляет около 48% от общей перерабатывающей мощности завода.
"Рязанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий нефтяной компании 'Роснефть', остановил около половины своих перерабатывающих мощностей со 2 августа после атаки украинских беспилотников на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
По данным отраслевых источников, в прошлом году Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн тонн нефти, произведя 2,3 млн тонн автомобильных бензинов, 3,4 млн тонн дизельного топлива, 4,2 млн тонн мазута и 1,0 млн тонн авиационного керосина.
Также со 2 августа был остановлен Новокуйбышевский НПЗ "Роснефти", который пострадал от атак беспилотников.
Напомним, в ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям РФ, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства. Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранения гражданских жителей. Были поражены Рязанский и Новокуйбешевский НПЗ и база горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт".
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При цьому слід зазначити, що перерва в ударах по НПЗ могла бути пов'язана з тим, що Україну про це просили її партнери.
Важливо, що ці удари поновилися!
"Ми системно виводимо з ладу їхню державну машину. Ця державна машина має кілька важливих складових.
Одна із цих складових, можна сказати, кровоносна система. Це паливна система. Це для них критично у двох сенсах. По-перше, безпосередньо самій росії потрібне паливо. Воно необхідно, щоб усе працювало, але, зокрема, щоб працювала їхня армія. З іншого боку, паливо - це їхні гроші. Паливо - кров цієї війни з їхнього боку і кров в обох сенсах.
"Чесно кажучи, я з нетерпінням чекав, коли закінчиться ця тривала пауза. Якщо ви звернули увагу, ми свого часу розпочали дуже інтенсивну кампанію ударів по їхніх нафтопереробних заводах, а потім поставили її на паузу".
Я не можу це стверджувати на 100%, але виглядало так, що ми поставили це на паузу на прохання союзників".
"Слава Богу, це табу знято і ми знову працюємо з їхньою нафтопереробкою.
На мій погляд, це одне з найбільш стратегічно важливого з того, що ми взагалі в цій війні робимо!
Саме удари по їхніх нафтопереробних заводах - це один із ключів до нашої можливої перемоги, тому що ми воюємо з божевільною бензоколонкою".